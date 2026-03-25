【開催報告】小学生ー高校生が登壇。「こども未来共創Summit」を実施しました。

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一般社団法人The Global Resilience Summit

一般社団法人The Global Resilience Summit（所在地：東京都渋谷区／代表理事：木村 麻子、馬渕 邦美）は、2026年3月1日、国連大学本部ビル（東京都渋谷区）にて、「子ども未来共創Summit」を開催いたしました。


本サミットは、「Global Resilience Summit 2026」のプログラムの一環として実施され、小学生から大学生までのユース世代を中心に、学術界、行政、企業など多様なステークホルダーが参加し、共創による未来社会のあり方について議論を行いました。



全体写真

■ 開催概要


名称：子ども未来共創Summit



日時：2026年3月1日（日）



会場：国連大学本部ビル（東京都渋谷区神宮前5丁目53-7）



主催：一般社団法人The Global Resilience Summit



位置付け：Global Resilience Summit 2026 内プログラム




■ こども・ユースが主役となる共創の場

本サミットでは、次世代を担う子どもたち・ユースが主役となり、自らの視点で社会課題を捉え、発信する場として設計されました。



参加した小学生・中学生・高校生・大学生は、それぞれの立場から、防災・減災、地域課題、持続可能な社会の実現などをテーマに意見を発表し、多様な世代・分野の参加者との対話を通じて理解を深めました。



対談様子

交流様子



対談様子

全体写真


こどもスピーチの様子

こどもの発言の様子


こどもスピーチの様子

子どもスピーチの様子

■ 「Global Resilience Summit 2026」について

本サミットは、同日開催された「Global Resilience Summit 2026」の一環として実施されました。



同イベントでは、日本全国47都道府県の地域リーダーや、海外約10カ国のグローバルリーダー、学術界、行政、企業、ユースなどが一堂に会し、地域連携、次世代との共創、グローバルなコミュニティ形成をテーマにプログラムが展開されました。





協会概要

【名称】一般社団法人 The Global Resilience Summit


【本社所在地】〒150-0034　東京都渋谷区代官山町20-23 　Forestgate Daikanyama MAIN棟3F


【代表理事】　木村 麻子 馬渕 邦美


【事業内容】Global Resilience Summit/JAPAN Resilience Summit/子ども未来共創Summit/Sustainable Global Award/The Global Resilience Hub


【HP】https://www.global-r-summit.or.jp/


【お問い合わせ先】contact@global-r-summit.or.jp