全国330医療圏の地域医療分析資料を無償公開

株式会社日本経営

株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役：橋本竜也）は、全国330の医療圏を対象とした地域医療分析資料を本日より無償公開します。

本資料は、人口動態や医療需要、医療提供体制など、地域医療構想の検討に必要な基礎分析をまとめたものです。自治体や医療機関は、当社特設ページから対象医療圏の資料をダウンロードし、地域医療構想の検討や地域医療の現状把握に活用することができます。

地域医療を取り巻く環境が大きく変化するなか、行政・医療機関の意思決定を支える基礎情報として広く公開します。

「地域医療データ分析」特設ページ：https://nkgr.co.jp/hsa/(https://nkgr.co.jp/hsa/)

■背景と目的

現在、全国の自治体では次期地域医療構想の策定に向けた検討が本格化しています。構想の立案には、人口構造や医療需要などの正確な現状把握が不可欠です。しかし、膨大なデータの収集や分析作業は、自治体担当者にとって非常に大きな負担となっているのが実情です。

こうした状況を踏まえ、当社ではこれまで47都道府県中28の地域において政策立案や医療圏再編に携わってきた支援実績に基づき、地域医療の現状を多角的に把握できる分析資料を作成いたしました。

行政・医療関係者が客観的なデータに基づき、より本質的な議論に注力できるよう、本資料を特設ページにて広く無償公開することにいたしました。

■公開内容

地域医療構想の検討に必要な分析を体系的に整理し、提供いたします。自治体や医療機関は、特設ページより対象医療圏の資料をダウンロードし、地域の実態把握、政策立案、経営戦略の策定などに幅広く活用いただけます。

●全国330の医療圏を網羅した分析データ（将来人口推計、医療需要の将来予測、医療提供体制、患者の流出入状況など）

●医療圏ごとに着眼点を解説するコメント付き

●使用データの公表にあわせて年3回更新

●公開資料への引用・再利用が可能（出典明記により許可）

※資料利用にあたっては、特設ページに記載の免責事項をご確認ください。

●地域医療構想の支援を通じて、さらなるアウトプットの追加も予定

■今後の展開

本取り組みにおける地域医療の「見える化」を通じて、持続可能な医療体制づくりに向けた議論を促進させます。

今後も医療・福祉分野の専門性を活かし、地域課題の特定・共有から解決までを支援してまいります。医療データ分析とコンサルティングを通じて、地域医療の持続可能な発展に貢献します。

■会社概要

社名：株式会社日本経営

URL：https://nihon-keiei.co.jp/

本社所在地：〒561-8510 大阪府豊中市寺内2-13-3 日本経営ビル

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

代表取締役社長：橋本 竜也

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

■株式会社日本経営とは

株式会社日本経営は、経営コンサルティングのプロフェッショナル集団として、医療・介護・福祉をはじめとする幅広い業種の経営課題解決に取り組んでいます。戦略立案、組織人事、財務管理、地域連携支援など、多様な専門領域をカバーし、持続的な企業成長を支援しています。

創業以来、全国の企業・自治体・医療機関に対し、データと経験に基づく実践的な提案を提供してまいりました。お客様の健全な発展に貢献する信頼のパートナーとして、これからも歩み続けます。