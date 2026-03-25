未来のデジタル社会を支える「ITエンジニア」へ。2027年4月、専門学校岡山ビジネスカレッジに新学科「次世代ITエンジニア学科（3年制）」を開設

学校法人貝畑学園

学校法人貝畑学園が運営する「専門学校岡山ビジネスカレッジ」（本部所在地：岡山県岡山市、理事長：貝畑拓哉、以下、岡山ビジネスカレッジ）は、2027年4月、岡山市北区田町の「田町キャンパス」において、現代社会の最重要インフラを支えるスペシャリストを育成する「次世代ITエンジニア学科（3年制）」を新設いたします。

これに先立ち、2026年3月24日（火）より学科ホームページを公開。さらに3月28日（土）からは、2027年4月に入学する「第1期生」を対象としたオープンキャンパスをスタートいたします。

オープンキャンパスは、高校生はもちろん、既卒者（大学生や社会人など）の方々も幅広くご参加いただけます。

- 「次世代ITエンジニア学科（3年制）」学科ホームページ

URL：https://www.obcnet.ac.jp/course/it/(https://www.obcnet.ac.jp/course/it/)

「次世代ITエンジニア学科（3年制）」誕生の背景

いま、私たちの暮らしはデジタルと切り離すことはできません。スマホでの買い物、SNSでの繋がり、そして病院や銀行、行政のシステム。これらすべてが、私たちの日常を影で支えています。

しかし、その「当たり前」の裏側で、岡山県内の企業や医療機関、そして私たち一人ひとりのプライバシーも、常にサイバー攻撃の脅威にさらされています。それにもかかわらず、ネットワークやクラウドを自在に操り、悪意から社会を守れる「ITエンジニア」は、全国で圧倒的に不足しています。

「守る人がいない。創る人が足りない。」

この課題に、岡山ビジネスカレッジが出した答えが、3年制の「次世代ITエンジニア学科」です。

2年間の詰め込みでは、プロの入り口に立つのが精一杯かもしれない。現場で動く機材に触れる時間が足りないかもしれない。だからこそ、私たちは「3年」という時間にこだわりました。

本学科では、未経験からスタートする学生が、1年目にITの基礎を固め、2年目にAmazon（AWS）やCiscoといった世界標準の武器(資格)を手にし、3年目に現場を想定した実践でその技術を「自信」へと変える。

私たちが育てるのは、単にプログラムを書く人ではありません。デジタル社会の「道（インフラ）」を創り、「大切なもの（セキュリティ）」を守り抜く。どんな業界からも、どんな時代からも必要とされ続ける、真のスペシャリストです。

2027年4月、田町キャンパスから。 あなたの手が、この街の未来を繋ぎ、守る力になります。

3年間でスペシャリストへと導くカリキュラム概要

本学科では、ITを基礎から応用まで着実に習得するため、3年間で「ネットワーク」「クラウド」「セキュリティ」を段階的にマスターする独自のカリキュラムを採用しています。

「IT企業」から「一般企業のシステム部門」まで。広がる進路と目指せる職種

- 【1年次：ITの「共通言語」を完全攻略】～ITパスポート（国家資格）取得で、新人即戦力への第一歩を～全てのITエンジニアに必須の「共通言語」をマスター。ITパスポートの取得を通じて、コンピュータの仕組みから経営知識まで、業界で生き抜くための基礎を習得します。- 【2年次：クラウド×ネットワークの「最強二刀流」へ】～世界シェアNo.1、AWS・Ciscoの国際資格を奪取～Amazon（AWS）とCisco。企業が求める2大インフラ技術を、実機演習を通じて習得。市場価値を飛躍的に高める「最強のライセンス」を手に、ライバルに差をつけます。- 【3年次：教科書を閉じて、リアルな「現場」へ】～産学連携授業で、学生のうちから現場での経験を～企業とタッグを組んだ産学連携授業を実施。現場のエンジニアと共にリアルな課題に挑むことで、学んだスキルを「現場で動ける即戦力」へと進化させます。

デジタル化が進む現代、エンジニアの活躍の場はIT専門企業だけではありません。あらゆる業界が高度なITスキルを持つ人材を求めています。

田町キャンパスで「1期生」として学ぶ実践教育

- ネットワークエンジニア企業等のネットを設計・管理し、安定したネット環境を支える仕事- クラウドエンジニアAmazon（AWS）等の最新技術を使い、ネット上のサーバーに企業のシステムを構築する仕事- セキュリティエンジニア大切なデータをサイバー攻撃から守り抜く仕事- 社内SE・システム担当一般企業の中でIT環境を支え、業務を劇的に改善する仕事

岡山駅から徒歩8分の田町キャンパス(岡山市北区田町1-1-9)には、プロの現場で使用される最新のサーバーラックやネットワーク機材を完備。「ただ座って学ぶ」のではなく、実際に機材を「触り、動かし、繋げる」実習を重視しています。

3年という時間があるからこそ、一つひとつの技術を自分のものにできる環境です。

「次世代ITエンジニア学科（3年制）」オープンキャンパス情報

新学科の「第1期生」となる未来のエンジニアたちに向けた、体験型オープンキャンパスをスタートいたします。

学校法人貝畑学園について

- オープンキャンパス情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/133614/table/11_1_dd61fb0dae98e48919beef1a2add8159.jpg?v=202603251051 ]

学校法人貝畑学園は、専門学校岡山ビジネスカレッジ、専門学校岡山ビューティモード、やかげビジネスカレッジ日本語学校を運営する学校法人です。1983年の開校以来、地域の皆様のご支援のもと発展し、2026年現在も岡山県下の専門学校の中で、最も学生数が多い専門学校を運営しております。今後も、社会的ニーズを踏まえた学科運営で、質の高い教育を提供し、より良い学園運営に努めます。

- 学校法人貝畑学園ホームページ

URL:https://www.obcnet.ac.jp/gakuen/

専門学校岡山ビジネスカレッジについて

岡山ビジネスカレッジは、資格と就職に強い岡山県認可の専門学校です。総合学園として、「夢に、ホンキ。」の学びを展開しています。

時代とともに変化する現場で働くことを想定した実践カリキュラムで専門力、人間力、実践力を磨き、就職後に新人即戦力として活躍できる人材育成を目指しています。

岡山駅から徒歩圏内の３つのキャンパスで、医療事務・ファッション・ブライダル・トリマー(動物看護)・製菓(製パン)・調理・介護福祉・イラスト(アニメ)・eスポーツ(イベント)が学べる岡山県を代表する専門学校です。

2027年4月に新学科「次世代ITエンジニア学科」(ネットワーク・クラウド・セキュリティ)が誕生します。

- 専門学校岡山ビジネスカレッジホームページ

URL:https://www.obcnet.ac.jp/