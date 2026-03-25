「よくある質問（FAQ）」公開のお知らせ

株式会社オーレック

日頃よりオーレックグループのホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、当社製品をご利用いただくお客様の利便性向上を目的として、公式ウェブサイト内に「よくある質問（FAQ）」ページを新設し、公開いたしました。

本ページでは、草刈機をはじめとする当社製品に関して、お客様から多く寄せられるご質問やお問い合わせ内容を整理し、「購入」「製品」「修理・メンテナンス」「資料請求」などのカテゴリごとに分かりやすく掲載しております。

【特徴】

・お客様から寄せられる「よくある質問」を整理し、より探しやすく使いやすい構成

・製品シリーズごとの閲覧機能を追加

・キーワード検索機能により、必要な情報へスムーズにアクセスが可能

これにより、お客様により快適にサイトをご利用いただけるようになりました。

今後もお客様から寄せられる声をもとに内容の拡充・改善を継続し、より分かりやすく、より使いやすいサポート情報の提供に努めてまいります。

また、デジタルを活用した顧客サポート体制の強化を通じて、お客様満足度のさらなる向上を目指してまいります。

よくある質問（FAQ）はこちら

https://support.orec.co.jp/hc/ja(https://support.orec.co.jp/hc/ja%E2%80%8B)

■株式会社オーレック 会社概要

・社 名：株式会社オーレック

・創 業：1948年（昭和23年）10月

・代表取締役社長：今村健二

・主 要 事 業：緑地管理機/農業機械製造販売など

・W E B：https://www.orec.co.jp/

▼製品に関するお問合せ先▼

株式会社オーレックホームページまで

https://www.orec.co.jp/contact/

▼掲載・取材に関するお問合せ▼

株式会社オーレックホールディングス 経営企画

Mail:kouhou@orec.co.jp