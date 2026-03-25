ファインディ、インフラ設計を支援する新サービス「Findy Architecture AI」を提供開始！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、インフラ設計に関わるエンジニアを支援する新サービス「Findy Architecture AI」の提供を開始したことを発表します。

◆ 概要

「Findy Architecture AI」は、システムのアーキテクチャ設計に携わるエンジニアに向けて、最適なシステム構築をサポートする新サービスです。新規システム構築時の要件をフォームに入力するだけで、AIが要件に基づいた最適なAWSのインフラストラクチャアーキテクチャ図を自動生成・提示します。これにより、専門的な知見が不足しがちな初期設計のフェーズにおいて、技術選定とインフラ設計を支援します。

◆ 「Findy Architecture AI」開発の背景

「Findy Architecture AI」の入力画面。フォームに要件を入力するだけで、アーキテクチャ図が自動生成される。

当社が約2,400人を対象に実施したアンケート調査によると、全体の63%が「アーキテクトに精通した人材がいない」「アーキテクチャ自体や変遷を知る機会が少ない」と回答しており、システム設計において課題に直面した際の相談相手が不足している実態が明らかになりました。

また、AIの進化によりプロダクト開発の民主化が進み、新規サービス開発の障壁は下がりつつある一方で、サービス設計においてどのようなアーキテクチャを採用すべきかについて知見を持つ人材は依然として限られており、その不足が顕在化しています。

また、現場のエンジニアからは以下のような声が寄せられていました。

- 新規構築時： 業界やサービス特性、自社の組織・スキルに合った参考にしたいアーキテクチャ図が見つからず、一般的な設計パターンでスタートせざるを得ない。- 既存変更・修正時： 今後の事業成長に向けてアーキテクチャを変更したいが、課題が十分に整理できていない。同規模のトラフィックを持つ他社のアーキテクチャと比較したい。- 技術選定時： ベンダーに課題解決の相談をすると、自社製品に偏った提案（ポジショントーク）になりがちで、フラットな比較検討が難しい。マルチクラウド利用時の自社ユースケースに即した解決策が欲しい。

こうした課題を解決するため、自社のユースケースに最適なアーキテクチャ設計を行えるよう支援する「Findy Architecture AI」を開発しました。

◆ 「Findy Architecture AI」の機能と特徴

1. AWSの「Well-Architected Framework」に準拠した設計提案

AIがアーキテクチャを生成する際、AWSの公式ベストプラクティスである「Well-Architected Framework（WAF）」を考慮して設計を行います。これにより、専門的な知見が求められるインフラストラクチャ設計において、セキュリティや信頼性、効率性に配慮したアーキテクチャ図を提案します。

2. 要件をフォームに入力するだけでアーキテクチャ図を自動生成

複雑な事前設定や環境構築は一切不要です。新しくシステムを構築する際、ユーザーがシステムの要件や想定されるユースケースをフォームに入力するだけで、AIがAWSのインフラストラクチャアーキテクチャ図を自動生成・提示します。

3. 初期設計（新規構築）におけるリサーチ・検討工数を大幅削減

「自社の要件に合う参考構成が見つからない」「よくある設計パターンで手探りでスタートしてしまう」といった新規構築時の課題を解決します。生成されたアーキテクチャ図を初期設計のたたき台として活用することで、技術選定や設計にかかる時間を大幅に短縮し、スムーズなプロジェクトの立ち上げを支援します。

◆ ご利用方法

Findy Architecture AIの結果画面。AIが生成したアーキテクチャ図やそれに対する説明文が表示される。

「Findy Architecture AI」のサービスURL：https://ai-architecture.findy-tools.io/(https://ai-architecture.findy-tools.io/?utm_source=press-release&utm_medium=referral)

◆ファインディ株式会社について

2016年に事業開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03