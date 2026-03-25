APTO、2026年4月7日～8日開催「AI博覧会Spring2026」に出展。フィジカルAIに対応したデータセット開発の取り組みを公開。

AI博覧会Spring 2026について

株式会社APTO

本イベントは、AIポータルメディアのAIsmileyが主催するAIのリアルイベントです。AIの最前線にいる企業・専門家が一堂に会し、AIに特化した展示会、デモンストレーション、カンファレンス等で最新のAI・人工知能技術や製品について知ることができます。

当社APTOのブースでは、最新のフィジカルAIに対応したデータセット開発の取り組みを公開いたします。

実機ロボットを用いた模倣学習データの収集プロセスに加え、NVIDIA Isaac Simを活用したシミュレーション生成・データ拡張のデモをご覧いただけます。実世界と仮想環境を組み合わせたData-CentricなAI開発の流れを、具体的な事例とともに体験いただけます。

AI、フィジカルAI/LLM/SLM開発のデータにお困りの場合は、ぜひ当社のブース（A-1）へお越しください。

また、AI博覧会では予約商談も可能ですので、具体的な相談をお持ちの方は、公式サイトをご確認の上、登録をお願いいたします。

イベント詳細・来場登録はこちら :https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/※イベント公式サイトに遷移します。

AI博覧会 Spring 2026概要

開催日時：

2026年4月7日（火）10:00～18:00

2026年4月8日（水）10:00～17:00

会場： 東京国際フォーラム

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

主催：株式会社アイスマイリー

後援：

一般社団法人 日本ディープラーニング協会

一般社団法人 Generative AI Japan

一般社団法人 生成AI活用普及協会

一般社団法人 金融データ活用推進協会

一般社団法人 ソフトウェア協会

一般社団法人 リテールAI協会

一般社団法人 生成ＡＩ協会

一般社団法人 データサイエンティスト協会

出展対象品目：

ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

※入場には事前登録が必要となります。イベント公式サイトより登録をお願いいたします。

イベント詳細・来場登録はこちら :https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/※イベント公式サイトに遷移します。

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/