【開催報告】小学生ー高校生が登壇。「こども未来共創Summit」を実施しました。
一般社団法人The Global Resilience Summit（所在地：東京都渋谷区／代表理事：木村 麻子、馬渕 邦美）は、2026年3月1日、国連大学本部ビル（東京都渋谷区）にて、「子ども未来共創Summit」を開催いたしました。
本サミットは、「Global Resilience Summit 2026」のプログラムの一環として実施され、小学生から大学生までのユース世代を中心に、学術界、行政、企業など多様なステークホルダーが参加し、共創による未来社会のあり方について議論を行いました。
全体写真
■ 開催概要
名称：子ども未来共創Summit
日時：2026年3月1日（日）
会場：国連大学本部ビル（東京都渋谷区神宮前5丁目53-7）
主催：一般社団法人The Global Resilience Summit
位置付け：Global Resilience Summit 2026 内プログラム
■ こども・ユースが主役となる共創の場
本サミットでは、次世代を担う子どもたち・ユースが主役となり、自らの視点で社会課題を捉え、発信する場として設計されました。
参加した小学生・中学生・高校生・大学生は、それぞれの立場から、防災・減災、地域課題、持続可能な社会の実現などをテーマに意見を発表し、多様な世代・分野の参加者との対話を通じて理解を深めました。
対談様子
交流様子
対談様子
全体写真
こどもスピーチの様子
こどもの発言の様子
こどもスピーチの様子
子どもスピーチの様子
■ 「Global Resilience Summit 2026」について
本サミットは、同日開催された「Global Resilience Summit 2026」の一環として実施されました。
同イベントでは、日本全国47都道府県の地域リーダーや、海外約10カ国のグローバルリーダー、学術界、行政、企業、ユースなどが一堂に会し、地域連携、次世代との共創、グローバルなコミュニティ形成をテーマにプログラムが展開されました。
協会概要
【名称】一般社団法人 The Global Resilience Summit
【本社所在地】〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F
【代表理事】 木村 麻子 馬渕 邦美
【事業内容】Global Resilience Summit/JAPAN Resilience Summit/子ども未来共創Summit/Sustainable Global Award/The Global Resilience Hub
【HP】https://www.global-r-summit.or.jp/
【お問い合わせ先】contact@global-r-summit.or.jp