大手スカウト媒体への依存度を下げつつ、求職者を獲得するには？SNSとデータを活用した広告依存脱却術を解説

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260331?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0325#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社メディアエイド（以下、メディアエイド）と共同で「大手スカウト媒体の「価格改定」にどう対抗する？ 広告依存を脱却する自社集客構築術(https://lp.porters.jp/seminar_260331?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0325#contact-form)」の再配信を2026年3月31日（火）13:00～行います。

なお、本セミナーは、2026年1月20日（火）に実施したものです。

▼▼セミナー概要▼▼

昨今、運用型広告におけるクリック単価の高騰に加え、大手スカウト媒体の手数料改定により、スカウト媒体や広告媒体への依存度が高い多くの人材紹介会社は「利益低下の危機」に直面しています。

では、この依存度を下げつつ、これまで以上に求職者を獲得するにはどうしたら良いのでしょうか？



今回は、その構造的な解決策としてSNSと自社データを活用した広告依存から脱却する採用モデルの構築方法を紹介。

SNSを単なる認知拡大のために使うのではなく、魅力発信から応募転換、候補者のフォローまで行う方法に加えて、これまで集めた「過去登録者」を掘り起こし、採用コストをかけずに成約を生み出す方法を具体的に解説します。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・大手スカウト媒体の「手数料値上げ」や「広告費高騰」による利益圧迫に悩む方

・スカウト返信率が低下し、従来の集客手法に限界を感じている方

・プラットフォームに依存しない集客ルートを模索している集客担当

・自社で多くの「過去登録者」を抱えているもののうまく掘り起こしができておらず、新規集客に偏重してしまっていると感じている紹介事業の責任者

前回参加者の感想

◆人材紹介事業・母集団形成におけるSNS活用の重要性に気づくことができた。

◆SNS運用を具体で始動しているなかで、運用周りのリアルな情報が得られた。

◆集客に苦戦するなかトレンドが理解できた。

◆SNS活用について、ほとんど知識がなかったので、セミナーの内容が新鮮でためになった。

◆宣伝広告費が加速していく中、SNS時代の販促をどうすればよいのか、整理されていた。

◆集客難易度が上がる中、面談済人材の掘り起しの重要性を理解できた。

◆SNS市場の動向をデータや事例を元に把握することができた。

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260331?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0325#contact-form株式会社メディアエイド執行役員 青木良太 氏

株式会社シーエー・モバイルに2013年新卒入社。広告事業部の局長を務めた後、サイバーエージェントの広告事業本部に異動。

その後、産業廃棄物業界のスタートアップの立ち上げに参画し、事業責任者として従事。

2018年株式会社Structを創業し、株式会社じげんに事業売却。その後同社にてグループM&A担当を経て、株式会社タイズの執行役員を歴任。

2025年3月にメディアエイドに執行役員 SNSソリュション事業本部長として参画。

ポーターズ株式会社Consulting Unit GrowthGr. マネージャー兼田 洋平

大手人材紹介会社にてRA・CA業務や支社立ち上げを経験後、SaaS企業でインサイドセールスチームの立ち上げに参画。現在はポーターズ株式会社でカスタマーサクセスチームのマネージャーとして、顧客企業がより多くの求職者と企業のマッチングを実現できるよう、PORTERSのオンボーディングや活用促進支援に取り組んでいる。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/189_1_d9c1f00a7e1e2eb8efd6a3d56baeb49e.jpg?v=202603251051 ]

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260331?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0325#contact-formPORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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