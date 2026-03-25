医療動画配信サービス「Medical*Online Video」CLTIに対する理学療法シリーズ（全40動画）を公開日本臨牀コラボレーションシリーズにも新たに3動画を追加

株式会社メテオ

株式会社メテオ（本社：東京都千代田区、代表取締役 田原裕滋）は、医療動画配信サービス「Medical*Online Video」において、2026年3月25日（水）より新規動画コンテンツを公開しました。

本リリースでは、新規特集として「【足病】包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）に対する理学療法」シリーズ（全40動画）を公開するとともに、日本を代表する医学総合雑誌『日本臨牀』とのコラボレーションシリーズにも新たに3本の動画を追加しました。

■【新規特集】

CLTIに対する理学療法を“線”で理解する

【足病】包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）に対する理学療法

―発症から再発予防まで、病期別リハビリを体系的に解説（全40動画）―

CLTI理学療法特集Top

本シリーズは、CLTI患者に対する理学療法を、発症から再発予防まで病期別に体系的に整理した動画コンテンツです。

足部評価、創傷発生につながる動作分析、症例ごとのトラブルシューティングなど、臨床現場で直面する課題を多角的に取り上げています。

総監修/出演は、足病領域の理学療法に長年取り組まれている榊聡子先生（IMSグループ 春日部中央総合病院／FREE conference代表）。監修/出演は、足病領域に取り組むFREE conferenceの中心メンバーが担当し、CLTIに対する理学療法の考え方と実践を多角的に解説します。

単なる手技の解説にとどまらず、「なぜその評価・介入を行うのか」という臨床思考まで理解できる構成となっており、CLTIに関わる理学療法士にとって体系的な学習が可能です。

■シリーズ構成

・概論

・完全免荷期間のリハビリ

・荷重期のリハビリ

・再発予防期

・発症予防期（一次予防）

・トラブルシューティング

■監修/出演

瀧原 純 先生（総合病院 土浦協同病院）

森 正志 先生（森之宮病院）

武田 直人 先生（下北沢病院）

松本 純一 先生（TOWN訪問診療所板橋）

▶シリーズ詳細

https://video.medicalonline.jp/feature/19

※トラブルシューティングコンテンツは今後も順次追加予定

■雑誌「日本臨牀」コラボレーションシリーズ

継続的にアップデートされる専門動画シリーズ

日本を代表する医学総合雑誌『日本臨牀』とのコラボレーションにより展開している動画シリーズに、新たに以下の3動画を追加しました。

IgG4関連疾患

・診断と病型分類 https://video.medicalonline.jp/videos/855

IgG4_診断と病型分類心不全

・補助人工心臓（VAD）・心臓移植 https://video.medicalonline.jp/videos/856

心不全_心不全 補助人工心臓（VAD）・心臓移植肥満症

・治療と管理 外科療法 https://video.medicalonline.jp/videos/857

雑誌「日本臨牀」コラボレーション企画

肥満症_治療と管理 外科療法

▶特集ページ

・全身性疾患としてのIgG4関連疾患をどう診るか？

https://video.medicalonline.jp/feature/16

・心不全 診断と治療の最前線

https://video.medicalonline.jp/feature/17

・肥満症診療アップデート

https://video.medicalonline.jp/feature/18

■Medical*Online Videoについて

「Medical*Online Video」は、医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、診療放射線技師など、すべての医療従事者・学生を対象に、医療手技や診療に関する動画コンテンツを提供するサービスです。

各分野の専門家と連携し、臨床現場で活用できる実践的な動画コンテンツを継続的に配信しています。

▶https://video.medicalonline.jp/

■メディカルオンラインについて

メディカルオンライン

Medical*Online（メディカルオンライン）はメテオが2000年に開始した国内医学文献の電子配信サービスです。

国内医学雑誌の電子配信が皆無の中、民間企業として初めて実施した先駆け的なサービスです。

現在は商業出版系医学雑誌、学会・研究会誌等、約1,700ジャーナル：約440万文献のデータを配信しており、国内の大学・病院・専門学校・医学研究所等、約1,700機関で採用されています。

医学文献以外にも、医学系電子書籍のサブスクリプションサービス、医薬品添付文書データベース、医療機器カタログ情報など、医療に関する多様な情報を提供するプラットフォームです。

【Medical*Online】

・文献 https://mol.medicalonline.jp/

・電子書籍 https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/

・医薬品添付文書DB https://pha.medicalonline.jp/

・医療機器カタログ情報 https://dev.medicalonline.jp/

■会社概要

株式会社メテオ

代表取締役 田原裕滋

所在地：東京都中央区日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル5F

■お問い合わせ先

株式会社メテオ 営業部（原嶋・吉岡）

TEL：03-5577-5877

Email：info@medicalonline.jp