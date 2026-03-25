2025年度売上3.2億円を達成、戦略設計から広告運用まで少数精鋭チームで支援するBUUM

株式会社BUUM

株式会社BUUM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前澤太陽、以下BUUM）は、2025年度の売上高が3.2億円に達したことをお知らせいたします。デジタルマーケティング支援事業を中心に事業成長を続けています。

■事業の特徴

BUUMは、企業の事業成長を目的としたデジタルマーケティング支援を提供しています。

ダイレクト広告領域において単なる広告運用にとどまらず、戦略設計・ターゲット規定・クリエイティブ制作・広告運用までを上流からワンストップで支援することで、事業貢献最大化を目的変数としたPDCAマーケティングを実行しています。

近年、Cookieレス環境やAI技術の進化などにより、広告運用のみで継続的な成果を生み出すことが難しくなっています。そのためBUUMでは、企業の事業構造やマーケティング戦略の設計から関わることで、より本質的な事業成長に貢献するマーケティング支援を行っています。

■インハウス支援への取り組み

BUUMでは、広告運用の代行にとどまらず、企業が自社内でマーケティングを推進できる体制づくり（インハウス化支援）にも取り組んでいます。

これまでの広告運用・マーケティング支援を通じて蓄積してきたノウハウを活かし、企業のマーケティング組織構築や人材育成、運用プロセスの整備などを支援することで、企業が持続的に成果を生み出せるマーケティング体制の構築を目指しています。

BUUMは、単なる広告代理店ではなく、企業のマーケティング力を高めるパートナーとして伴走することを目指しています。

■今後の展開

BUUMは今後、広告運用支援を基盤としながら、マーケティング戦略設計やデータ活用、組織構築支援などの領域を強化していきます。

また、これまでの支援実績をもとに、企業のマーケティング内製化（インハウス化）を支援するサービスの拡充を進め、企業が自律的にマーケティングを推進できる環境づくりに貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社BUUM

所在地：東京都渋谷区神南1-10-5 ラ・ヴィスタ渋谷3F

代表者：前澤太陽

事業内容：デジタルマーケティング支援事業

URL：https://buum.jp