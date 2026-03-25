「ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】（27卒本選考期速報）」を発表

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、「ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】（27卒本選考期速報）」を発表しました。

「ワンキャリア 就活人気企業ランキング」について

本ランキングは、就活支援サービス「ワンキャリア」のユーザーによる企業ページ上の「お気に入り数」を基に集計し、ランキング形式で公開しているものです。就活の最新トレンドや学生の価値観を鮮明に映し出す指標として、多くの企業・メディア、そして学生の皆様から厚い支持をいただいております。

2016年の「東大・京大」編の発表をきっかけに始まった本ランキングも、現在は「文系・理系」「業界別」「エリア別」とカテゴリーを拡大し、キャリア選択や就活トレンドを紐解く参考となる多角的な情報を発信しています。

既に公開している2027年卒学生のランキングについては、以下をご参照ください。

東大・京大編：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000035321.html

文系・理系編：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000035321.html

ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】(27卒本選考期速報）順位一覧

■IT・通信■インフラ・交通■コンサル・シンクタンク■小売、その他サービス■食品・飲料、消費財■医療機器・医薬品、素材、化学■電機、精密機械、電子部品、重工、自動車■衣料品、その他メーカー■金融■公社・団体■広告・マスコミ■商社■人材・教育■不動産・建設調査概要

調査名 ： ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】（27卒本選考期速報）

調査時期 ： 2026年2月6日時点での実績値を参照

調査対象 ： 就活支援サービス「ワンキャリア」のユーザーで、2027年3月卒業見込みの大学3年生・大学院1年生

調査方法 ： 就活支援サービス「ワンキャリア」の企業ページ上の「お気に入り数」を基に集計

有効回答者数： 120,094名

調査の引用について- 調査データを引用・使用の際は、出典元として「ワンキャリア調べ」とご記載ください。- 調査データの引用・使用が不適切・不正確と弊社が判断した場合、 引用・使用の中止を依頼する可能性がございます。

＜ご参考：企業様へのご案内＞

採用支援サービス「ワンキャリア」では、新規ご契約企業様向けの特別プランをご用意しております。ご検討いただける方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://go.onecareer.jp/l/704943/2021-02-25/yjyz1

サービスサイト ：https://service.onecareercloud.jp/

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/