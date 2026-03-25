下請法改正で誕生した新「取適法」基礎知識を学べるeラーニングを「サイバックスUniv.」で3月25日より提供開始

リスクモンスター株式会社

法人向けクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一）は、2026年３月25日より、社員研修サービス「サイバックスUniv.」において、中小受託取引適正化法（以下「取適法」）の理解を目的としたeラーニングコースを新たに提供開始いたします。

サイバックスUniv.ホームページ ： https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0325)

コースリリースの背景

令和8年1月より「下請法」が改正され、新たに「取適法」が施行されました。しかし現場では「改正は知っているが内容はよく理解できていない」「用語変更に戸惑っている」といった声も少なくありません。コンプライアンス意識が高まる現在の企業環境において、知識不足による法令違反は企業の信頼を大きく損なうリスク要因になり得ます。

リスクモンスターではそうした危険から企業を守るべく、このたびeラーニング「基礎から学ぶ取適法（中小受託取引適正化法）」をリリースします。

本コースが、社員の取適法の正しい知識習得に寄与し、企業におけるコンプライアンス体制強化につながることを期待します。

コース紹介

基礎から学ぶ取適法（中小受託取引適正化法）（標準学習時間：0.5時間）

取適法の背景と制度趣旨、対象取引の判定方法、委託事業者が守るべき義務、禁止行為11項目を体系的に学びます。

さらに、実務で起こりやすい不適切な事例を取り上げることで、法令違反になり得る行為や適切な対応を理解し、適正な取引運用に必要な知識を身につけます。

「基礎から学ぶ取適法（中小受託取引適正化法）」より一部抜粋

あわせて受講したいおすすめeラーニング

グレーゾーン事例から学ぶ中小受託法（旧 下請法 2025年改正対応）（標準学習時間：1時間）

「中小受託法」について、その仕組みや保護の目的を解説します。さらに、中小受託事業者への適正な委託取引を行うために、グレーゾーンの事例を紹介しながら、守るべきルールや禁止事項について理解を深めます。

※法の施行前にリリースしたコースのため、解説内では「中小受託法」という呼称を用いています。あらかじめご了承ください。なお、解説内容は最新であり、受講には差し支えございません。

「グレーゾーン事例から学ぶ中小受託法（旧 下請法 2025年改正対応）」より一部抜粋

詳細 ： https://www.cybaxuniv.jp/news/2025/20260121(https://www.cybaxuniv.jp/news/2025/20260121?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0325)

■社員研修サービス「サイバックスUniv.」とは

月額49,500円～（税込）／50名から利用可能な会費制の研修サービスです。研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格で提供し、会員企業の利用者は約5,000コースの豊富なラインアップから、自身にあったプログラムを随時受講できます。階層別研修に加え、営業・人事など職種別の即戦力プログラムも充実。これまでにのべ4,000万回以上の受講実績があります。（2025年3月末日時点。ユーザー数と登録コース数を基に算定）

ホームページ：https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0325)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799（内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/