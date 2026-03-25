視認性と安全性を追求するエフシーエル(fcl.)、Amazon新生活セールFinalで【最大50%OFF】

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年3月31日よりAmazonにて開催される「Amazon新生活セールFinal」にて、最大50%OFFとなる特別キャンペーンを開始します。

キャンペーン詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/71_1_dd6f5e42f8c1fd9feb460528182cd79a.jpg?v=202603251051 ]

新たな生活が始まる春は、通勤や通学、レジャーなどで新たに車に乗る機会が増える季節です。

エフシーエルは、ドライバーの皆様が夜間の運転をより安全かつ快適に行えるよう、人気のLED製品を中心としたカーパーツ・バイクパーツを特別価格で提供いたします。

■確かな実績が証明する「信頼光」みんカラPOTY7年連続入賞の実力

エフシーエルが追求する、単なる数値上の明るさではなく「見やすさ」と「安全性」を両立した「信頼光」というコンセプトは、多くのドライバーから高く評価されています。

日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」のパーツオブザイヤー（POTY）フォグランプ部門において、7年連続入賞および4年連続で年間大賞を受賞いたしました。

また、人気の「カラーチェンジシリーズ」フォグランプ商品は、累計販売台数85,000台を突破しております（2025年1月末時点・自社調査）。

正確な配光設計による安心の視界確保と、購入後も安心のサポート体制を通じた誠実な製品づくりが、こうした確かな実績と信頼に繋がっています。

■愛車に適合するパーツがすぐに見つかる「車種別カスタム特集」

また、本セールの開催に合わせて、Amazonストア内に「車種別カスタム特集ページ」を公開しております。

詳しくはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/page/0E13B2F7-6137-4E93-A0BC-32CD6D680145?channel=PR-96

お客様がご自身の愛車に適合するパーツを迷うことなくスムーズに見つけていただけるようナビゲートし、購入後も安心のサポート体制で皆様のカーライフを応援いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/71_2_b10cf44380693471d68ef63f41031d2f.jpg?v=202603251051 ]

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)