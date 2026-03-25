【日本初上陸】履くだけで外へ駆け出したくなる。次世代シューズ「smibu（スミブ）」をLii online shopにて先行予約販売開始！

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）は、衝撃吸収性能と感性を刺激するデザインを兼ね備えたシューズブランド『smibu（スミブ）』の日本国内における唯一の代理店として、自社ECサイト『Lii online shop』（https://liionlineshop.stores.jp）にて先行予約販売を開始しました。

あわせて、日本全国でこの躍動を広げる販売パートナーの募集を開始することをお知らせいたします。

■ 運動の現場からヒントを得た「もっと自由に動ける」一足

Liiではお子さまを対象としたサービスを通じ、日々多くの子どもたちの「動く瞬間」に立ち会っています。その中で「足元の安心感が子どもたちの『やってみたい！』という挑戦心を後押しする」ということを強く感じています。

どんなに動いても疲れにくく、玄関にあるだけでワクワクする。そんな「子どもたちが自然と外へ駆け出したくなる一足」を求め、私たちが辿り着いた答えがsmibuでした。

smibuブランドストーリー

思いから生まれ、発見から始まった

smibuブランドは、子どもたちの健康的なライフスタイルに寄せる創業者の想いから生まれました。子どもたちと過ごす日々の中で、創業者はあることに気づきました。「子ども靴は、大人靴の縮小版であってはならない」と。

子どもの足は、大人とは異なる生理学的特徴と運動特性を持っています。土踏まずは未発達で、骨は柔らかく、歩き方も成長とともに変化していきます。こうした違いが、子ども靴には独立した専門的なアプローチが必要であることを示しています。

五つの視点から、子どもの足に寄り添う

smibuは「成長を守り、正しい姿勢へ」を開発の原点とし、「ソール・木型・アッパー・中敷き・内側素材」の五つの視点から研究を重ねてきました。

- ソール：凝流体テクノロジーを搭載し、2倍の衝撃吸収を実現。着地時の衝撃を瞬時に吸収し、足首や膝への負担を軽減します- 木型：子どもの足部成長カーブに合わせて設計。足にゆとりある空間を与え、自然な発育を妨げません- アッパー：肌に優しく通気性の高い素材を使用。軽やかで、柔らかく足を包み込みます- 中敷き：抗菌防臭加工を施し、土踏まずをしっかりサポート。安定した歩行を促します- 内側素材：肌触りの良い素材を使用し、摩擦を軽減。デリケートな子どもの足を優しく守ります

カラフルなアウトドアで、小さな冒険を守る

smibuは「カラフルなアウトドア」をデザインの方向性とし、色彩と機能性の絶妙なバランスを追求。子どもたちの「外で遊びたい」という気持ちを応援する、新しい運動ライフスタイルを表現しています。

私たちは、子どもたちの成長にとって、外で思い切り走ったり、跳んだり、探検したりすることが何よりも大切だと考えています。良い靴は、足を守るだけでなく、子どもたちが広い世界へと歩み出すための、頼もしいパートナーです。



smibu--成長を守り、一歩一歩を大切に。

■ Lii online shopの「キッズカテゴリー」を象徴する一足に

Liiでは、先日グランドオープンした総合ヘルスケアショップ『Lii online shop』のキッズカテゴリーにおいて、子どもたちの健やかな成長と自由な運動を支えるフラッグシップアイテムとしてsmibuを展開いたします。

運動・栄養・睡眠など多角的なアプローチで健やかな日常を提案する『Lii online shop』のなかでsmibuは、子どもたちの「外へ踏み出す第一歩」をサポートする重要なプロダクトと位置付けています。

【先行予約販売の詳細】

- 製品名：smibu- サイズ展開：15.2cm ～ 23.8cm（全13サイズ／欧州サイズ26～38）- カラー展開：全7色（デイジーボバキャンディー、爆発するソーダキャンディー、ミントボバキャンディ、ソーダキャンディ、ドラゴンフルーツ、もちみるく、キウイボバキャンディ）- 予約販売期間：2026年4月15日（水）まで- 販売サイト：Lii online shop（キッズカテゴリー内）(https://liionlineshop.stores.jp)ソーダキャンディとデイジーボバキャンディー全7色の「キャンディカラー」を見に行く :https://liionlineshop.stores.jp

■ 販売パートナーを募集

現在、LiiではSmibuの価値を共に広めていく販売パートナーさまを募集しております。アウトドアショップやスポーツショップをはじめ、フィットネス、ライフスタイルショップなど、子どもたちの「動く」を支えたいという熱意を持つ皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

また、Liiは 2026年7月に開催される日本最大のスポーツ展示会「SPORTEC 2026」への出展を決定いたしました。会場では現物を手に取っていただけるほか、先行してお問い合わせいただいた企業さまには、会場での個別商談をご案内いたします。

■ Lii online shopショップ概要

URL：https://liionlineshop.stores.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/lii_online_shop_

※期間限定 オープン記念特典をプレゼント中！

3月31日（火）までに会員登録をいただいた方全員に、smibu購入にも使用可能な「15%オフ」を含む3種のクーポンを進呈いたします。

■ 株式会社リィ（Lii Inc.）について

「良質な運動機会を創造し、ドキドキがあふれる毎日をつくる」を理念に、効率化の果てに運動が失われた現代において、人が本来持つ身体活動の喜びを再創造することを目指しています。名古屋から全国へ、そして世界へと良質な運動習慣を広げます。

【会社概要】

会 社 名：株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者：廣瀬 あゆみ

設 立：2018年11月1日

事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、コマース（物販）事業

本 社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1御器所セントラルビル3A

Webサイト：https://liistyle.com/

【本件に関するお問い合わせ・パートナー加盟のご相談】

株式会社リィ 広報

担当：横山 TEL：090-5944-9538(#) MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp