組込型金融のGeNiE、X STARと業務提携 ― カーリースバックサービス「クルマネー」にて貸付サービス提供開始 ―

GeNiE株式会社

GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎、以下「GeNiE」）は、X STAR株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：斉一、以下「X STAR」）との業務提携を開始し、GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、X STARが提供する個人向けカーリースバックサービス「クルマネー」に導入されたことをお知らせします。

これに伴い、2026年3月25日（水）より「クルマネー」にて、貸付サービス「クルマネーキャッシュ」の提供を開始いたします。

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

X STARは、個人向けカーリースバックサービス「クルマネー」をはじめとした金融プラットフォームを提供するFinTech企業です。「クルマネー」は、所有車両を売却しリース契約を締結することで、リース車として自身の車に乗り続けながら資金を調達できるサービスです。この度、X STARが「クルマネー」を通じて目指す「全ての生活者がクルマを持てる世界」の実現に向けて「マネーのランプ」を導入いただきました。

「マネーのランプ」は、GeNiEのレンディング機能を、提携先が展開するサービスに組み込んで提供する金融サービスです。GeNiEとX STARの提携においては、サービス名を「クルマネーキャッシュ」と銘打ち、「クルマネー」ユーザーに対し貸付サービスを提供いたします。「クルマネー」での査定金額以上の資金を調達したい、というニーズにお応えするサービスです。

GeNiEはX STARとともに、「クルマネー」ユーザーのカーライフを資金面からサポートしてまいります。

■「クルマネーキャッシュ」について

「クルマネーキャッシュ」は、カーリースバックサービス「クルマネー」内で提供される、GeNiEによる貸付サービスです。1,000円から借入可能で、借入の申し込みから審査完了までは最短15分※。「クルマネー」での査定金額以上の資金が必要、車の整備や部品購入のための費用を一部補いたい、といった場面で便利にお使いいただけます。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合がございます。

■「クルマネー」について

X STAR株式会社が展開する個人向けマイカーリースバック「クルマネー」は、"まとまったお金を、自分のクルマに乗りながら、簡単に、そして安心・安全に調達できる" をコンセプトに開発されたサービスです。

2025年1月のサービス開始以来、教育費・結婚資金・医療費・引っ越し費用・事業資金・生活費など、多様な目的で、北海道から沖縄まで全国各地のお客様にご活用いただいております。このたび、2026年1月をもって累計申込数が5,000件を突破いたしました。

サービス開始以来、金融・不動産・小売・インフラをはじめとする様々な業界の企業様との協業・業務提携を積極的に推進してきました。今後もパートナーシップのさらなる拡大を図り、より多くのお客様に安心してご利用いただけるサービスの提供に取り組んでいきます。

サービスページ：https://kurumoney.xstar.co.jp/

【会社概要】

会社名：X STAR株式会社

代表者：代表取締役 斉一

所在地：東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 38階

設立日：2023年3月

事業内容：自動車リース事業、自動車買取事業

ホームページ：https://www.xstar.co.jp/

■「マネーのランプ」について

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、既存事業に金融をプラスしたい、という事業会社のニーズに応える、レンディング機能に特化した組込型金融サービスです。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

【会社概要】

会社名：GeNiE株式会社

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設立日：2022年4月1日

ホームページ：https://genie-ml.com/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

https://genie-ml.com/money-lamp/contact/