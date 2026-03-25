初音ミクをはじめとする「ピアプロキャラクターズ」と推し活グッズの「OZaKKa(オザッカ)」がコラボ！

株式会社G-CREWS

株式会社G-CREWS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 正一、以下「当社」）が企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa（オザッカ）」は、初音ミクをはじめとする「ピアプロキャラクターズ」とコラボした推し活グッズを新たに発売いたします。

イラストレーター F*Kaoriさんのイラスト「petiteシリーズ」を使用した可愛らしいデザインの推し活グッズです。エナメル素材を活かしたニューレトロな雰囲気のグッズで、一部商品は「ニコニコ超会議2026」にて先行販売をおこないます。

ピアプロキャラクターズ×OZaKKa

詳しくは下記、「ピアプロキャラクターズ×OZaKKa」の特設ページをご確認ください。

「ピアプロキャラクターズ×OZaKKa」特設ページ https://ozakka.tokyo/piaproXOZaKKa

≪商品情報≫

（1）エナメル痛バッグ 全6種 各9,680円（税込）

ライブやイベントに持っていける機能性たっぷりのエナメル痛バッグです。各キャラクターのロゴやイメージカラーをデザインしました。

エナメル痛バッグ（全６種）エナメル痛バッグ 機能

（2）エナメルぬいキャリーバッグ 全2種 各7,920円（税込）

高さ約25cmまでの大切な推しぬいをかわいく持ち運べる、エナメル製のぬいぐるみバッグです。ハンドバッグ・ショルダー・キャリーオンの3WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けできます。

エナメルぬいキャリーバッグ（全２種）エナメルぬいキャリーバッグ 機能

（3）エナメルスマホストラップ 全6種 各2,420円（税込）

エナメル素材がかわいいスマホストラップとフォンタブのセットです。フォンタブにはキャラクターたちのフェイスをデザインしました。

エナメルスマホストラップ（全６種）エナメルスマホストラップ 使用例

（4）アクリル缶バッジケース グリッター缶バッジセット 全6種 各2,420円（税込）

プレイヤー風デザインの缶バッジケースと、キラキラ光るグリッター加工を施した缶バッジのセットです。缶バッジケースには約 57mm のお好きな缶バッジを収納できます。

アクリル缶バッジケース グリッター缶バッジセット（全6種）アクリル缶バッジケース グリッター缶バッジセット 使用イメージ

（5）エナメルぬいぐるみポーチ 全6種 各3,520円（税込）

約16cmまでのぬいぐるみを持ち運べる、エナメル製のぬいぐるみポーチです。キーホルダー金具（ナスカン）とマジックテープバンドの2WAY仕様で、好きなところに取り付けられます。

エナメルぬいぐるみポーチ（全６種）エナメルぬいぐるみポーチ キーホルダー金具での使用イメージエナメルぬいぐるみポーチ マジックテープバンドでの使用イメージ

（6）エナメル缶バッジケース 全1種 2,750円（税込）

初音ミクのツインテールをデザインしたエナメル製の缶バッジケースです。約57mmの缶バッジを収納できます。

エナメル缶バッジケース（全1種）エナメル缶バッジケース 使用イメージ（缶バッジは付属しません）

≪販売スケジュール≫

商品により販売時期が異なります。商品情報・販売時期等の詳細は以下をご確認ください。

「ピアプロキャラクターズ×OZaKKa」特設ページ( https://ozakka.tokyo/piaproXOZaKKa )

【第1弾】エナメル痛バッグ／エナメルぬいキャリーバッグ／エナメルスマホストラップ／アクリル缶バッジケース グリッター缶バッジセット

2026年3月25日（水） OZaKKa ECサイト先行販売開始

BASE「OZaKKa Official Online Shop」（ https://shop.ozakka.tokyo/ ）

※2026年4月8日（水）より順次発送開始

【第2弾】エナメルぬいぐるみポーチ／エナメル缶バッジケース

2026年4月25日（土）・26日(日) 「ニコニコ超会議2026」にて先行販売

※以降の一般販売については、随時「ピアプロキャラクターズ×OZaKKa」特設ページ( https://ozakka.tokyo/piaproXOZaKKa )にてお知らせいたします。

≪『初音ミク』とは≫

https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

≪OZaKKa（オザッカ）について≫

「推し活・オタ活の『それ！ほしい』」をテーマに、推し活・オタ活をもっと楽しく、便利に、面白くできるような雑貨の企画・開発をおこなうブランドです。ユーザーの皆さまの気持ちに寄り添いながら、それぞれの方々の推し活・オタ活をもっと素敵なものにできるアイテムをすばやく形にしていくのが私たちの強みです。

＜リンク一覧＞

公式サイト ：https://ozakka.tokyo/

X（旧 Twitter) ：https://x.com/OZaKKa_tokyo

Instagram ：https://www.instagram.com/ozakka.tokyo/

OZaKKa Official Online Shop：https://shop.ozakka.tokyo/

≪株式会社G-CREWSについて≫

―お客さまのパートナーとして、ものづくりに感動を。―

G-CREWSは、商品の企画段階からお客さまのパートナーとして一緒に考え、アイテムの提案から製造、商品の保管、納品に至るまで一貫して対応いたします。イベントで展開する販促ツールやノベルティグッズのご提案、物流業務として受注処理から個人のお客さまへのサポートも、当社にお任せください。

＜リンク一覧(株式会社G-CREWS)＞

コーポレートサイト ：https://g-crews.com/

X（旧 Twitter) ：https://x.com/GCREWS_novelty

Instagram ：https://www.instagram.com/gcrews.novelty/

＜会社概要＞

会社名：株式会社G-CREWS

本社 ：東京都新宿区新宿1-9-5 新宿御苑さくらビル6F

代表者：代表取締役社長 加藤 正一