【ISEKADO】看板商品のボトル版を「クラシックペールエール」にリニューアル！4月1日より発売開始

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

ISEKADO（有限会社二軒茶屋餅角屋本店）は、2026年4月1日出荷分より、看板商品である「ペールエール」のレシピ統合によるリニューアル、および、これまでの伝統の味を継承した新商品「クラシックペールエール」の発売を決定いたしました 。

■ リニューアルの背景と目的

1997年の創業以来、人気No.1を誇るペールエールは、クラフトビールファンから「イセぺ」の愛称で広く親しまれてきました 。

2021年に缶ビールを発売して以降、常温流通の「缶」と要冷蔵の「ボトル（瓶）」の2ラインで展開してまいりましたが、常温流通における「ホップの華やかな香りの維持」という大きな課題に対し、数年にわたる研究開発を行いました 。その結果、缶商品は常温流通に最適化した独自の進化を遂げました 。

これにより、従来の冷蔵管理を前提としたボトル商品とはレシピの異なる、別の美味しさを持つビールとなりました 。この酒質の違いを明確にし、お客様やお取り扱い店舗様の混乱を防ぐため、ボトル商品の名称に「クラシック」を冠し、区別することといたしました 。

■ 商品概要

新商品名: クラシックペールエール （※旧商品名：ペールエール ）

◆発売日: 2026年4月1日（予定） ※現行商品の在庫状況により前後する場合がございます 。

◆規格 / 容量： 瓶 / 330ml

◆アルコール度数： 5%

◆賞味期限 / 保管方法： 6か月 / 要冷蔵

◆参考小売価格：419円（税抜）

◆単品JAN（新）： 4571652591100

■ 今後の展望

ISEKADOは「ビールの世界をおもしろくする」というビジョンを掲げ、今後もお客様に最高のおいしさをお届けできるよう、クラフトビールの研究開発および提供に努めてまいります 。