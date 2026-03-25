【企業研修300社突破！！】スーパーベルク様も天光寺にて企業研修を実施。大自然の静寂と密教の荘厳な環境の中で、社員の「意識の変容」と「メンタルヘルス」をサポート。

新年度に向け続々と各企業様が来山。天光寺の企業研修の人気の魅力とは

株式会社からくに挨拶の仕方を学ぶことから企業研修はスタートする

東京都西多摩郡檜原村に位置し、年間10,000人が訪れる臼杵山真言宗天光寺。体験修行で人気の寺院ですが企業研修でも多くの企業から支持を受けている。この度企業研修を行った企業数が【300社突破】スーパーベルク様は2年連続で企業研修を実施いたしました。挨拶の仕方から、礼儀作法、瞑想、三禮、護摩焚きの修行を行って頂きました。

とくに護摩焚きでは、護摩の炎に向き合う中で、参加者は雑念を手放し、自身の内面と静かに対話する時間を得た。揺らめく火は心を整え、仕事への覚悟と新たな気づきをもたらした。心の乱れを整理しスッキリとした様子の方、積極的に生きることの大切さや、ストレスフルな環境でも感情に流されず冷静に判断する大切さを実感したとの声が聞かれた。

昨年の『ベルク×明治』合格祈願の撮影に引き続き今年も来山

願いや煩悩を火に託して焼き清め、心身の浄化と成就を祈る。

スーパーベルクは昨年行われた『ベルク×明治熱烈合格祈願』(https://www.youtube.com/watch?v=NK6gjSfATUM&t=12s)撮影に引き続き2年連続企業研修も実施。参加者全員の名前を読み上げて護摩焚き祈願が行われるのが企業研修の醍醐味である。

【累計導入多数】日産自動車、パナソニック、陸上自衛隊も導入。

天光寺の企業研修がもたらす「意識改革」と「生命エネルギー」の充填――大自然のエネルギーで細胞を活性化し、現代のビジネスパーソンの心身を根本から再生する。

現代のビジネス環境において、絶え間ない情報過多やストレスは避けて通れない課題です。天光寺の企業研修は、そうした日常から完全に切り離された「非日常」の空間を提供します。

天光寺の研修は、単なる「体験」ではなく、密教の伝統に基づいたアプローチで心身に働きかけるものです 。

天光寺 企業研修のプログラムとその効果

天光寺では、以下のような多角的なプログラムを通じて、企業様のニーズに沿った研修を提案しています。プログラムは毎回オリジナルで各企業様に合ったものを作成しています。

滝行

内容：厳しい自然環境の中で滝の激流に身を打たれる、天光寺を象徴する修行です。

効果：強烈な緊張感の中で邪気を払い、自己の限界を突破することで、圧倒的な達成感と強固な克己心を養います。

多くの参加者が「生まれ変わったよう」な感覚を抱きます 。また、日常では得難い極度の集中状態に入ることで雑念が薄れ、心の軸が整います。冷たい水と轟音に身を委ねる体験は、自我を一度手放し、内面を見つめ直す契機となります。試練を乗り越えたという確かな実感は揺るぎない自信へと変わり、その後の人生において困難や不安に直面した際の支えとなり、より強くしなやかな精神を育んでいきます。

護摩焚き

内容： 燃え盛る炎の中に護摩木を投じ、煩悩を焼き尽くす密教の祈祷です。

効果： 目の前の炎に集中することで、心の乱れを整理し、組織の目標達成や商売繁盛に対する決意を固めます 。

呼吸法・瞑想（阿字観瞑想）

内容： 密教独自の瞑想法を用い、深い呼吸とともに己の内面を見つめます。

効果： 脳をストレスから解放し、無意識の深い領域にアプローチすることで、集中力を極限まで高め、細胞を活性化させるリフレッシュ効果をもたらします。

写経・写仏

内容： 経文や仏様をひたすら書き写し、一字一仏の心で無心になります 。

効果： 散漫になった意識を「今、ここ」に集中させ、忍耐力と緻密な作業における精神的な安定を構築します 。

挨拶・作法・掃除（作務）

内容：はきはきとした挨拶の徹底、そして「掃除」を通じて規律とマナーを学びます 。

効果：掃除は心を磨く修行とされています。 凡事徹底（当たり前のことを徹底して行う）の精神を身体に染み込ませ、社会人としての規律と感謝の心を再認識させます 。

三禮（さんらい）

内容：真言を唱えながら、仏・法・僧の三宝に対し、両膝、両肘、額を床につける「五体投地」の姿勢で、礼拝を繰り返す密教の基本作法です。

効果：自分の体を最も低い位置に置くことで、過剰なプライドやエゴを捨て去り、周囲への感謝と謙虚な姿勢を養います。ビジネスの現場でも揺るがない忍耐強い精神力を構築します。

法話

内容：日々の働き方や生き方の規範を仏教的視点からビジネスや日常生活の課題に即した平易な言葉で説き明かします 。自分を整えることの本質や、心の在り方についての天光寺ならではの教訓を伝えます 。

効果：真言宗の教えを通してストレス社会において自分を律し、ネガティブな想念を寄せ付けない心の持ち方を学びます。

天光寺での食事

季節の食材を活かし、住職自らが手作りする精進料理をご用意しております。

乱れた食生活をリセットし、心身のバランスを整えます。

所在地: 東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1

主な活動: 企業研修、体験修行、滝行、除霊・お祓い、不登校・引きこもり支援

公式サイト:https://www.tenkouji.jp/

本件に関するお問い合わせ先 臼杵山 天光寺 広報担当 電話：042-519-9380