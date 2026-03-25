次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」、初ワンマンライブまでの全記録をチバテレにて放送決定！
株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にてドキュメント番組『NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECT ドキュメント ワンマンライブへの挑戦』（全6回）を2026年4月2日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。
4月2日のOA開始に先駆け、本日番組ページにてティーザー映像を公開いたしました。
キャストウォッチ番組ページ :
https://castwatch.tokyo/
■ 作品概要
次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」が、2026年4月3日（金）に渋谷club asiaにて初となるワンマンライブ「GENESIS」を開催。本番組はその開催までの企画会議・リハーサル・当日の舞台裏を追った全6回のドキュメント番組です。アイドルの"リアル"をありのままに映し出す、新感覚のエンタメドキュメントです。
■ NEOSTAGE PROJECTについて
【A写】 ※画像挿入箇所：NEOSTAGE PROJECT 集合写真
NEOSTAGE PROJECT（ネオステージプロジェクト）は、次世代ガールズグループ創出プロジェクト。夢を抱く原石たちが集い、重ねた時間の中で、すこしずつ輪郭を帯びていく個性と輝き。プレデビュー中の「NeoStella（ネオステラ）」を旗艦グループに、出会い、葛藤、成長の先に、新たな才能が静かに芽を出す。完成ではなく、過程にこそ意味があると信じて。その歩みが、いつか誰かの背中をそっと押せるように。ここは、新しい"あなたの物語"が動き出すステージ。NEOSTAGE PROJECTは、まだ名もなき未来の輝きとともに進んでいきます。
NEOSTAGE PROJECT WEBサイト
https://buzz-productions.com/group/neostage-project/
NeoStella WEBサイト
https://lit.link/neostellaofficial
NeoPop Instagram
https://www.instagram.com/official_neopop
■ ワンマンライブ詳細
イベント名
GENESIS -NEOSTAGE PROJECT One man live-
開催日
2026年4月3日（金）
開場／開演
18:30／19:00
会場
渋谷club asia
チケット
https://buzz-ticket.com/e/eavdd2h6ol
■ 番組概要
タイトル
チバテレ「キャストウォッチ」
NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECTドキュメント ワンマンライブへの挑戦
OA予定日
2026年4月2日（木）～ 全6回
放送時間
毎週木曜 25:00～25:30
放送局
チバテレ
番組WEBサイト／SNS
https://castwatch.tokyo/
https://x.com/G5G3HewxxFR16go?lang=ja
■ スタッフ
監督
とりかいこうじ
総合演出
soichiro
サウンドプロデューサー
GORI
制作
STORY LAB.
企画・プロデュース
BUZZ PRODUCTIONS
■ 今後の展開
放送終了後には全6回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせてNEOSTAGE PROJECTメンバーが参加する上映会を企画しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。
■ STORY LAB. について
BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511
■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて
株式会社BUZZ PRODUCTIONS
社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS
本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：プロダクション運営、イベント制作
※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/