「開けない」から、スマート。親指一本で名刺が出せる名刺入れ「Slide Thumb」、SAC′S BAR15店舗にて3月25日より販売開始

株式会社sion works

株式会社sion works（本社：東京都江東区、代表取締役：井島 志乃）は、独自機構により蓋を開けずに名刺交換ができる新発想の名刺入れ「Slide Thumb（スライドサム）」を、株式会社サックスバー ホールディングスが運営する「SAC'S BAR （サックスバー）」系列の15店舗にて、2026年3月25日（水）より順次販売開始いたします。

■ 「Slide Thumb（スライドサム）」とは

Slide Thumbは、従来の名刺入れの常識である「蓋を開ける」という動作を省き、親指ひとつで名刺をスライドさせて取り出すことができる次世代の名刺入れです。初対面の挨拶という緊張する場面において、もたつくことなくスムーズな名刺交換を実現。そのミニマルなデザインと機能美は、感度の高いビジネスパーソンを中心に支持を得ています。

蓋を開けずに、スマートに名刺を取り出せる名刺入れ「Slide Thumb(スライドサム)」

■ 展示概要・展開店舗

全国に570店舗以上のバッグおよびファッショングッズの専門店を展開し、ビジネスバッグや革小物のセレクトショップとして高い信頼を得ている「サックスバー」にて、特製のアクリルディスプレイを用いた体験型展示を実施いたします。

■ 導入背景：お客様の「感動」を店頭へ

先行して実施した展示等では、製品のコンセプトを伝えるPOPに対し「感動した」「わかりやすい」といった異例の反響を数多くいただきました。この度のSAC'S BAR15店舗での展開により、これまでオンラインや一部店舗でしか見ることができなかったSlide Thumbの質感や、驚きの操作性を実際にご体験いただけるようになります。

Slide Thumb モニター付きディスプレイならびにスイングPOP

■ 店頭での「体験」をアップデート：専用モニターによる動画放映※

今回のサックスバー展開では、製品の利便性と背景にあるストーリーをより深く知っていただくため、店頭に専用モニターを設置いたします。

スマートな所作を解説： 蓋を開けずに名刺を出す「Slide Thumb」独自の操作方法を動画で分かりやすく紹介。初対面を好印象に演出できる様子を、映像を通じてご体感いただけます。

「栃木レザー」の製造工程：本製品に使用されている日本最高峰のヌメ革「栃木レザー」。日本屈指のタンナー栃木レザー社の職人たちが、手間をかけて革をなめす貴重な製造風景を公開。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5GBG0hQ1T4 ]

■ 【期間限定】春のギフトキャンペーン実施※

3月・4月からの新生活や、入社・昇進のお祝いとして「Slide Thumb」をご購入いただいたお客様へ、季節限定の特典をご用意いたしました。

ギフト内容：「桜のメッセージカード」をプレゼント（先着順）

対象期間：2026年3月25日（水）～4月30日（木） ※なくなり次第終了

実施店舗：サックスバー系列 展開15店舗

ビジネスシーンに彩りを添える桜のデザインは、大切な方への贈り物に添えるメッセージカードとして最適です。

■ サックスバー系列 展開15店舗

茨城県：グランサックスつくば研究学園

（つくば市研究学園5丁目19番地 イーアスつくば2F）

埼玉県：サックスバーアナザーラウンジ越谷レイクタウン

（越谷市レイクタウン3丁目1番1号 イオンレイクタウンMORIB街区2階）

千葉県：サックスバープラス幕張新都心

（千葉市美浜区豊砂1番地1 イオンモール幕張新都心グランドモール2階）

東京都：サックスバー東京駅

（千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街B1F）

東京都：サックスバー池袋サンシャイン

（豊島区東池袋3ｰ1ｰ1 サンシャインシティ専門店街アルパ1F）

東京都：グランサックス秋葉原ヨドバシ

（千代田区神田花岡町1番1号 ヨドバシAkiba7階）

東京都：サックスバー光が丘

（練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA専門店街1F）

静岡県：サックスバー沼津ららぽーと

（沼津市東椎路字東荒301-3 ららぽーと沼津1階）

愛知県：サックスバー愛知東郷ららぽーと

（愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3 ららぽーと愛知東郷1階）

愛知県：ドラスティックザバゲージ中部国際空港

（常滑市セントレア1-1 中部国際空港4F）

愛知県：サックスバー木曽川イオンモール

（一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 イオンモール木曽川1F）

愛知県：サックスバー上小田井ワンダーシティ

（名古屋市西区二方町40番5号外 MOZOワンダーシティ店4F）

三重県：サックスバーアナザーラウンジ津南イオンモール

（津市高茶屋小森町145 イオンモール津南2階）

広島県：サックスバーアナザーラウンジ広島府中

（安芸郡府中町大須2丁目1番1号 イオンモール広島府中2階）

広島県：ドラスティックザバゲージ広島ミナモア

（広島市南区松原町2-37 広島ミナモア5F）

※一部店舗にて、展示やキャンペーン内容に変更が生じる場合がございます。

※詳細は、各店舗にてご確認いただけますようお願いいたします。

■ 商品概要

商品名： Slide Thumb 30（スライドサム30）

販売価格： 8,910円（税込）

カラー展開：8色（Black, Navy, Dark blue, Dark green, Choco, Light brown, Mustard, Red）

販売開始日： 2026年3月25日（水）より順次

■ 会社概要

企業名：株式会社sion works（シオンワークス）

代表取締役：井島 志乃

所在地（本社）：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟14階

設立：2022年

HP：https://sion-works.com/

概要：東京・お台場を拠点に、独自のアイデアで「機能的な革小物・バッグ」を展開するプロダクトメーカーです。東京都のベンチャーコンテスト「Tokyoものづくりmovement 2023」の採択事業者として、日本の素材や職人の技を活かした次世代のライフスタイルアイテムを創造しています。