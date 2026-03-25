Coupa と HIPUS が Coupa Application Management Agreement を締結

Coupa株式会社

株式会社 HIPUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：浅海 清、以下 HIPUS）と Coupa 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：反町 浩一郎、以下 Coupa）は、新たにCoupa Application Management Agreement（Coupaの運用・管理支援に関する契約） を締結いたしました。

本契約の締結により、HIPUSはCoupaの展開・運用支援およびBPOサービスにおける体制を一層強化し、日本企業の調達DX（デジタルトランスフォーメーション）とAIを活用した支出最適化の推進を加速してまいります。

▪️背景・目的

企業を取り巻く経営環境が急速に変化する中、調達領域においても支出の可視化・統制・高度化の重要性が一層高まっています。AIを活用した支出分析や業務自動化は、コスト削減だけでなく、リスク低減や迅速な意思決定を支える経営基盤として注目されています。

一方で、総支出管理プラットフォームの導入効果を最大化するためには、全社展開および安定的な運用体制の構築、さらには継続的な改善を通じた成果創出が不可欠です。

本締結は、両社の強みを組み合わせることで、企業の支出管理高度化と持続的な価値創出を支援することを目的としています。

▪️お客様への提供価値

本契約により、両社はCoupaの展開・運用支援およびBPOサービスの体制を強化し、企業の導入後の活用定着と価値最大化を支援します。

Coupaは、1,000万社を超えるバイヤー・サプライヤーネットワークと、コミュニティから生成された総額9.5兆ドル（※1）に及ぶ膨大な支出データに支えられたCoupaのAI駆動型「総支出管理（Total Spend Management）」プラットフォームを提供しています。これに、2020年以来Coupaパートナーとして日本国内で豊富な導入実績を持つHIPUSの高度な専門知識を掛け合わせることで、テクノロジーと実行力の両面から企業の支出管理変革を支援します。

具体的には、以下のような価値を提供します。

● 専任体制によるCoupa展開・運用業務の負担軽減

● 導入後の安定運用および継続的な改善支援の強化

● サプライヤ展開支援やヘルプデスク対応を通じた利用定着の促進

● 支出データの活用高度化によるコスト最適化支援

● 国内外拠点を含む企業への一貫した支援体制の拡充

● 調達オペレーションやBPOサービスの強化による業務効率向上

両社の調達実務に根差した運用・BPO支援の知見を組み合わせることで、お客様の課題解決と持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

▪️株式会社HIPUS 代表取締役 浅海 清 氏によるコメント

「弊社は長年の実務経験を活かした調達分野の総合サービスを提供しています。これまでもCoupa様と連携し運用・BPO支援を行ってきましたが、本締結により、Coupa導入企業様に対する支援体制をさらに強化していきます。調達実務とデジタルの融合により、お客様の課題解決と調達高度化に貢献してまいります。」

▪️Coupa株式会社 代表取締役社長 反町 浩一郎

「HIPUS様との連携強化は、日本企業における支出管理の高度化をさらに加速させるものです。AIとコミュニティデータに支えられたCoupaプラットフォームとHIPUS様の実行力を掛け合わせることで、企業の支出最適化と利益率向上を支援してまいります。」

※1：2026年度末・2026年1月31日時点の最新グローバル実績値

【HIPUS について】

株式会社 HIPUS は、調達領域のコンサルティング、BPO、デジタルソリューションサービ

スを提供する企業です。2002 年に日立グループの調達シェアド会社（旧:日立プロキュアメントサービス株式会社）として設立され、当時は、日立グループの調達改革、集中購

買、オペレーション業務を担っておりました。2019 年の日立グループの会社再編に伴

い、調達のノウハウを外販することを目的に独立し、現在は、日本企業のお客様に限ら

ず、親会社である Infosys（Infosys Limited）との連携によって、グローバル拠点のお

客様の支援もさせていただいております。

詳細はホームページ https://www.hipus.com/をご覧ください

【Coupa について】

Coupaは、自律型支出管理（autonomous spend management）のリーディングプラットフォームです。設立20周年を迎えたCoupaは、総額9.5兆ドル規模の信頼性の高いコミュニティ生成データを活用し、統合プラットフォーム上の1,000万社を超えるバイヤー・サプライヤーネットワークに対して、エビデンスに基づいたインテリジェンスと自律型AIエージェントを提供しています。Coupaは、バイヤー・サプライヤーの両方における購買および取引プロセスをシームレスに自動化し、No.1のビジネストランザクション・ネットワークを支えています。

詳細はホームページ https://coupa.co.jp 、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/coupa-japan/)、Facebook(https://www.facebook.com/coupajapan/)、X(Twitter)(https://x.com/Coupa)をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

◆株式会社 HIPUS

Consulting & Solution

Mail: sales.hipus@hipus.com

◆Coupa 株式会社

マーケティング本部

Mail: japan-marketing@coupa.com