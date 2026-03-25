アメリカ発の世界的オーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」、 乾燥が気になる肌を集中保湿する「オーガニックマジックバーム ベビーマイルド」の国内初の大容量サイズを3月25日(水)から発売開始

株式会社ネイチャーズウェイ

今年で生誕78周年を迎えるアメリカ生まれの世界的オーガニックボディケアブランド「DR.BRONNER’S（ドクターブロナー）」（日本正規代理店：株式会社ネイチャーズウェイ／愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、ブランドでも人気のある全身の乾燥を潤すオーガニックマルチバーム

「オーガニックマジックバーム ベビーマイルド」の大容量サイズを発売いたします。

既存製品のオーガニックバーム（14g・全5種）は公式オンラインストアのみで継続販売し、幅広い年齢層に支持されているベビーマイルドのみ大容量サイズが日本初登場となります。

オーガニックマジックバーム ベビーマイルド製品概要

オーガニックマジックバーム ベビーマイルド

価格 3,410 円（税込）/ 内容量 57g

全国発売日：3月25日（水）

公式オンラインサイトURL:

https://www.naturesway.jp/shop/g/g25020220/

オーガニックマジックバームは、オーガニックのホホバオイル*¹、アボカド油*¹ を配合。保湿するだけでなく、植物成分がなめらかで柔らかい肌に導きます。

体温ですっと溶けて少量でも伸びがよいため、心地よくお使いいただけます。かさついた顔、唇、髪の毛先、手肌、爪、ひじ、かかとなど、乾燥が気になる部分を集中ケアします。

マルチに使える高保湿バーム

1つで全身のあらゆる保湿ケアができるマルチバーム。手のひらサイズで持ち運びもしやすく、自宅だけでなく外出先でも使いやすい大きさです。体温ですっと溶けてべたつかず、赤ちゃんから大人まで

ユニセックスで使いやすいと支持されています。

こだわりのオーガニック原材料

天然由来成分100％で、オーガニックのホホバオイル*¹、アボカド油*¹、ヘンプオイル*²をベースに

ミツロウ*¹を配合。肌の乾燥を防いで、うるおいを保ちます。

【PICK UP成分：オーガニックアボカド油（保湿成分）】

主要成分のアボカド油*¹は約20度で液体に変わるため、

体温ですっと溶けて塗り広げやすく、肌なじみが良いことが特徴です。また、肌への浸透力*³が高いためベタつかずさらっとした使い心地を与えています。

アボカド油*¹は世界一栄養価の高い果実と呼ばれているアボカドから得られるオイルで、パルミチン酸やオレイン酸、リノール酸などの脂肪酸が豊富に含まれています。ビタミン類も多く含まれています。不乾性油のため高い保湿効果があります。

オーガニック食品レベルの基準を満たしたマルチバーム

全成分の95％以上が無農薬有機栽培原材料を使用した製品に与えられるUSDA 認証を取得。

主に食品に与えられる認証ですが、化粧品でありながらオーガニックマジックバームも取得しています。赤ちゃんやデリケート肌の方にも心地よく使えるアイテムです。

*1 保湿成分 *2 アサ種子油・整肌成分 *3 角質層まで

オーガニックバームも公式オンラインで継続販売中

（左上から）ローズ、シトラスオレンジ、ベビーマイルド（無香料）、チェリーブロッサム、サンダルウッドジャスミン

オーガニックマジックバームよりも、よりコンパクトサイズのマルチバーム。

香りは使うたびにふわっと香る5種類のフレグランスを用意しております。

オーガニックバーム 全5種 価格 1,650円（税込）/ 内容量14g

公式オンラインサイトURL：https://www.naturesway.jp/shop/g/g25020210/(https://www.naturesway.jp/shop/g/g25020210/)

ドクターブロナーとは

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

ドクターブロナーのアイテムは世界40か国以上で親しまれ、主力商品のマジックソープは、26年連続全米売上No.1*のナチュラルソープに選ばれています。

日本国内では、バラエティショップ（ロフト、ハンズなど）やコストコ、オンライン（公式オンラインストアや各ECモール）などで販売しております。

*SPINS社調べ 2000年～2025年

ネイチャーズウェイとは

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

また、2023年11月にはB Corp(TM)認証を取得し、「B Corp」コミュニティの一員として、常に自然に対し尊敬の念を持ち、最大限の配慮を欠かさず、サステナブルな調達および生産を推進しています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩み、自然化粧品の本来の価値を追求し、お伝えし続けてまいります。