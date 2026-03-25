iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、社員向け福利厚生である「ベビーシッター利用費用補助」の制度を導入しました。



《 背景 》

iYellでは「社員ファースト」の理念を軸に、ライフステージが変化しても自分らしく働き続けられる環境づくりを推進しています。現在、社内では育児と仕事を両立しながら第一線で活躍する社員が増えています。そうした社員に寄り添い、誰もが安心してプロフェッショナルとしての力を発揮できるよう、このたび「ベビーシッター利用費用補助制度」を導入いたしました。

私たちは育児を「個人の課題」ではなく「組織全体で支えるべきもの」と捉えています。本制度を通じて、より柔軟で持続可能な働き方を支援してまいります。

《 「ベビーシッター利用費補助」導入により期待される効果 》

1.経済的・心理的負担の軽減

ベビーシッターの利用料を一部補助することで、これまで費用面で利用を躊躇していた層も活用しやすくなり、精神的なゆとりを生み出します。

2.柔軟なキャリア形成の支援

育児による時間的制約を緩和することで、社員のキャリアアップに向けた挑戦や、重要なプロジェクトへの参画を諦めない環境を醸成します。

3.応援し合う文化の深化

社内全体で育児をサポートする制度が定着することで、社員同士の理解が深まり、エンゲージメントの向上と離職防止に繋げます。

《 今後の展望 》

私たちは「社員ファースト経営」を理念に掲げ、福利厚生の充実と、それらが形骸化せず実際に活用される文化づくりに注力しています。今後も、社員一人ひとりの声に耳を傾けながら制度を整え、育児・介護・治療といった様々なライフステージの変化にも柔軟に対応してまいります。

私たちが社員の「幸せ」を一番に考えるのは、社員が安心して働ける環境こそが、お客様を心から「応援」できる余裕と活力の源泉になると確信しているからです。多様な働き方を当たり前に選択できる環境を構築し、社員の働きやすさがお客様への貢献へとつながる好循環を生み出すことで、真の「社員ファースト経営」を実現してまいります。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：82.7億円（2025年10月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/(https://iyell.co.jp/)

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/(https://recruit.iyell.co.jp/)

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/(https://recruit.iyell.co.jp/graduate/)

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook(https://iyell.co.jp/iyellook)