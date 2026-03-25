ALESSI STORE TOKYO 「アレッシ ストア 東京」が3月29日にオープン！

Hakko in Style 株式会社

ブランドのクリエイティブな世界観を体現する総面積約172平方メートル、2フロア展開のコンセプトストアは、今春リニューアルオープンするミラノ・マンゾーニ通りのALESSI本店同様、ショップ機能にとどまらず発見や交流が生まれる体験型の空間としてお客様をお迎えいたします。また、本ストアを象徴するカフェスペースでは、ALESSIのテーブルウェアでイタリア式のコーヒーやドリンクをお楽しみいただけます。

ショップとカフェが融合した、1Fの体験型コンセプトスペース。

本プロジェクトの空間デザインを手がけるのはALESSIと縁の深いプロダクトデザイナー、深澤直人氏。明るいオーク材を基調としたミニマルな意匠は、光や素材のバランスによってALESSIのオブジェクトの存在感を自然に引き立て、感覚に響く心地よい空間を作り上げています。

「新しいアレッシの空間は、店というよりも一つの“家”のように感じられます。

それは私たちに、暮らすことの本質を静かに思い出させてくれる場所です。」 ―― 深澤直人

生まれ変わった ALESSI STORE TOKYO

本ストアのロケーションは、活気に満ち溢れる東京・表参道。長年にわたり日本におけるALESSIの拠点として親しまれてきた場所に再び誕生します。店内には、長年愛されてきた定番アイテムから最新コレクションまで、約600点をラインナップ。

デザインを感じる新たな拠点として、多彩なコレクションを展開。

また、ALESSIのアイコニックなプロダクトとともにオリジナルの軽食やスウィーツを味わえる、特別なデザイン体験をご提供いたします。

「Itsumo-Yunoki Ware」で楽しむ、彩り豊かなパニーニ【Photo: Shinsaku Kato】

【ショップ概要】

・店舗名称：ALESSI STORE TOKYO（アレッシ△ストア△東京） ※表記△＝半角アキ

・オープン日：2026年3月29日（日）

・住 所：東京都港区南青山3-7-1 1-2階

・営業時間：午前10時30分～午後18時45分（カフェ L.O.フード 18時15分、ドリンク 18時30分）

・定休日：水曜（祝日を除く）

尚、深澤直人氏がデザインを手がけ、全面リニューアルするミラノのストアも、今年のサローネ期間中にオープン予定です。

■一般お客様 お問い合わせ先：

ALESSI STORE TOKYO （アレッシ ストア 東京）

TEL. 03-6804-5616

【アレッシ ジャパン 公式ホームページ】 https://alessi-jp.com(https://alessi-jp.com/)

【アレッシ ジャパン 公式ECサイト】https://www.alessi-jp.shop

【アレッシ ジャパン 公式インスタグラム】@alessi_japan(https://www.instagram.com/alessi_japan/)