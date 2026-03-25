「黒船」×「MARY QUANT」コラボレーション商品第２弾を発売

株式会社黒船第２弾「黒船」×「MARY QUANT」コラボレーション

菓子製造販売を行う株式会社黒船（本店：東京都目黒区自由が丘、代表取締役社長：荒木茂野）は、素材のもつ自然の力と伝承の技でお菓子を作り上げる菓子ブランド「黒船」と、既存のルールにとらわれず、直感を大切に自由に発想し創造するファッション・コスメブランド「MARY QUANT」とのコラボレーション商品「第２弾」を、2026年4月1日（水）より、黒船店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。

コラボレーション商品詳細ページ :https://www.quolofune.com/specialpage/Maryquant/

商品概要

「QUOLOFUNE」×「MARY QUANT」

第１弾で好評を博した企画の続編として、「QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶」が、春らしいピンク色になって再登場。今回はノボタイルフレイズが限定パッケージとなり、オリジナルのピンク缶にお詰めした特別な仕様に。また、第２弾では、黒船を代表する長く愛される「黒船どらやき」をコラボレーションパッケージで数量限定販売いたします。

さらに、公式オンラインショップ限定で「黒船」と「MARY QUANT」の世界観が融合したコラボレーションポーチをセットにしてご用意いたします。

「QUOLOFUNE×MARY QUANT」ノボタイル缶フレイズ

やさしい甘さのチョコレートに細かく砕いたカステララスクと乾燥いちごを混ぜ込み、丁寧に焼き上げました。「ざくっ」「ほろっ」とした食感のノボタイルフレイズは、いちご味の焼きチョコクッキーです。ピンク色が彩やかな「MARY QUANT」とのコラボレーション限定のパッケージは、贈り物をより一層華やかに彩ります。

「黒船」×「MARY QUANT」コラボレーション 黒船どらやき

厳選した上質な素材でつくり上げた、長く愛される黒船どらやき。北海道十勝産小豆を使用した風味豊かな餡。どら皮には、自然の恵みを受けて育ったさとうきびから採れる黒糖を使用。深い味わいながらもすっきりとした甘さの皮で包んでいます。

パッケージは「お菓子を丁寧にお包みする」という点にこだわり、ひとつひとつ人の手で包装しています。コラボレーション企画ではどら皮に「MARY QUANT」を象徴するブランドのアイコンであるデイジーの焼印を施し、モノトーンの特別パッケージでお包みしました。

オンラインショップ限定 オリジナルミニポーチ

第２弾ではオンラインショップ数量限定で「黒船」と「MARY QUANT」の世界観が融合したコラボレーションミニポーチをご用意。「MARY QUANT」のブランドのアイコンであるデイジーと、「黒船」のノボタイルのモチーフをあしらったミニポーチは、モノトーンのデザインで両ブランドの魅力がつまった限定ポーチです。

「黒船」×「MARY QUANT」オリジナル手提げ袋（表・裏）

当コラボレーションに合わせ、限定の手提げ袋をご用意。「MARY QUANT」のブランドのアイコンであるデイジーを、一方にはノボタイルのパッケージモチーフを配置しました。

商品詳細

＜直営店・百貨店＞

「QUOLOFUNE×MARY QUANT」ノボタイル缶フレイズ「QUOLOFUNE×MARY QUANT」ノボタイル缶フレイズ（チャーム付き）

「QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶フレイズ」

内容 ：ノボタイル缶（フレイズ10枚）、手提げ袋1枚

価格 ：2,160円（本体価格2,000円）

販売期間：4月1日(水)より

「QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶フレイズ（チャーム付き）」

内容 ：ノボタイル缶（フレイズ10枚）、オリジナルチャーム1個、手提げ袋1枚

価格 ：4,840円（本体価格4,400円）※消費税10％

販売期間：4月1日(水)より

【限定パッケージ】黒船どらやき

「QUOLOFUNE×MARY QUANT 黒船どらやき」

価格 ：303円（本体価格280円）

販売期間：4月1日(水)～4月14日(火)

取扱店舗

【QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶フレイズ】

黒船自由が丘本店、南堀江店を含む全店（関西国際空港店・駅空港土産店を除く）

【QUOLOFUNE×MARY QUANT 黒船どらやき】

黒船自由が丘本店、南堀江店を含む全店（まるひろ川越店、那覇空港店、デパートリウボウ店、関西国際空港店・駅空港土産店を除く）

店舗の詳細については弊社HPをご覧ください。

＜黒船オンラインショップ＞

オンラインショップ限定「QUOLOFUNE×MARY QUANT」ノボタイル缶フレイズ（ポーチ付き）

「QUOLOFUNE×MARY QUANT ノボタイル缶フレイズ（ミニポーチ付き）」

内容 ：ノボタイル缶（フレイズ10枚）、オリジナルミニポーチ1個、手提げ袋1枚

価格 ：3,960円（本体価格3,600円）※消費税10％

販売期間：4月1日(水)より

※オンラインショップでは同一商品のみの発送となり、他商品との同梱ができかねます

【限定パッケージ】黒船どらやき【限定パッケージ】黒船どらやき（チャーム付き）

内容・価格

「QUOLOFUNE×MARY QUANT 黒船どらやき」

・5個 税込1,512円（本体価格1,400円）

チャームセット 税込 4,180 円（本体価格3,800円）※消費税 10％

・10個 税込3,024円（本体価格2,800円）

チャームセット 税込 5,720 円 （本体価格5,200円）※消費税 10％

期間

１. 4月14日(火)～4月15日(水)受注 お届け 4月24日(金)～4月25日(土)

２. 4月21日(火)～4月22日(水)受注 お届け 5月1日(金)～5月2日(土)

※黒船どらやきはお届け地域限定・ご自宅送りのみの承りです

そのほか、第１弾と第２弾をまとめてお楽しみいただけるセット販売も

オンラインショップ限定で販売いたします。

詳しくはオンラインショップをご覧ください。

▽黒船公式サイト｜当コラボレーション詳細ページ

https://www.quolofune.com/specialpage/Maryquant/

▼黒船公式サイト｜店舗検索ページ

https://www.quolofune.com/shoplist/

MARY QUANT

MARY QUANTは、「自由に 自分らしく」をコンセプトに、1950年代にミニスカートを発表し、世界にミニスカートセンセーションを巻き起こしたファッションクリエイター、マリー・クワントが創設したブランドです。

MARY QUANT のアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANT の願いです。

▽MARY QUANT公式サイト

https://www.maryquant.co.jp/

QUOLOFUNE

黒船は東京自由が丘に本店を構えるカステラを中心とした菓子店です。

素材本来がもつ力と自社で培われた技術で作られたお菓子をお届けします。

Next, from Japan,

by the ship freighted with the Japanese spirit.

かつて黒船がもたらした夢のようなときめきを、今度は日本から世界に、伝えたくて。

株式会社黒船

本店：東京自由が丘 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-24-11

公式サイト：https://www.quolofune.com/

公式オンラインショップ：https://www.quolofune.com/online_shop/

公式 Instagram：quolofune_official（ https://www.instagram.com/quolofune_official/ ）

担当者コメント

[営業本部／広報担当 奥村 由佳]

第１弾の発売時には想定以上の反響をいただき、多くのお客様にお楽しみいただきました。そのご好評を受け、このたび第２弾の企画が実現しました。「黒船」と「MARY QUANT」の世界観を感じていただける特別なクッキー缶として、多くの方に手に取っていただければと思います。

母の日の贈り物や自分へのご褒美として選んでいただければ嬉しいです。