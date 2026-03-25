首のコリ・疲れ※1にストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ」が新登場
健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子 以下：アテックス）は、累計販売台数1,600万台（2026年2月）のアテックスルルドシリーズから、首をストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ（AX-HJ186）」を2026年4月20日より発売します。
スマートフォンやパソコンの長時間使用等により、首の前傾姿勢が日常化し、首まわりのデイリーケア需要は年々高まっています。本製品は、寝ころぶだけの簡単な使用方法で、首をストレッチしながら、胸鎖乳突筋まわりを心地よくマッサージするネックマッサージピローです。
「もむ」動作に偏りがちな従来※2のネックマッサージャーとは異なり、ストレッチとマッサージを同時に行います。※2 当社比較
URL：https://www.atex-net.co.jp/products/lourdes/AX-HJ186/
広報画像URL：https://www.a-ms2.com/5331/
POINT1：スマートフォンやデスクワークによる首のコリ・疲れをストレッチ&ほぐす&温める
左右にゆれる独自の動きで、首のコリ・疲れを心地よくほぐします。
さらに、首後ろの温熱ヒーターで温めながら使用できます。
POINT2：首のアーチにフィットして胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)まわりをマッサージ
首のアーチに基づいた形状のため、寝ころぶだけで首をストレッチできます。
ソフトなもみ玉と、「はさみ」「ゆらし」による独自の動きで胸鎖乳突筋まわりをほぐします。
POINT3：座りながら首やふくらはぎにも使える
座った姿勢でも首やふくらはぎのケアにも使えます。椅子に座ったまま手軽に使えるため、仕事中のリフレッシュや、おうちでのくつろぎ時間にもおすすめです。
POINT4：洗えるカバーと自動オフタイマー
カバーは取り外して洗えるため、衛生的に使用できます。さらに10分で自動的に電源がオフになるタイマー機能付で、リラックスタイムにも取り入れやすい設計です。
【 SPEC 】
品名 ：ネックマッサージピロー くびレッチ
品番 ：AX-HJ186or（テラコッタオレンジ）
：AX-HJ186gr（ウォームグレー）
価格 ：8,800円（税込）
サイズ ：本体（約）W260×L130×H135mm
重量 ：約900g （アダプター含まず）
電源コード ：約2m
電源 ：AC100V-240V 50/60Hz
消費電力 ：18W（内ヒーター4W）
タイマー ：10分自動オフ
もみ速度 ：プロもみ(R)・ゆっくり・ふつう
ヒーター温度 ：低：約40℃、高：約44℃
適応サイズ ：首、ふくらはぎ周囲30～43cm
付属品 ：ACアダプター
医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）
医療機器認証番号 ：308AHBZX00001000
使用目的又は効果 ：あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛、筋肉痛の痛みの緩解）
【 INFORMATION 】
ブランド「アテックスルルド」について
セルフケアで素敵な時間を ────
ヘルスケア・エクササイズ・ビューティ・スリープ・フェムテックのジャンルを軸に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムをラインナップ。トキメキあふれるセルフケアタイムを心ゆくまでご堪能ください。
■ 株式会社アテックス
［ 事業内容 ］
健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、
快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売
[ 本社 ]
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル
tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）
公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/