【京都府】府内の農林漁業のトレンドが一目でわかる

京都府

■京都府では、府内の農業・林業・水産業に関する施策や主な出来事をまとめた広報冊子「農林漁業のうごき」を毎年度発行しています。

■この度、令和７年度の「うごき」を収録した冊子を発行します。

１ 発行の目的

京都府が実施してきた多様な農林漁業関連の施策を一冊にまとめることで、府民の皆様に施策への理解を深めていただくとともに、農林漁業者等の関係者への情報提供を図る。

２ 概 要

（１）タイトル

「農林漁業のうごき」No.199

（２）体裁

Ａ４、１６ページ

（３）発行部数

３,５００部

（４）内容

・令和８年度の農林水産関係当初予算の概要

・令和７年度に起こった農林水産関係の主な出来事（高病原性鳥インフルエンザの発生 等）

・京都府が実施した就農相談会やコンテスト等のイベントについて

・農林水産関係の研究紹介 等

（５）配架場所

・府民総合案内・相談センター

・各広域振興局ロビーまたは農商工連携・推進課窓口

※冊子は、京都府ホームページ「農林漁業のうごき」でも公開

(URL)https://www.pref.kyoto.jp/nosei/news/ugoki.html

３ アンケート

今後の誌面作りの参考とするため、アンケートを実施しています。

（募集期間）

令和８年３月２５日（水）～令和８年５月３１日（日）

（回答方法）

以下のURL（Microsoft Forms）から回答

https://forms.office.com/r/WBqbhRpNNH