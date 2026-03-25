神楽坂の“粋”が、歌舞伎町で花開く。

一般社団法人東京神楽坂組合第39回神楽坂をどりフィナーレ

～神楽坂芸者が最新劇場「THEATER MILANO-Za」で魅せる伝統のアップデート～

一般社団法人東京神楽坂組合は、新宿区地域文化財にも指定されている公演「神楽坂をどり」の第40回という節目を記念し、2026年4月24日(金)・25日(土)の２日間、東急歌舞伎町タワー内の最新鋭劇場「THEATER MILANO-Za」にて特別公演を開催いたします。

■開催の背景：伝統は、止まらない。神楽坂から歌舞伎町へ。

これまで「牛込箪笥区民ホール」を拠点に、地域の宝として親しまれてきた「神楽坂をどり」。40回目のアニバーサリーイヤーとなる今回は、あえて神楽坂を飛び出し、エンターテインメントの聖地・歌舞伎町の最新スポット「THEATER MILANO-Za」を舞台に選びました。

「敷居が高そう」と思われがちな芸者の世界。しかし、その実態は、歌、踊り、そして究極のおもてなしを極めた、日本が誇る「元祖・マルチクリエイター」たちのステージです。30～50代のビジネスパーソンやカルチャー層に向け、日常を忘れさせる圧倒的な「粋」の時間を、最新設備のライブ感とともにお届けします。

■本公演の見どころ：五感を揺さぶる、江戸情緒の「粋」

最新劇場で、神楽坂の芸者衆による舞踊・長唄・常磐津・清元を披露。

●「究極のライブパフォーマンス」：研ぎ澄まされた三味線の音色と、息を呑むほど美しい所作。

●「現代に溶け込む江戸の美」：トレンド発信地である歌舞伎町で、あえて伝統を味わう贅沢なコントラスト。

●「40回目の進化」：古典を大切にしながらも、現代の観客の心に響く、華やかで力強いステージを構成します。

第39回神楽坂をどりより

【公演概要】

公演名 ： 第40回特別公演 神楽坂をどり

開催日時 ： 2026年（令和8年）4月24日（金） 17:00開演

4月25日（土） 12:30開演 / 16:00開演 （全3公演）

会場 ： 東急歌舞伎町タワー 6階「THEATER MILANO-Za」

公式サイト ： https://kagurazaka-kumiai.com/(https://kagurazaka-kumiai.com/)

チケット販売： Confetti（カンフェティ）にて取扱い中

http://confetti-web.com/@/odori2026(http://confetti-web.com/@/odori2026)

「本物の芸は、いつの時代も、人を自由にする。」

慌ただしい日常を離れ、神楽坂の芸者衆が紡ぎ出す至高のエンターテインメントに身を委ねてみませんか？

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人東京神楽坂組合 事務局 齋藤・畠山

メールアドレス ： kenban@kagurazaka-kumiai.com

ＴＥＬ ： ０３-３２６０-３２９１

ＦＡＸ : ０３-３２６０-４５７６

住所 ： 〒１６２-０８２５ 東京都新宿区神楽坂３-６