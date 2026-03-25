【男女1000人に聞いた】オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人ランキング！

株式会社NEXER

■オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人ランキング！

オフィスや店舗で使われる業務用エアコン。

家庭用とは異なり、広い空間を快適に保つパワーや信頼性が求められます。

そんな業務用エアコンのCMに起用するなら、どんな男性有名人がふさわしいのでしょうか？

ということで今回はエアコンフロンティアと共同で、全国の男女1000名を対象に、「オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとエアコンフロンティアによる調査」である旨の記載

・エアコンフロンティア（https://aircon-f.co.jp/）へのリンク設置

「オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月16日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったり」だと思う男性芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

オフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人ランキング！

◆第1位 木村拓哉 50票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・なんだか説得力がある。（50代・女性）

・清潔感があるからエアコンのイメージに合う。（50代・男性）

・涼し気だし、キムタクなら信頼できるし、サーフィンが趣味で夏のイメージが強いから。（50代・女性）

・爽やかさがある。（40代・男性）

・CMもたくさんやっているしあっていると思う。（40代・男性）

第1位は「木村拓哉」さんでした。

選ばれた理由として最も多かったのは「清潔感」や「爽やかさ」といったイメージです。世代を問わず高い知名度を誇り、スーツ姿がよく似合うスタイリッシュな印象が、オフィスや店舗で使われる業務用エアコンのCMにマッチすると考えた方が多かったようです。

◆第2位 大谷翔平 35票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・爽やかで力強いイメージがあるので。（40代・男性）

・好感度が高いから。（40代・男性）

・彼のCMは何でも売れる。（60代・男性）

・CMをサラッと演じて、自分のキャラクターより製品が表側に出そうな人が良い。（70代・男性）

・爽やかなイメージがあるから。（50代・男性）

第2位は「大谷翔平」さんでした。

世界を舞台に活躍するスーパースターの爽やかさと圧倒的な存在感が評価されています。

知名度の高さだけでなく、「信頼感がある」「好感度が高い」といった人柄への評価も多く寄せられました。

◆第3位 阿部寛 32票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ダンディでどんなCMにも似合うから。（50代・男性）

・暑苦しいから逆効果かなと思いましたが、パッと浮かんだのが彼でした。（60代・女性）

・上司になって欲しいし、クリーンなイメージしかない。（60代・女性）

・働く男性のイメージ。（50代・男性）

・かっこいい中年で信頼感があります。（40代・男性）

第3位は「阿部寛」さんでした。

「落ち着いた雰囲気」「誠実なイメージ」「ダンディ」など、ビジネスシーンを連想させる重厚感のあるコメントが多く見られました。「爽やかな上司みたい」「できる会社員」といった声からも、オフィスという場に自然となじむイメージが伝わってきます。

◆第4位 鈴木亮平 31票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・背広姿が似合うので、オフィスのエアコンのCMも似合うと思う。（50代・男性）

・普通っぽい雰囲気もありオフィスのイメージも湧きやすい。（30代・女性）

・知的で説得力があるから。（40代・女性）

・聡明で誠実なイメージだから。（40代・男性）

・涼しげな顔立ちのいい男です。（40代・男性）

第4位は「鈴木亮平」さんでした。

「誠実さ」「知的さ」「クリーンなイメージ」といったキーワードが並び、ビジネスパーソンとしての信頼感が際立つ結果となりました。華やかさだけでなく、日常のオフィスシーンに溶け込む自然体な魅力がエアコンのCMに合うと評価されています。

◆同率第5位 竹内涼真 29票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・名前の通り涼やかだから。（40代・女性）

・涼しげな顔立ちと雰囲気なので。（40代・男性）

・爽やかな営業マンって感じがして。（30代・女性）

・爽やかそうだし、名前にも、涼しいという字が入っているから。（60代・女性）

・スタイルと名前が涼しい。（30代・男性）

同率第5位の1人目は「竹内涼真」さんでした。

選ばれた理由の中で最も特徴的だったのは、「名前に"涼"の字が入っている」というコメントの多さです。もちろん名前だけでなく、ビジュアル面での評価も高く、エアコンの清涼感と見事にマッチする存在として支持されています。

◆同率第5位 所ジョージ 29票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・物知りで、理にかなっているので、説得力がありぴったりかと思います。（40代・男性）

・明るく説明が上手で頭の中に内容が入ってきそうなので。（50代・女性）

・機械に詳しそう。（40代・女性）

・肩に力が入っていないのでイメージがいい。（60代・女性）

・エアコンの取り付けがうまそう。（30代・女性）

同率第5位のもう1人は「所ジョージ」さんでした。

「機械に詳しそう」「説明が上手」「取り付けがうまそう」など、業務用エアコンの"プロ感"を重視した意見が目立ちました。肩の力が抜けた自然体のキャラクターが、押しつけがましくない好印象を与えるようです。

◆第7位～第10位

ここからは第7位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第7位 ヒロミ 27票

・DIYなどで有名なので、なんとなく家電に関するCMにも合ってそうだと思いました。（30代・女性）

・DIYの達人で、設備や装置系にも強い人だと思うからです。（70代4・男性）

・一般人目線でのコメントが多いので、言っていることに親和性がある。（50代・男性）

第8位 吉沢亮 26票

・他の家電のCMをしているから。（30代・女性）

・透明感が合っている。（50代・女性）

・クールな感じだから。（60代・男性）

第9位 小泉孝太郎 24票

・清潔感があってさわやかな感じがオフィスに一人いてほしい感じだから。（40代・女性）

・さわやかで誠実そうな印象なので、家電の信頼性が上がりそうだから。（50代・男性）

・好感度の高いビジネスマン役が似合う。（70代・男性）

第10位 神木隆之介 22票

・以前エアコンのCMに出ていて親しみと安心感があったからクリーンな感じが似合うと思う。（40代・女性）

・清涼感があるのでエアコンのイメージに合う。（30代・男性）

・さわやかな風に髪をなびかせる雰囲気があるのでピッタリ。（40代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

「木村拓哉」さんがオフィスや店舗のエアコンのCMにぴったりな男性有名人ランキング第1位に選ばれた理由は、世代を問わない知名度と清潔感、そしてビジネスシーンにもなじむスタイリッシュなイメージにあります。

全体を通して「爽やかさ」「信頼感」「説得力」が選出のキーワードとなっていたのが印象的です。

オフィスや店舗の快適な空間づくりに欠かせない業務用エアコン。

導入や買い替えを検討する際には、こうした調査結果も参考にしてみてはいかがでしょうか？

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとエアコンフロンティアによる調査」である旨の記載

・エアコンフロンティア（https://aircon-f.co.jp/）へのリンク設置

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