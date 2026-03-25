首のコリ・疲れ※1にストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ」が新登場

株式会社アテックス

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子 以下：アテックス）は、累計販売台数1,600万台（2026年2月）のアテックスルルドシリーズから、首をストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ（AX-HJ186）」を2026年4月20日より発売します。

スマートフォンやパソコンの長時間使用等により、首の前傾姿勢が日常化し、首まわりのデイリーケア需要は年々高まっています。本製品は、寝ころぶだけの簡単な使用方法で、首をストレッチしながら、胸鎖乳突筋まわりを心地よくマッサージするネックマッサージピローです。

「もむ」動作に偏りがちな従来※2のネックマッサージャーとは異なり、ストレッチとマッサージを同時に行います。※2 当社比較

URL：https://www.atex-net.co.jp/products/lourdes/AX-HJ186/

広報画像URL：https://www.a-ms2.com/5331/

POINT1：スマートフォンやデスクワークによる首のコリ・疲れをストレッチ&ほぐす&温める

左右にゆれる独自の動きで、首のコリ・疲れを心地よくほぐします。

さらに、首後ろの温熱ヒーターで温めながら使用できます。

POINT2：首のアーチにフィットして胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)まわりをマッサージ

首のアーチに基づいた形状のため、寝ころぶだけで首をストレッチできます。

ソフトなもみ玉と、「はさみ」「ゆらし」による独自の動きで胸鎖乳突筋まわりをほぐします。

POINT3：座りながら首やふくらはぎにも使える

座った姿勢でも首やふくらはぎのケアにも使えます。椅子に座ったまま手軽に使えるため、仕事中のリフレッシュや、おうちでのくつろぎ時間にもおすすめです。

POINT4：洗えるカバーと自動オフタイマー

カバーは取り外して洗えるため、衛生的に使用できます。さらに10分で自動的に電源がオフになるタイマー機能付で、リラックスタイムにも取り入れやすい設計です。

【 SPEC 】



品名 ：ネックマッサージピロー くびレッチ

品番 ：AX-HJ186or（テラコッタオレンジ）

：AX-HJ186gr（ウォームグレー）

価格 ：8,800円（税込）

サイズ ：本体（約）W260×L130×H135mm

重量 ：約900g （アダプター含まず）

電源コード ：約2m

電源 ：AC100V-240V 50/60Hz

消費電力 ：18W（内ヒーター4W）

タイマー ：10分自動オフ

もみ速度 ：プロもみ(R)・ゆっくり・ふつう

ヒーター温度 ：低：約40℃、高：約44℃

適応サイズ ：首、ふくらはぎ周囲30～43cm

付属品 ：ACアダプター

医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）

医療機器認証番号 ：308AHBZX00001000

使用目的又は効果 ：あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛、筋肉痛の痛みの緩解）

【 INFORMATION 】

ブランド「アテックスルルド」について

セルフケアで素敵な時間を ────

ヘルスケア・エクササイズ・ビューティ・スリープ・フェムテックのジャンルを軸に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムをラインナップ。トキメキあふれるセルフケアタイムを心ゆくまでご堪能ください。

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、

快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売



[ 本社 ]

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）

公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/