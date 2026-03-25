人気サウナ2ブランドのDNAを昇華させた新施設「毎日サウナ東京」-ロゴデザインを株式会社デザインエイエムが担当

株式会社デザインエイエム

企業のブランディングデザインを手がける株式会社デザインエイエム（東京都渋谷区、代表：溝田明）は、関東圏で高い人気を誇るサウナブランド「サウナ東京」と「毎日サウナ」が手を取り合い誕生する新サウナ施設「毎日サウナ東京」（2026年5月、千葉県・幕張エリアにオープン予定）のロゴデザインを手がけました。

熱心なファンを持つ2ブランドの価値を融合させた先にある「突き抜けた施設」としての世界観をいかに構築するか。本プロジェクトは、ブランドの融合という難易度の高い課題に対し、ヒアリングを起点とした戦略的デザインで応えた取組みです。

「毎日サウナ東京」について

日本のサウナ文化、さらには温浴文化をさらに前へ進めるため、関東圏で高い人気を誇る「サウナ東京」と「毎日サウナ」が一つになり誕生した次世代のサウナブランドです。（運営：SAUNA TOKYO AKASAKA株式会社（東京都港区、代表：木山貴英））

本施設は、両ブランドの知見を結集した“最高到達点”として位置付けられています。「サウナ東京」が築き上げたテーマパークのような圧倒的体験と、「毎日サウナ」が大切にしてきた日常的なホームサウナ体験。この二つを、誰もが通い続けられる価格帯で結びつけることで、「毎日通えるサウナ東京」という新しい概念が形となりました。

サウナ東京の5つのサウナ室（蒸喜乱舞、ケロ、戸棚蒸風呂、瞑想、遠赤）を全面アップデートし、さらに毎日サウナの代名詞である薪サウナを導入。

湯・水・休憩のすべての空間まで含めたスパ施設として、特別な日に訪れる場所ではなく、日常の習慣として根付く「次世代のスパ体験」を提供します。



記念すべき第1号店は、2026年5月千葉・幕張にオープン予定。

通常は男性専用の施設として営業しますが、不定期でレディースデイも開催予定です。

毎日サウナ東京 （EVERYDAY SAUNATOKYO）

住所：千葉県千葉市美浜区幕張西2丁目1-4（JR幕張本郷駅から徒歩15分）

営業時間：24時間営業（一部設備はメンテナンス・清掃のため利用できない時間帯あり）

X：https://x.com/MAISA_TOKYO

Instagram：https://www.instagram.com/everyday_sauna_tokyo/

熱狂的ファンを持つ両者の価値を、いかに「次世代の体験」へアップデートするか

本プロジェクトの最大のミッションは、「サウナ東京」と「毎日サウナ」の2つの異なる個性を尊重しつつ、それらを凌駕する「次世代のスパ施設」としての期待感を醸成することでした。

単なるブランドの掛け合わせではなく、両施設の良さを融合させた先にある、これまでにない体験価値をどう視覚化するか。特に重視したのは以下の4点です。

- 圧倒的な進化の表現： 両施設の長所を抽出・アップデートし、既存の枠を突き抜けた施設であることを示すこと。- 幅広いターゲットへの訴求： 10代から60代、地域住民から観光客まで幅広い層が親しみを感じ、受け入れてもらえること。- サウナ業界の枠にとらわれない： 長期的な視点で、サウナというカテゴリーに留まらないブランド価値を構築すること。- 展開性の高さ： グッズやアパレル展開との親和性が高いデザインであること。

現場の想いを言語化し、サウナの枠を超えたブランドを設計

弊社では、経営層および現場スタッフへのヒアリングを通じて、新施設に込めた「両ブランドの到達点をさらに超える」という強い意志を深く掘り下げました。

デザインの方向性については、弊社が過去にロゴデザインを担当し、多くのファンに愛される「サウナ東京」のアイデンティティを主軸に「毎日サウナ」が持つエッセンスを加えつつ、「毎日サウナ東京」が目指す世界観をお客さまとのやり取りを重ね作り上げました。

今後の施設サイン・Web・アパレル展開までを見据えた、多角的なブランド基盤を設計し、短期的な話題性だけでなく、5年後・10年後も機能し続ける視覚資産となることを目指しています。

「炎・湯気・蒸気」を象徴化--洗練さと力強さが共鳴するミニマルなシンボル

＜コンセプト＞

薪火が生み出す繊細な炎のゆらぎと、空間に立ち昇る心地よい蒸気や湯気をモチーフに、Sauna（サウナ）とSpa（スパ）を表す「S」の文字で象徴的に表現したマークです。

カラーには、力強さと洗練さを兼ね備えた漆黒を採用。「サウナ東京」とのつながりを感じさせながら、さらに進化した新たな施設としての品格と世界観を体現しています。

「サウナ東京」と「毎日サウナ」、2つの施設の魅力を融合させることで、これまでを超える最高峰の温浴体験を生み出す。その最高到達点を目指す意志を込めました。

株式会社デザインエイエムについて

「ともに、明るい未来への旅を」をビジョンに掲げ、シンボルマークやロゴ制作をはじめ企業のブランディングデザインやWebデザインなどを手がけるデザインエイエム。

その場しのぎのデザインではなく、5年後・10年後により多くの実をつけていくデザインをご提供いたします。