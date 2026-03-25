株式会社RiLiSh、「美容施術の料金・コスパ意識調査レポート(2026)」を発表

株式会社RiLiSh

株式会社RiLiSh（本社：東京都港区、代表取締役：瀧本琢真）は、エステサロン・美容クリニックのフェイシャル施術における料金意識、コストパフォーマンス評価、施術カテゴリ別の妥当料金、支払い方式の選好、料金トラブルの実態などを多角的に把握した「美容施術の料金・コスパ意識調査レポート(2026)」を公開いたしました。

本調査は、全国のエステサロン・美容クリニックでフェイシャル施術経験があり、費用を自分で支払っている女性を対象に実施し、「いくら支払っているか」「いくらなら妥当と感じるか」「コスパをどう評価しているか」「何が通いやすさの条件か」を体系的に整理しています。

■調査レポート

美容施術の料金・コスパ意識調査レポート(2026)(https://floraskin.jp/media/wp-content/uploads/2026/03/%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E6%96%BD%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E6%84%8F%E8%AD%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88202603%EF%BC%89.pdf)

■まとめ（エグゼクティブサマリ）

本調査では、美容施術にかける月間支出は「5,000～9,999円」（30.4%）・「10,000～19,999円」（27.8%）がボリュームゾーンで、許容金額もほぼ同水準に分布していることが明らかになりました。支払額が許容額の範囲内にある人の約82%が「許容範囲内」と認識しており、コストパフォーマンスについても「まあ良い（価格相応）」（59.1%）＋「とても良い（価格以上の価値がある）」（13.9%）で約73%が肯定的に評価しています。月間支出帯別に見ると、5千～1万円帯のコスパ満足率が88.6%と最も高く、2～3万円帯では50.0%まで低下しており、支出額の増加に比例してコスパ不満が増す構造が確認されました。

コスパが「良い」と感じる最大の理由は「セルフケアでは得られない効果があるから」（35.6%）で、プロの施術ならではの差別化価値が満足の基盤となっています。一方、コスパが「悪い」と感じる理由では「回数を重ねないと効果が出ないから」（24.6%）・「効果が持続しないから」（20.0%）が上位を占め、「何回通えばいいのか」「いつまで続くのか」という継続コストへの不安がコスパ不満の本質であることが浮き彫りになりました。

本調査の注目すべき発見の一つは、支払額が許容額を超えた瞬間にコスパ不満が急増する構造です。支払額が許容額内に収まっている人のコスパ満足率は84.6%、ほぼ同程度の人は87.3%であるのに対し、やや超えている人では17.6%に急落しています。値上げではなく、許容額の範囲内で付加価値を高める設計が重要であることを示唆しています。

施術カテゴリ別の妥当料金を見ると、毛穴洗浄は「5,000～7,999円」（28.7%）、フェイシャルエステは「8,000～14,999円」に分散、水光注射は「5,000～19,999円」に広く分布し「相場がわからない」も20.9%を占めています。水光注射のように相場感が未形成のカテゴリでは、料金の可視化が検討層の「まず試してみよう」を後押しする効果が期待されます。

料金に関する最大の不安は「追加料金が発生する」（30.4%）・「コース契約で高額になる」（25.2%）で、「結局いくらかかるのか」が最大の心理障壁となっています。実際に約41%が何らかの料金面でのトラブルや不満を経験しており、料金の透明化は業界全体の信頼課題と言えます。通いやすくなる条件としても「施術別の料金相場が一覧でわかる」（22.6%）・「総額の目安が事前にわかる」（21.1%）が上位を占めました。

支払い方式は都度払いが55.7%で圧倒的に選ばれており、理想の方式でも都度払いが61.7%と突出しています。しかし支払い方式別のコスパ満足率を見ると、回数券利用者が86.4%で最も高く、都度払い（73.4%）・コース一括（63.6%）を上回りました。回数券は「お得感」と「縛りの少なさ」を両立する支払い方式として、コスパ満足度を最大化する選択肢であることが示されています。

美容施術の費用を「自己投資」と捉えている人は約85%に達し、今後の支出意向でも約43%が「増やしたい」と回答しています。自己投資意識と支出意向の間には明確な連動があり、自己投資と強く感じている人の約7割が支出増を希望しているのに対し、どちらとも言えない人では約1割にとどまっています。また「この価格帯は○%が妥当と回答」のような料金相場データがあれば検討しやすくなると答えた人は約79%に達しており、本調査の妥当料金データ自体が来店促進コンテンツとして活用できることが裏付けられました。

■調査概要

調査手法：インターネットアンケート調査（ユニーリサーチ利用）

調査対象：エステサロン等でフェイシャル施術経験があり、費用を自分で支払っている女性

調査期間：2026年3月

有効回答数：115件

■会社概要

会社名：株式会社RiLiSh

所在地：東京都港区港南2丁目16－1 品川イーストワンタワー4階

代表者：代表取締役 瀧本琢真

URL：https://rilish.co.jp/

■美容エステ事業概要

株式会社RiLiShは、美容エステブランド「florasKIN（フロラスキン）」を運営しています。

「菌活美肌」をコンセプトに、肌本来の力を引き出す独自メソッドを採用し、 毛穴洗浄・ピーリング・水光注射などの最新美容を提供しています。

公式サイト：https://floraskin.jp/

コラム：https://floraskin.jp/media/