首のコリ・疲れ※1にストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ」が新登場

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株式会社アテックス


健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子 以下：アテックス）は、累計販売台数1,600万台（2026年2月）のアテックスルルドシリーズから、首をストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ（AX-HJ186）」を2026年4月20日より発売します。



スマートフォンやパソコンの長時間使用等により、首の前傾姿勢が日常化し、首まわりのデイリーケア需要は年々高まっています。本製品は、寝ころぶだけの簡単な使用方法で、首をストレッチしながら、胸鎖乳突筋まわりを心地よくマッサージするネックマッサージピローです。


「もむ」動作に偏りがちな従来※2のネックマッサージャーとは異なり、ストレッチとマッサージを同時に行います。※2 当社比較





URL：https://www.atex-net.co.jp/products/lourdes/AX-HJ186/


広報画像URL：https://www.a-ms2.com/5331/


POINT1：スマートフォンやデスクワークによる首のコリ・疲れをストレッチ&ほぐす&温める


左右にゆれる独自の動きで、首のコリ・疲れを心地よくほぐします。


さらに、首後ろの温熱ヒーターで温めながら使用できます。





POINT2：首のアーチにフィットして胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)まわりをマッサージ


首のアーチに基づいた形状のため、寝ころぶだけで首をストレッチできます。




ソフトなもみ玉と、「はさみ」「ゆらし」による独自の動きで胸鎖乳突筋まわりをほぐします。





POINT3：座りながら首やふくらはぎにも使える


座った姿勢でも首やふくらはぎのケアにも使えます。椅子に座ったまま手軽に使えるため、仕事中のリフレッシュや、おうちでのくつろぎ時間にもおすすめです。





POINT4：洗えるカバーと自動オフタイマー


カバーは取り外して洗えるため、衛生的に使用できます。さらに10分で自動的に電源がオフになるタイマー機能付で、リラックスタイムにも取り入れやすい設計です。




【 SPEC 】






品名 　　　　　　：ネックマッサージピロー くびレッチ


品番 　　　　　　：AX-HJ186or（テラコッタオレンジ）


　　 　　　　　　：AX-HJ186gr（ウォームグレー）


価格　　　　　 　：8,800円（税込）


サイズ 　　　　　：本体（約）W260×L130×H135mm


重量　　　　　 　：約900g （アダプター含まず）


電源コード　　 　：約2m


電源　　　　　 　：AC100V-240V 50/60Hz


消費電力　　　 　：18W（内ヒーター4W）


タイマー　　　 　：10分自動オフ


もみ速度　　　 　：プロもみ(R)・ゆっくり・ふつう


ヒーター温度　　 ：低：約40℃、高：約44℃


適応サイズ　　　 ：首、ふくらはぎ周囲30～43cm


付属品　　　　　 ：ACアダプター


医療機器の種類　 ：管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）


医療機器認証番号 ：308AHBZX00001000


使用目的又は効果 ：あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。


（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛、筋肉痛の痛みの緩解）



【 INFORMATION 】


ブランド「アテックスルルド」について


セルフケアで素敵な時間を ────


ヘルスケア・エクササイズ・ビューティ・スリープ・フェムテックのジャンルを軸に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムをラインナップ。トキメキあふれるセルフケアタイムを心ゆくまでご堪能ください。


■ 株式会社アテックス


［ 事業内容 ］
健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、


快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売



[ 本社 ]
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル


tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）
公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/