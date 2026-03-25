おしゃれ、暮らし、部屋づくり・ものづくり――おしゃれな主婦、ぬ衣さんの自分らしく歳を重ねる楽しみがぎゅっと詰まった、宝箱のような一冊『76歳、ぬ衣さんの 小さな幸せを重ねる暮らし』

里山で暮らす76歳のぬ衣さんは、おしゃれも住まいも、自分の「好き」を大切に日々を楽しみます。

洋服は、ブランドも値段もこだわらず、身に着けるのは、自分の心に響いたものだけ。

自宅をどこより愛し、「主婦のプロになろう」と決めた日々から、自分が続けられる家仕事のルールを探していきます。

大事なのは、負担なく、楽しくやれること。

ぬ衣さんの台所ルールやもの選びのコツもお聞きしました。

1章は「おしゃれ」、2章は「暮らし」、3章は「部屋づくり、ものづくり」で紹介します。

＜CONTENTS＞

◆76歳、いまの私の暮らし方

ぬ衣さんの日々の過ごし方を紹介します。

＜column1＞ 私の毎日をつくる幸せのもと

◆1章 私らしく、おしゃれを楽しむ

少しの服で着まわす春夏秋冬。季節を選ばない、定番・白シャツの着こなし方。

＜column2＞ おしゃれアレンジ。シャツやカーディガンが首元のアクセントになる

◆2章 どんな場所より家が好き

過ごす時間が長い場所だから。台所のゆるルール。心地よく、でも使いやすく、「好き」で暮らしを整える。かご使い編、布使い編、私らしい「もの選び」。私の「好き」の見つけ方。

＜column3＞ ひとり時間に本を開く喜び

◆3章 つくって、飾って。「私の部屋」での過ごし方

いい景色をかなえる部屋づくりのアイデア帖。拾って、磨いて、仕立て直す。世界にひとつだけのお気に入り。開けるたびに気持ちが上がる。引き出しは宝箱。何をつくろうか考える時間も幸せ。つくる楽しみ、使う楽しみ。バッグづくりが好き。オリジナル紙袋のつくり方。本、布、お菓子の包み方。

＜column4＞ プレゼントで「気持ち」を贈りたい

【著者プロフィール】

ぬ衣（ぬい）

専業主婦として家庭を支え、家事と子育て中心の生活を送る。夫の退職を機に里山へ移住し、現在は自然に囲まれた土地で夫婦ふたり暮らし。ファッション、インテリア、建築、古道具をこよなく愛する。自室の大規模な模様替えをマイペースに計画中。

【書誌情報】

タイトル：『76歳、ぬ衣さんの 小さな幸せを重ねる暮らし』

定価：1,540円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年3月27日（金）

ISBN：978-4594624675

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