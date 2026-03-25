27インチ5Kゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」の発売日決定

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（ROG）より、27インチ5Kゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」を発表いたします。本製品は量販店およびECサイトで2026年3月27日（金）より順次発売開始いたします。

「ROG Strix 5K XG27JCG」は、218ppiの高画素密度を誇る5K（5120 x 2880）Fast IPSパネルを採用。圧倒的な解像度と、用途に合わせてリフレッシュレートを切り替えられる「デュアルモード（フレームレートブースト）」機能を備え、究極の没入感と競技レベルの応答性を一台で両立した次世代のゲーミングモニターです。

【製品特徴】

- 218ppiが生み出す、圧倒的にクリアな視覚体験27インチの筐体に5K（5120 x 2880）解像度を凝縮。218ppiの高画素密度により、標準的な4Kモニターと比較して約77%広い作業領域を確保し、実物のような鮮明さとディテールを実現します。- 「デュアルモード（フレームレートブースト）」：5K@180Hz と QHD@330Hz を瞬時に切替高精細な映像美を楽しむ「5Kモード（最大180Hz）」と、FPSなどの競技タイトルに最適な「QHDモード（最大330Hz）」を自由に選択可能。どちらのモードでも0.3ms（GTG）の高速応答に対応します。- 進化した「ELMB 2」による異次元の鮮明さデュアルバックライト設計（2本のLEDストリップ、10のバックライトゾーン）を採用した最新のELMB 2を搭載。従来のELMB技術と比較して最大3倍のピーク輝度を実現し、残像感を排除しながらも明るく鮮明な映像を提供します。- Macユーザーにも嬉しい「DisplayWidget Center」対応専用アプリにより、OS上からマウスやキーボードで簡単に設定変更が可能。WindowsだけでなくmacOSにも対応しており、MacBookのショートカットキーによる輝度調整なども行えます。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-5k-xg27jcg/(https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-5k-xg27jcg/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

究極の没入感をもたらす5Kパネル

VESA DisplayHDR 600認証を取得し、鮮やかな色彩と高コントラストを実現。広い色域と高解像度の組み合わせが、オープンワールドゲームや映画鑑賞において、これまでにない没入体験をもたらします。

競技シーンを勝ち抜くスピード性能

「デュアルモード（フレームレートブースト）」に加え、24.5インチ相当のサイズでFHD表示を行う「esportsモード（330Hz）」も搭載。AMD FreeSync Premium ProおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに標準対応し、ティアリングやカクつきのない滑らかなゲームプレイを約束します。

AIを駆使したゲーミング支援機能

Dynamic Crosshair: 背景の色に合わせて照準の色を自動調整。

Dynamic Shadow Boost: 暗いシーンの視認性を高め、隠れた敵を逃しません。

AI Visual: 実行中のアプリやゲームに合わせて、最適な画質モードへ自動で切り替えます。

【製品仕様】

- パネルサイズ： 27型ワイド（Fast IPS / アンチグレア）- 最大解像度： 5K（5120 x 2880）- 画素密度： 218ppi- リフレッシュレート： 180Hz (OC) / QHD時最大330Hz- 応答速度： 0.3ms (GTG)- HDR： VESA DisplayHDR 600 認証- 同期技術： G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro / ELMB Sync- 発売日： 2026年3月27日（金）

※ 5K@180Hzでの動作には、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50シリーズまたはAMD Radeon(TM) RX 7600以上のグラフィックスカードを推奨します。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-5k-xg27jcg/(https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-5k-xg27jcg/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan