【創業58年の下着メーカーが挑戦】介護・医療現場の腰痛悩みを“下着”で解決。独自のパターン技術から生まれた「アシストインナー」がクラウドファンディングで目標達成！

株式会社カドリールニシダ

■介護・医療現場から見えた「女性の腰の負担」

介護の仕事は腰の負担が大きい

プロジェクトのきっかけは、社員の家族が訪問介護や医療の現場でお世話になっている経験でした。

介護士や訪問看護師の多くが、腰痛ベルトを装着しながら仕事をしています。しかし、一般的な腰痛ベルトは厚く硬いものが多く、長時間着用すると不快感や動きづらさを感じることもあります。

「女性が日常の中で自然に着られる下着で腰を支えられないか」

そんな社内の議論から、この開発プロジェクトがスタートしました。

■58年継承されてきた独自の下着パターン技術

本プロジェクトは、当社が58年にわたり培ってきた独自の下着パターン設計技術を活かし、腰に負担を感じながら働く女性や日常生活で腰に不安を抱える女性をサポートする新しいインナーの開発を目指すものです。

当社の生み出す下着の特徴は、サイドから身体を支える「サイドサポート設計」が実現する

「締めつけないのに身体が整う着用感」。身体をサイドからサポートする仕様にすることで、着用時にかかる身体への圧力がバランスよく分散し、長時間着用しても苦しくない下着となります。

長年、多くのメーカーから着用感の良さで評価をいただいてきましたが、パターン自体の持つ身体への効果を客観的に計測したデータはありませんでした。そこで、一昨年、当社の代表的なパターンで作った下着をつけたときの身体への効果を計測することにしました。

■下着による身体変化の計測に初めて挑戦

当社オリジナルパターンを用いた下着と他社下着を比較し、身体への影響を計測する試験を実施しました。

2024年実施の効果検証結果パンフレット１2024年実施の効果検証結果パンフレット2

その結果、

・ 体幹の安定

・ 姿勢の改善

・ 呼吸のしやすさの向上

・ 歩行スピードの向上

といった変化が確認されました。

これらの結果は、当社のサイドサポート設計の下着の身体への有用性を示すものです。

※なお、この計測結果は当社既存パターンを用いた下着の計測結果であり、今回開発したアシストインナーそのものを計測した効果を示すものではありません。

■腰の負担を軽減する新しいインナー「アシストインナー」

今回開発しているアシストインナーは、この当社の身体に有用性のあるパターン設計を応用し、腰への負担軽減を目指したインナーです。

アシストインナーサンプルについての検討場面

当初はボディスーツ型を検討していましたが、着用ハードルが高いというモニター意見を受け、ブラキャミソール＋ガードルの上下分離構造に設計を変更しました。

上下を組み合わせて着用することで身体のバランスを整えながら腰をサポートする設計となっています。

現在、介護士・看護師・理学療法士の方々にモニター協力をいただきながら、製品の改良を進めています。

「自然と足元に力が入り、踏ん張りがきいて動きやすい」

「介護現場での激しい動きでもズレず、腰の負担が軽減される」

「呼吸が楽で動きやすく、腰がサポートされると同時にスタイルアップも叶う」

という感想をいただいています。

■クラウドファンディング結果

クラウドファンディング達成画面（「CAMPFIRE」URL：https://camp-fire.jp/projects/901120/view）

本プロジェクトは、モニター様からのお声を裏付ける効果計測を実施するためのご支援をいただくためクラウドファンディングサイト CAMPFIRE にて実施し、

・ 支援者数：59名

・ 支援総額：153万5,700円

のご支援をいただき、目標金額を達成いたしました。

支援者の方々からは

「腰痛ベルトから解放されることを期待します！」

「創業時からの企業理念からのブレないモノづくり 心より応援しています！」

「腰痛に困っており妻へプレゼントしたいと思います！」

「働く女性の強い味方になりますよう期待しております！」

「これからも女性が楽に美しく過ごせる下着の開発を応援させていただきます！」

などの応援メッセージをいただきました。

■今後の展開

今後は、今回開発したアシストインナーの着用による腰の負担の軽減効果について、大学等と連携した客観的な効果検証を進め、一日も早く、必要とされる女性に安心してお届けできるように努めてまいります。

過去の別商品での計測イメージ１過去の別商品での大学での計測イメージ２

当社は、58年培ってきた下着パターン技術を活かし、これからも女性の身体の負担軽減や日常の快適さの向上に貢献する製品開発を進めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社カドリールニシダ

本社所在地：〒600-8102 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830番地

京都EHビル２Ｆ

代表取締役：井上 薫

事業内容：ファウンデーション＆ランジェリーのオリジナル企画開発による製造卸売業

設立： 1969年1月

HP：https://www.quadrille.co.jp/