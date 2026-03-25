次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」、初ワンマンライブまでの全記録をチバテレにて放送決定！

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株式会社BUZZ GROUP


　株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にてドキュメント番組『NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECT ドキュメント ワンマンライブへの挑戦』（全6回）を2026年4月2日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。



4月2日のOA開始に先駆け、本日番組ページにてティーザー映像を公開いたしました。



キャストウォッチ番組ページ :
https://castwatch.tokyo/


■ 作品概要


　次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」が、2026年4月3日（金）に渋谷club asiaにて初となるワンマンライブ「GENESIS」を開催。本番組はその開催までの企画会議・リハーサル・当日の舞台裏を追った全6回のドキュメント番組です。アイドルの"リアル"をありのままに映し出す、新感覚のエンタメドキュメントです。



■ NEOSTAGE PROJECTについて


【A写】 ※画像挿入箇所：NEOSTAGE PROJECT 集合写真


　NEOSTAGE PROJECT（ネオステージプロジェクト）は、次世代ガールズグループ創出プロジェクト。夢を抱く原石たちが集い、重ねた時間の中で、すこしずつ輪郭を帯びていく個性と輝き。プレデビュー中の「NeoStella（ネオステラ）」を旗艦グループに、出会い、葛藤、成長の先に、新たな才能が静かに芽を出す。完成ではなく、過程にこそ意味があると信じて。その歩みが、いつか誰かの背中をそっと押せるように。ここは、新しい"あなたの物語"が動き出すステージ。NEOSTAGE PROJECTは、まだ名もなき未来の輝きとともに進んでいきます。



NEOSTAGE PROJECT WEBサイト　


https://buzz-productions.com/group/neostage-project/



NeoStella WEBサイト　


https://lit.link/neostellaofficial



NeoPop Instagram　


https://www.instagram.com/official_neopop



■ ワンマンライブ詳細




イベント名　


GENESIS -NEOSTAGE PROJECT One man live-



開催日　


2026年4月3日（金）



開場／開演　


18:30／19:00



会場　


渋谷club asia



チケット　


https://buzz-ticket.com/e/eavdd2h6ol



■ 番組概要


タイトル　


チバテレ「キャストウォッチ」


NOW OR NEVER NEOSTAGE PROJECTドキュメント ワンマンライブへの挑戦



OA予定日　


2026年4月2日（木）～ 全6回



放送時間　


毎週木曜 25:00～25:30



放送局　


チバテレ



番組WEBサイト／SNS


https://castwatch.tokyo/


https://x.com/G5G3HewxxFR16go?lang=ja



■ スタッフ


監督　


とりかいこうじ



総合演出


soichiro



サウンドプロデューサー


GORI



制作　


STORY LAB.



企画・プロデュース　


BUZZ PRODUCTIONS



■ 今後の展開


放送終了後には全6回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせてNEOSTAGE PROJECTメンバーが参加する上映会を企画しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。





■ STORY LAB. について


BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511



■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて


株式会社BUZZ PRODUCTIONS
株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS
本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：プロダクション運営、イベント制作
※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。



【プレスリリースに関するお問い合わせ先】


株式会社BUZZ GROUP 広報部


お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/