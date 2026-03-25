次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」、初ワンマンライブまでの全記録をチバテレにて放送決定！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にてドキュメント番組『NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECT ドキュメント ワンマンライブへの挑戦』（全6回）を2026年4月2日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。

4月2日のOA開始に先駆け、本日番組ページにてティーザー映像を公開いたしました。

キャストウォッチ番組ページ :https://castwatch.tokyo/

■ 作品概要

次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」が、2026年4月3日（金）に渋谷club asiaにて初となるワンマンライブ「GENESIS」を開催。本番組はその開催までの企画会議・リハーサル・当日の舞台裏を追った全6回のドキュメント番組です。アイドルの"リアル"をありのままに映し出す、新感覚のエンタメドキュメントです。

■ NEOSTAGE PROJECTについて

【A写】 ※画像挿入箇所：NEOSTAGE PROJECT 集合写真

NEOSTAGE PROJECT（ネオステージプロジェクト）は、次世代ガールズグループ創出プロジェクト。夢を抱く原石たちが集い、重ねた時間の中で、すこしずつ輪郭を帯びていく個性と輝き。プレデビュー中の「NeoStella（ネオステラ）」を旗艦グループに、出会い、葛藤、成長の先に、新たな才能が静かに芽を出す。完成ではなく、過程にこそ意味があると信じて。その歩みが、いつか誰かの背中をそっと押せるように。ここは、新しい"あなたの物語"が動き出すステージ。NEOSTAGE PROJECTは、まだ名もなき未来の輝きとともに進んでいきます。

NEOSTAGE PROJECT WEBサイト

https://buzz-productions.com/group/neostage-project/

NeoStella WEBサイト

https://lit.link/neostellaofficial

NeoPop Instagram

https://www.instagram.com/official_neopop

■ ワンマンライブ詳細

イベント名

GENESIS -NEOSTAGE PROJECT One man live-

開催日

2026年4月3日（金）

開場／開演

18:30／19:00

会場

渋谷club asia

チケット

https://buzz-ticket.com/e/eavdd2h6ol

■ 番組概要

タイトル

チバテレ「キャストウォッチ」

NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECTドキュメント ワンマンライブへの挑戦

OA予定日

2026年4月2日（木）～ 全6回

放送時間

毎週木曜 25:00～25:30

放送局

チバテレ

番組WEBサイト／SNS

https://castwatch.tokyo/

https://x.com/G5G3HewxxFR16go?lang=ja

■ スタッフ

監督

とりかいこうじ

総合演出

soichiro

サウンドプロデューサー

GORI

制作

STORY LAB.

企画・プロデュース

BUZZ PRODUCTIONS

■ 今後の展開

放送終了後には全6回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせてNEOSTAGE PROJECTメンバーが参加する上映会を企画しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

■ STORY LAB. について

BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511

■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/