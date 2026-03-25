【ハウステンボス限定】にっこりーノ初のテーマパークコラボぬいぐるみが新登場！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川 勇矢）は、

ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」より、「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」とのコラボレーション商品「ハウステンボスのぬいぐるみ１」を、2026年3月25日(水)よりパーク内限定発売いたします。

商品イメージ

ハウステンボスを彩る代表的なシンボルである風車やチューリップなどが、ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみになって登場します。ラインナップは「風車」「木靴」「チューリップ」「チーズ」「カナルクルーザー」「ドムトールン」の全6種。価格は1回500円。



「にっこりーノ」ならではの、カプセルトイとは思えない作り込みを追求しており、コレクションしたくなる魅力が詰まっています。ラインナップ内の「木靴」は、特徴的な花柄模様を高級感のある刺繍で仕上げ、ソール部分は別の生地を使い固さを再現。さらに、履き口も実物同様に空洞仕様で、別のフィギュアやぬいぐるみとも組み合わせて遊べるアイテムになっています。また、ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」は直径約11cmと、カプセル（直径約7cm）から飛び出すようなボリューム感が魅力に。



ハウステンボスを訪れた記念にはもちろん、ご友人やご家族へのお土産としてもいかがでしょうか♪

✧ オリジナル筐体

今回の発売を記念し、「ハウステンボスのぬいぐるみ１」限定の筐体が、「ハウステンボス」×「にっこりーノ」のオリジナルデザインで登場します。カプセルトイを回すのはもちろん、ここで手に入れたぬいぐるみと一緒に記念撮影もお楽しみください♪

画像はイメージです。

✧ ラインナップ

風車チューリップドムトールンカナルクルーザーチーズ木靴

✧ 商品概要

ディスプレイポップ イメージ画像

【商品名】

ハウステンボスのぬいぐるみ１

【価 格】

1回500円 (税込)

全６種

発売日：2026年3月25日(水)

【仕様】

全種ボールチェーン付き

【販売場所】

「ハウステンボス」パーク内

・クート

https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/728

・ルーベンス・マルシェ

https://www.huistenbosch.co.jp/shopping/837

✧ にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP：https://niccolino.jp/

公式X(旧Twitter)：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP：https://qualia-45.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@qualia45

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram：https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP