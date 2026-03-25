花や植物を育ててよかったこと1位は「癒し・リラックス効果」！始めたきっかけや印象に残っているエピソードとは？

株式会社NEXER

■花や植物の育て方に関する不安とは？

窓辺にそっと置いた小さな鉢植え、ベランダで始めたプチ菜園、リビングを彩る観葉植物。

日々の暮らしに「緑」を取り入れる方が年々増えています。植物のある空間は、見た目の美しさだけでなく、心にやすらぎをもたらしてくれる存在です。

一方で、「興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」「枯らしてしまいそうで不安」という声も少なくありません。

ということで今回は大和農園ホールディングスと共同で、事前調査で「自宅で花や植物を育てたことがあるもしくは興味がある」と回答した全国の男女242名を対象に「花や植物を育てることに対する意識と実態」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと大和農園ホールディングスによる調査」である旨の記載

・大和農園ホールディングス（https://shop.yamatonoen.co.jp/）へのリンク設置

「花や植物を育てることに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月12日

調査対象者：事前調査で「自宅で花や植物を育てたことがあるもしくは興味がある」と回答した全国の男女

有効回答：242サンプル

質問内容：

質問1：花や植物を育て始めたきっかけは何ですか？（複数回答可）

質問2：花や植物を育てていて「よかった」と感じることは何ですか？（複数回答可）

質問3：花や植物を育てていて印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

質問4：花や植物を育てることに興味がありつつも、始められていない理由は何ですか？（複数回答可）

質問5：もし「育てやすい品種」「必要な道具がすべてセットになった栽培キット」「育て方ガイド付き」の商品があれば、園芸を始めてみたいと思いますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■42.1％が「家の雰囲気を良くしたかった」と回答、きっかけのトップに

まずは、花や植物を育て始めたきっかけについて聞いてみました。

最も多かった回答は「家の雰囲気を良くしたかった」で42.1％でした。

お部屋やお庭に彩りを添えたいという気持ちが、園芸を始める最大の理由になっているようです。

続いて「趣味として楽しみたかった」が40.9％、「家庭菜園で食材を育てたかった」が29.3％という結果になりました。インテリアグリーンとしてだけでなく、食卓で味わえる実用的な楽しみを求めて園芸を始める方も多いことがわかります。

また、「家族・友人の影響」は13.2％、「プレゼントで苗をもらった」は8.7％と、身近な方からの影響がきっかけになるケースも一定数見られました。大切な人からもらった一鉢が、園芸の世界への入口になることもあるようです。

■約55％が「癒し・リラックス効果がある」と回答、栽培の最大の魅力に

続いて、花や植物を育てていて「よかった」と感じることを聞いてみました。

圧倒的な1位は「癒し・リラックス効果がある」で55.0％でした。

半数以上の方が、植物のある空間がもたらす心の安らぎを実感しています。

忙しい毎日のなかで、緑に触れるひとときが心のリセットにつながっているのでしょう。

2位は「季節を感じられる」で41.7％でした。花が咲いたり葉が色づいたりと、植物を通じて四季の移ろいを身近に感じられるのも大きな魅力です。3位の「成長を見る達成感がある」は33.1％で、日々少しずつ育っていく姿を見守ること自体が喜びにつながっています。

花や植物を育てていて印象に残っているエピソードも聞いてみたので、一部を紹介します。

花や植物を育てていて印象に残っているエピソード

・沖縄で買ってきたハイビスカスの苗が10年後に花を咲かせた！もうあきらめていたので、物凄く感動しました！（50代・女性）

・多肉植物を育てていて、その多肉植物の画像をSNSに投稿したら、多肉植物好きのフォロワーが増えて交流できて楽しかった思い出があります。（30代・女性）

・美味しいパイナップルを食べた後のクラウン部を使って3年がかりで鉢で実を成らせた。（70代・男性）

・家庭菜園をするために、（その当時病気療養中の）夫が廃樽材を使ってプランターを作ってくれたことです。（40代・女性）

・かぼちゃが腐ったから庭に埋めたら8個くらいかぼちゃができた。（40代・女性）

・柑橘類の葉に青虫がつき、やがてさなぎになってアゲハチョウになったとき感動した。（60代・男性）

何年もかけて花が咲いたときの喜び、植物をきっかけに広がった人とのつながり、家族との温かい思い出。植物を育てることは単なる趣味にとどまらず、暮らしに深い彩りと感動をもたらしてくれることが伝わってきます。

なかには、捨てるはずだった野菜くずから思いがけず収穫できたというユニークなエピソードもあり、植物の生命力に改めて驚かされます。

■約48％が「枯らしてしまいそうで不安」、未経験者が抱えるハードルとは

ここからは、「興味はあるがまだ育てたことはない」と回答した方への調査結果を紹介します。まず、始められていない理由を聞いてみました。

最も多かったのは「枯らしてしまいそうで不安」で48.3％でした。ほぼ同率で「育て方が難しそう」が46.6％と続きます。園芸への関心はあるものの、「失敗したらどうしよう」という不安が大きな壁になっているようです。

また「道具や準備が面倒」と「水やりなど世話が続くか不安」はともに32.8％で、手間に対する懸念も大きいようです。「費用がかかりそう」は20.7％、「何を育てればいいかわからない」は19.0％で、コストや品種選びに迷う声もありました。

■約69％が初心者向け園芸セットがあれば「園芸を始めてみたい」と回答

最後に、「育てやすい品種」「育て方ガイド付き」の商品があれば園芸を始めてみたいかを聞いてみました。

その結果「とても思う」が6.9％、「やや思う」が62.1％と、合わせると69.0％の方が「始めてみたい」と前向きに回答しました。

初心者向け園芸セットがあれば始めてみたい理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

初心者向け園芸セットがあれば始めてみたい理由

・育てるのが簡単でやりやすそうだから！（20代・女性）

・気軽にはじめられそう。育て方など書いてあったら安心できそう。（40代・女性）

・あまり労力や時間をかけなくてもうまく栽培できそうなので。（40代・男性）

・セットであればやりやすいから。（30代・男性）

・下調べをしなくても始められそう（50代・男性）

「気軽に始められそう」「準備の手間がかからない」という声が目立ちました。道具選びや下調べなど、始める前の段階にハードルを感じている方にとって、すべてがそろったキットは大きな後押しになるようです。

■まとめ

今回の調査では、花や植物を育て始めたきっかけとして「家の雰囲気を良くしたかった」と答えた人が多く、園芸への関心の高さがうかがえました。栽培経験者が感じる最大の魅力は「癒し・リラックス効果」で、55.0％が実感しています。

一方、未経験者にとっては「枯らしてしまいそう」「育て方が難しそう」といった不安が大きなハードルになっているようです。しかし、魅力的で育てやすい品種がそろっていて、育て方ガイドがセットになった初心者向け園芸セットがあれば約69％が「始めてみたい」と回答しました。

初心者の方でも育てやすい品種を選び、わかりやすいガイドを活用すれば、誰でも気軽に緑のある暮らしをスタートできます。植物と過ごす時間は、きっと毎日に小さな幸せと癒しをもたらしてくれるはずです。

■毎年大人気の「花の園芸大満足5種セット」が今年も登場！

球根・種・苗の5種類がひとつになった、届いてすぐにガーデニングを楽しめるお得なセットです。

地植えはもちろん、鉢やプランターでも育てられるので、ベランダや小さなスペースでもOK。切花としてお部屋に飾る楽しみ方もできます。

初心者の方にもやさしい品種が揃っているので、園芸デビューにもぴったり。

送料込み2,980円（税込）で、数量限定での販売となります。

お届けは3月中旬より順次。

春のお庭を彩る花々を、この機会にぜひお楽しみください。

【商品ページはこちら】

https://shop.yamatonoen.co.jp/products/detail/13239

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと大和農園ホールディングスによる調査」である旨の記載

・大和農園ホールディングス（https://shop.yamatonoen.co.jp/）へのリンク設置

【大和農園ホールディングスについて】

社名：株式会社大和農園ホールディングス

住所：〒632-0077 奈良県天理市平等坊町110番地

代表者：吉田 睦

URL：https://www.yamatonoen.co.jp/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作