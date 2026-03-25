創業200年以上。大阪の老舗醤油メーカーとコラボ「大阪みたらし水まんじゅう」がリニューアルして今年も登場！

株式会社寿香寿庵

地域に根ざしたお菓子を提案し続ける 株式会社 寿香寿庵(ことぶきこうじゅあん)は、新大阪駅や大阪駅等の売店で季節限定商品「大阪みたらし水まんじゅう」をリニューアルし、2026年4月1日（水）より販売いたします。

今回のリニューアルでは、大阪の老舗醤油メーカー 大醤株式会社 の「王醤（おうしょう）」を使用。

みたらしジュレの味わいをさらに引き立てる仕立てへと進化しました。

大阪の老舗醤油を使用した みたらしへのこだわり

みたらしの旨味を引き立てる特選醤油

創業200年。大阪で唯一の醤油醸造メーカー大醤（だいしょう）株式会社。

受け継がれてきた伝統と技術で醸造された「王醤（おうしょう）」をみたらしジュレに使用。

王醤は大醤が誇る“超特選本醸造醤油”です。この醤油は一般的な醤油と比べ、豊富な旨味成分を含むことが特長であり、大阪の優れた産品（大阪もん）としても認定されています。

リニューアル詳細

みたらしジュレはコクのある風味に進化し、老舗醤油の奥深さと上品さが加わり、より美味しさが増しました！

おすすめのお召し上がり方

そのままでも十分おいしい「大阪みたらし水まんじゅう」ですが、ガラス皿に氷と水を適量いれ、

約2分ほど浮かべて冷やすと食べごろになります。

ぷるっと感がUPしてみずみずしく、また違った美味しさをお楽しみいただけます。

●商品詳細

【商 品 名】

大阪みたらし水まんじゅう

【発 売 日】

2026年4月1日（水）～

【価 格】

6個入／950円、

12個入／1,780円、

（すべて税抜）

【販売場所】

・新大阪駅 アントレマルシェ新大阪中央口店

・新大阪駅 お土産街道 アルデ新大阪店

・新大阪駅 PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内

・大阪駅 アントレマルシェ大阪店

（左）6個入 （右）12個入

大阪ならではの素材で仕立てた涼菓

ぷるんとした透明感のある水まんじゅうの中に、

大阪の味を活かしたみたらしジュレを包みました。

醤油の香ばしさと上品な甘さが広がる、

大阪ならではの味わいを楽しめる涼菓です。

冷やしてお召し上がりいただくことで、

暑い日にも爽やかな美味しさをお楽しみいただけます。

●担当者メッセージ

大阪には古くから愛されてきた「みたらし」の味文化があります。

今回、大阪の老舗醤油メーカー 大醤株式会社 の「王醤」を使用することで、

大阪らしい旨味とコクをより感じられるみたらしジュレへとリニューアルしました。

今年も多くのお客様にこの涼菓をご堪能いただけることを心より楽しみにしております。

会社概要

【会 社 名】株式会社 寿香寿庵

【本社所在地】兵庫県西宮市山口町名来1丁目7番19号

【代 表 者】代表取締役 河口宏文

【事 業 内 容】菓子（和・洋）の企画・製造・販売

【取り扱いブランド】

コンディトライ神戸、ビスポッケ、吉屋佳長、他

http://www.kotobukikoujyuan.co.jp