【施設経営者・管理者必見】ZEST×シンクロシフト連携開始「スタッフの希望を叶えるシフト」が「不正を防ぎ、利益を最大化する」経営戦略に変わる

株式会社ゼスト

在宅医療・介護向けの収益改善プラットフォーム「ZEST」を提供する株式会社ゼスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：一色淳之介、以下 ゼスト）と、高度なシフト管理システムを提供する株式会社サインキューブ（所在地：東京都港区、代表取締役：佐多正至、以下 サインキューブ）は、データ連携を開始いたしました 。

昨今の介護・医療施設運営において、コンプライアンスの徹底（不正防止）と、限られた人材での利益最大化は急務となっています。一方で、スタッフの多様な働き方（希望休や時短勤務）を尊重しようとするとサービス提供のスケジュール調整が難航し、管理者が疲弊するというジレンマを抱える現場が少なくありません 。

本連携は、単なる「データ転記の自動化」ではありません 。両システムの強みを掛け合わせることで、スタッフの「働きやすさ」を担保しながら、経営課題である「ガバナンスの強化（不正の未然防止）」と「稼働率の最大化（売上向上）」を同時に実現する、全く新しい施設運営体験を提供します。

【連携がもたらす3つの経営結果と体験】

1. 【結果：利益の最大化】同じ人員で稼働率を引き上げ、無駄なコストを削減

スタッフの希望を最大限に汲み取ったシフト（シンクロシフト）をベースに、ZESTが最も効率的な訪問・ケアスケジュールを即座に自動算出します 。 「この人員体制で本当にすべての訪問が回りきるか」「どうすれば無駄な待機時間を減らせるか」がデータに基づき瞬時に可視化されるため 、空き時間を徹底的に活用した高稼働なスケジュールが実現します。無理な労働を強いることなく売上を最大化し、残業コストの削減にも直結します。

2. 【結果：不正防止とガバナンス強化】ブラックボックス化を解消し、監査に強い透明な運営へ

昨今問題となる架空請求や不適切なサービス提供は、予定と実績の管理が属人化・ブラックボックス化していることが温床となります。

本連携により、「誰が・いつ・どこで・どのサービスを提供する予定なのか」というシフト・スケジュールデータがシステム上で透明化・一元管理されます。手書きやExcelでの曖昧な管理から脱却し、正確なデータに基づくクリーンな運営体制を構築。経営者も管理者も安心できる、コンプライアンスの行き届いた施設運営を強力に支援します。

3. 【体験：採用コスト削減と定着率の向上】「スタッフが主役」の働きやすい環境づくり

施設内訪問（サ高住・ホスピス等）や、登録ヘルパー・非常勤スタッフの多い現場では、勤務時間の偏りや複雑な希望休の調整が必須です 。 システムがこれらを公平に調整することで、管理者の「申し訳ないけれど断る」という精神的ストレスをゼロにします 。スタッフにとっては「自分の希望が通る・無理がない」働きやすい環境となり、満足度が向上 。結果として離職を防ぎ、高騰しがちな採用コストの大幅な削減という「利益体質への改善」をもたらします。

■株式会社ゼスト 会社概要

私たちゼストは、「超高齢化社会の、希望となるインフラを創る」をミッションに掲げ、在宅医療・介護の現場が抱える複雑な課題を解き明かし、持続可能な社会のあり方を創造するソーシャルテック・カンパニーです。

独自の特許技術で訪問スケジュールを最適化する「ZEST SCHEDULE」を核に、スタッフの快適な働き方を支える「ZEST HUB」、経営状況を可視化する「ZEST BOARD」、そして業界初の特化型営業DX「ZEST RRM」など、現場の「困った」を「希望」へと転換するプラットフォームを展開しています。

命に寄り添う現場を支える責任として、ISMSや3省2ガイドライン、医療ISAC認証といった最高水準のセキュリティを完備。圧倒的な「安心感」と「革新性」を両立し、関わるすべての人へ、ゆとりと笑顔を届けてまいります。

会社名：株式会社ゼスト

代表取締役社長 CEO：一色淳之介

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目3番11号 VORT新宿御苑4階

業務内容：

在宅医療・介護業界の収益改善プラットフォーム「ZEST」の運営、その他関連事業

プロダクトHP：https://zest.jp/

コーポレートHP：https://zest.jp/corporate

■株式会社サインキューブ 会社概要

株式会社サインキューブは、「効率化と価値あるコミュニケーションの創造により医療・福祉・介護現場に素敵な笑顔と癒しの時間を」をミッションに掲げ、医療・福祉・介護業界向けICTソリューションの開発・提供を行っています。主力サービス「シンクロシフト」では、独自AIを活用した公平で心身負荷の少ないシフト自動作成機能を通じて、シフト作成や人員配置に関わる負担軽減を支援し、現場で働く人々がより健康で前向きに働ける環境づくりを後押ししています。今後も現場起点の発想で、業界に寄り添うソリューションを提供してまいります。

会社名：株式会社サインキューブ

代表取締役：佐多正至

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目20番7号

事業内容：シフト管理システム「シンクロシフト」のサービス企画、開発、運営

プロダクトHP：https://synchroseries.jp/

コーポレートHP：https://hp.syncube.co.jp/

オウンドメディア Shift Life：https://shiftlife.jp/