万博が示した未来の入浴体験を地域へ　和歌山商工会議所の展示室新設オープニング企画「アフター万博展」にて「ミライ人間洗濯機」を和歌山県で初展示

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指すインフラ企業、株式会社サイエンス（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:水上 康洋、以下 当社）は、和歌山商工会議所の移転に伴い新設される展示室のオープニング特別企画「アフター万博展」において、「ミライ人間洗濯機」を和歌山県で初展示いたします。今回の和歌山での展示は、万博で提示した未来のライフスタイルを、実際の地域社会に浸透させるための重要なマイルストーンです。 当社は本展示を通じ、万博のレガシーを次世代へと繋ぎ、心身ともに健やかな暮らしを支える新たな入浴インフラとして、“カラダもココロも自動で洗われる”未来の入浴体験の社会実装を加速させてまいります。

※入浴体験はありません。

「ミライ人間洗濯機」展示の背景

昨年の万博の体験アンケートで満足度98.3％※を記録した 「ミライ人間洗濯機」。当社はこの革新的な体験を、一過性の展示に留めるのではなく、実体社会への実装を目指しています。本展示は、万博に足を運ぶことができなかった県民の方々や子どもたちにも未来技術を紹介するとともに、地域企業と新しい技術の出会いの場を創出することを目的としています。今回の取り組みを通じて、和歌山県をはじめとする地域との連携を深めながら、当社のファインバブル技術である「ミラブルテクノロジー」の社会実装をさらに広げてまいります。

※2025年4月13日～10月13日、万博でのミライ人間洗濯機体験入浴者のアンケート結果(N＝847)

「アフター万博展」について

和歌山商工会議所は、モンティグレ ダイワロイネットホテル和歌山への移転(2026年3月18日)に当たり、地域産業のPRや会員事業所の製品・技術等を紹介する展示スペースを新たに設けました。

今回、オープニング特別企画として「アフター万博展」を開催します。

「ミライ人間洗濯機」や、関西パビリオン和歌山ゾーンの展示物などを通じて、未来技術や社会の新しい可能性を紹介するとともに、和歌山の伝統技術や地域産業の魅力を発信します。

※写真は実際の万博会場での展示風景です。

展示概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98081/table/73_1_8217f71b45ac4bbc6d4a4e0f47bd3007.jpg?v=202603251151 ]

コメント：和歌山商工会議所 会頭 竹田純久氏

和歌山商工会議所の移転に際し、新設する「展示室」のオープニング特別企画として、「アフター万博展」を和歌山県知事・和歌山県商工会議所連合会 会長が共同代表である「2025年国際博覧会和歌山推進協議会」主催で開催します。展示室では、万博会場で披露された先端技術や関西パビリオン和歌山ゾーンの展示物などを展示し、広く県民の方々や企業・団体の方々に未来社会を体験してもらう機会にしたいと思います。また、特別展示として、株式会社サイエンス様の御協力のもと、大阪ヘルスケアパビリオンで披露されたファインバブル技術による社会課題解決を目指す「ミライ人間洗濯機」を展示します。

県内企業が取り組むライフサイエンスへの取組の一助になれば幸いです。

コメント：株式会社サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明

「ミライ人間洗濯機」は、1970年の大阪万博で展示された“人間洗濯機”の構想を、当社のファインバブル技術と、AIを使用したミライの形として披露した装置です。昨年の万博では多くの方に体験していただき、未来の入浴を感じていただく機会となりました。しかし私たちは、この技術を万博の展示で終わらせるつもりはなく、ミライ人間洗濯機をはじめとするファインバブル技術を、実際の社会の中で活用される技術として広げていくことが重要だと考えています。

今回、和歌山商工会議所の展示企画を通じて、和歌山の皆さまにこの技術を知っていただく機会をいただけたことを大変嬉しく思います。万博で示した技術や発想が地域の中でも共有され、そこから新たな連携や取り組みが生まれていくことを期待しています。今後も地域との連携を深めながら、ファインバブル技術の社会実装を進めてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社 サイエンス

所在地 ：大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/