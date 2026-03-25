冬物衣類のトラブル経験者の約35%がクリーニングを活用するように！黄ばみ・虫食い・カビを防ぐ方法とは？

株式会社NEXER

■冬物衣類をしまう前にクリーニングに出す人はどのくらい？

春の訪れとともに気になるのが、冬物衣類の衣替え。

コートやダウン、ニットなど、冬の間に活躍した衣類をそのまましまい込んでいませんか？

実は、しまう前のひと手間が、翌シーズンの衣類の状態を大きく左右します。

黄ばみや虫食い、カビ、臭いといったトラブルを防ぐには、どのようなケアが必要なのでしょうか。

そこで今回はノムラクリーニングと共同で、全国の男女500名を対象に「3月の衣替え・冬物ケア事情」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとノムラクリーニングによる調査」である旨の記載

・ノムラクリーニング（https://nc-nomura.com/）へのリンク設置

「3月の衣替え・冬物ケア事情に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月13日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：冬物衣類（コート・ダウン・ニットなど）をしまう前に、クリーニングに出していますか？

質問2：クリーニングに出していない理由を教えてください。（複数回答可）

質問3：冬物をクリーニングに出さずにしまった結果、翌シーズンにトラブル（黄ばみ・虫食い・カビ・臭いなど）を経験したことはありますか？

質問4：トラブル経験後、翌年からケア方法を変えましたか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：衣替えのタイミングはいつ頃が多いですか？

質問7：衣替えは「計画的に行う派」ですか？「気温に合わせてなんとなく派」ですか？

質問8：冬物をクリーニングに出す際、もっとも重視するポイントは何ですか？

質問9：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■78.4%が、冬物衣類をしまう前に「クリーニングに出していない」と回答

まず、冬物衣類（コート・ダウン・ニットなど）をしまう前に、クリーニングに出しているかどうかを聞いてみました。

その結果「出している」と回答した人が21.6%、「出していない」と回答した人が78.4%でした。約8割の人が、冬物をクリーニングに出さずにしまっているということが明らかになりました。

続いて、クリーニングに出していないと回答した方に、その理由を聞いてみました。

もっとも多かったのは「費用がかかる」で49.2%でした。

次いで「出しに行くのが面倒」が11.0%、「自分でケアしている」が10.7%、「必要性を感じない」が9.2%と続きました。

費用の問題だけでなく、手間や情報不足もクリーニング利用のハードルになっているようです。

■14.2%が、冬物をしまった翌シーズンにトラブルを「経験したことがある」と回答

続いて、冬物をクリーニングに出さずにしまった結果、翌シーズンにトラブル（黄ばみ・虫食い・カビ・臭いなど）を経験したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人は14.2%、「ない」と回答した人は85.8%でした。

お気に入りの一着がダメになってしまう可能性を考えると、決して無視できない数字ではないでしょうか。

さらに、トラブルを経験した方に、翌年からケア方法を変えたかどうかを聞いてみました。

その結果「クリーニングに出すようになった」が35.2%、「クリーニングに出してはいないが変えた」が22.5%、「変えていない」が42.3%という結果になりました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「クリーニングに出すようになった」と回答した方

・お気に入りのものが汚れがとれず、毎年出したほうがよいことに気づいた。（40代・女性）

・長く使いたいものなので、綺麗にしてしまいたい。（50代・男性）

・傷んでしまったら、修復のしようがないから。（50代・男性）

・お気に入りの服を長く着たいから。（50代・男性）

・黄ばみや臭いがつきました。冬物は衣類の中に汗がたまるので出した方がいいと思います。（60代・男性）

「クリーニングに出してはいないが変えた」と回答した方

・しっかり風通しをよくしたりしながら、虫食い予防を心がける。（40代・女性）

・防虫剤を強化しました。（40代・女性）

・天気の良い日に干す、風にあてるなど、自分でやれることならできるから。（50代・女性）

・衣替えでしまうときに、自分で洗うようにしました。（60代・男性）

「変えていない」と回答した方

・費用対効果が悪いから。（40代・男性）

・汚れたら着たくなくなるから、処分するきっかけにできるから。（40代・女性）

・そんなにいい服を持っていないので気にしていない。（50代・男性）

・自宅で洗うのは大変だし洗い方が分からないので放置しているが、クリーニングには出したくないから。（50代・女性）

・また、新しいのを買えばいいので。（60代・女性）

トラブルをきっかけにケア意識が変わった人もいれば、費用や手間の問題から現状維持を選ぶ人もいます。自分なりの工夫で対処している声も多く、衣類ケアに対する考え方は人それぞれであることがわかります。

ただ、自己流のケアでは落としきれない汚れもあるため、大切な衣類ほどプロの手を借りることも選択肢に入れておくとよいかもしれません。

■59.4%が、衣替えのタイミングは「特に決めていない」と回答

続いて、衣替えのタイミングについて聞いてみました。

もっとも多かったのは「特に決めていない」で59.4%でした。

半数以上の人が明確な時期を設けずに衣替えをしている、もしくは衣替え自体をあまりしていないようです。

時期を決めている人の中では「4月以降」が19.6%で最多でした。

次いで「3月下旬」が13.6%、「3月上旬」が3.4%、「3月中旬」が2.6%、「2月下旬」が1.4%と続きます。

さらに、衣替えの進め方についても聞いてみました。

「気温に合わせてなんとなく派」が49.8%と最多で、約半数を占めました。

次いで「あまり衣替えをしない」が31.6%、「その時の気分・時間があるときにやる派」が15.2%、「事前に計画して進める派」はわずか3.4%でした。

計画的に衣替えを進める人は非常に少なく、多くの人がその日の気温や気分に応じて対応していることがわかります。

■36.1%が、クリーニングに出す際に「仕上がりの品質」をもっとも重視すると回答

最後に、冬物をクリーニングに出していると回答した方に、クリーニング店選びでもっとも重視するポイントを聞いてみました。

もっとも多かったのは「仕上がりの品質」で36.1%でした。

次いで「価格」で35.2%と、品質と価格がほぼ同率で並びました。そのほか「自宅の近くにある」が20.4%と、利便性を重視する人も少なくありません。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「仕上がりの品質」と回答した方

・安いところに出して良くなかった経験があるから。（40代・男性）

・自宅では洗濯できないものがきちんと綺麗な状態で戻ってくることが大切だから。（40代・女性）

・洋服を大事にながく着たいので、信頼出来るお店にお願いしたいから。（50代・女性）

「価格」と回答した方

・昨今の極端な物価高で生活が苦しいので少しでも節約したい。（40代・男性）

・どこも品質は良いと思いますので、値段が安い所を選んでいます。（50代・女性）

・まとめて出すので安い方が助かります。（60代・男性）

「自宅の近くにある」と回答した方

・かさばるのであまり遠いところではなく気軽に行けるところがいい。（30代・女性）

・車を持っていないので、運搬に手間がかかると大変だから。（50代・女性）

・値段はそんなに変わりません。遠くまで行くとガソリン代と時間がかかり最終的には同じか損します。（60代・男性）

品質にこだわる人は「大切な服だからこそきちんと仕上げてほしい」という思いが強く、価格重視の人は「何着もまとめて出すからこそ少しでも安く」という切実な事情がうかがえます。

また、近さを重視する理由として、車がない・かさばる冬物を運ぶ手間といった現実的な声が目立ちました。クリーニング店に求めるものはひとつではなく、品質・価格・利便性のバランスが重要であることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、冬物衣類をしまう前にクリーニングに出している人は約2割にとどまり、多くの人がコストや手間を理由にクリーニングを利用していないことがわかりました。

一方で、クリーニングに出さなかった結果トラブルを経験した人のうち約35%は、翌年からクリーニングを活用するようになっています。冬物は半年近くクローゼットにしまったままになるため、見えない汚れや汗が黄ばみやカビの原因になることがあります。

大切な衣類を翌シーズンも気持ちよく着るために、しまう前のケアを見直してみてはいかがでしょうか。プロのクリーニングサービスを上手に活用することで、お気に入りの一着を長く楽しめるかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとノムラクリーニングによる調査」である旨の記載

・ノムラクリーニング（https://nc-nomura.com/）へのリンク設置

【ノムラクリーニングについて】

社名：株式会社ノムラクリーニング

本社：〒581-0017 大阪府八尾市高美町6-3-4

代表取締役社長：河野 朋弘

Tel：072-997-3981

公式サイト：https://nc-nomura.com/

公式LINEアカウント：https://lin.ee/7TZRfOe

集配・宅配クリーニングサイト：https://nc-nomura.com/gaikou_nisinomiya/index.html

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事業内容：大阪・兵庫・奈良・京都の関西一円で、クリーニング店舗とコインランドリーを約200店舗展開しています。衣類はもちろん、布団、絨毯、着物、革製品などの特殊品クリーニングも手掛けるほか、宅配・集配サービス、衣類のリフォーム、ハウスクリーニングなど、多角的なサービスでお客様の生活をサポートしています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作