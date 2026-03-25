「チョコレート×アート×エンターテイメント」をテーマにした3つの企画展をフェリシモ チョコレート ミュージアムが開催！誰もが参加できる体験のよろこびをお届け

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］」（神戸市）は、4月11日（土）から10月4日（日）まで、新たな3つの企画展を開催します。2026年10月で開館5周年を迎える同館は、次の5年を見据えたビジョンを「チョコレート×アート×エンターテイメント」と定めました。お客さまが自ら展示やミュージアムの活動に参加することで、ミュージアム自体が一人ひとりの人生を輝かせる舞台となることを目指します。今回開催する3つの企画展はその第1弾です。

企画展１「不思議なチョコレート劇場～第２幕～」は昨年春に好評を博したインタラクティブなデジタルアートの展示が、より観覧者の参加性を高めたプログラムにバージョンアップして帰ってきました。第２幕は、チョコレートと神戸の街をテーマにした架空の劇場空間で、観覧者が主人公となって、自ら映像作品の動きに変化を起こす能動的なアート体験が可能に。自分だけのチョコを映像の上で作ったり、鳥瞰図絵師の青山大介さんが描く精緻な神戸の鳥瞰図を舞台にしたプログラムも登場。

企画展２「チョコレートパッケージアウォード展～箱をひらくとき、物語もひらく～」は、一般の方も応募可能なアウォードの第１回大賞に選ばれた作品を中心に、ノミネート作品を一堂に展示する展覧会です。

また、企画展３「パティスリーmarimoのお茶会へようこそ～チョコミント色の波間に漂う～」は、現在好評開催中の展示が一部模様替え。観覧者を招待客としてアート空間に招き入れる、夏らしいチョコミントの不思議な“お茶会”体験が楽しめます。

いずれも参加・来場する誰もが展示の中に居場所を見つけて、自分だけの体験ができる企画展です。

◆企画展概要

・会場：felissimo chocolate museum 内 island gallery/creative walk/art square

・会期：2026年4月11日（土）～2026年10月4日（日）

◆企画展1 / 「不思議なチョコレート劇場～第2幕～」（island gallery）

2025年春に開催されたデジタルアートのクリエイティブ集団Switchによるインタラクティブアートが、より観覧者の参加性を高めた楽しいプログラムとしてバージョンアップしました。

今回は、ただ観覧者の動きに反応して画面が動くというだけでなく、触れることによって自らの手でチョコレートを作りあげていくような疑似体験ができる面白さが盛り込まれた点が特徴です。チョコレートパッケージを“スイッチ”に楽しい仕掛けが動き出す不思議な映像体験を味わうことができ、スマホカメラなどで撮影するとまるで自分が物語の主人公になったような没入感を得られます。

また今回は、神戸の街並みをテーマとして、鳥瞰図絵師の青山大介さんとコラボレーションしたプログラムも制作。“チョコの街KOBE”のトリビアを紐解く体験ができ、チョコレート発展の歴史を楽しく学べます。

スイッチ（Switch）

スイッチ（Switch）は名古屋造形大学情報表現領域の外山貴彦教授と学生による、新たなメディア表現を創造するユニットとして2009年に結成されました。学生メンバーは卒業していくので、先輩から後輩へと思想や技術を受け継ぎながら、入れ替わりで参加できるよう流動的としており、17年間の活動で世代を代えながら今に至ります。現在は情報表現領域の外山貴彦スタジオ（ゼミ）に所属する学生が主にスイッチの作品制作や運用を行っています。

・ウェブサイト＞＞ https://www.nzu.ac.jp/course/rd/project/switch/

青山大介

1976年生まれ。神戸市在住の鳥瞰図絵師。日本で数少ない都市鳥瞰図絵師として、神戸、東京渋谷、大阪梅田、姫路、函館などを描く。代表作は「港町神戸鳥瞰図」。神戸海洋博物館や県立兵庫津ミュージアムに作品を常設展示している。2014年、神戸市中央区設置の津波避難情報板に作品が採用。2020年より小学4年副教材「わたしたちの神戸4年」表紙絵に採用。阪神淡路大震災30年を機にみなと神戸バーズアイマップを全面改訂。

2023年 神戸市文化奨励賞受賞

2025年 日本港湾協会企画賞受賞

・ウェブサイト＞＞ https://aoyamadaisuke.com/

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/kobeuw/

◆企画展2 / 「チョコレートパッケージアウォード展～箱をひらくとき、物語もひらく～」（creative walk）

昨年秋に募集を開始し、今年2月14日（日）に結果が公表された「チョコレートパッケージアウォード2026」。ショコラティエやメーカーのみならず、チョコを愛する生活者が誰でも応募できるアウォードであり、応募作品の中から大賞含む6点が受賞しました。今回はその受賞作品に加え、みなさまから応募いただいたノミネート作品を一堂に展示します。鑑賞者にはパッケージの魅力に触れられることはもちろん、「このパッケージはどうして受賞・ノミネートされたのだろう」と考える楽しさが、応募された方は自分が選んだ作品が展示室の中で鑑賞者の目に触れられるという喜びが感じられます。展示を通して、チョコレートパッケージの世界の奥深さを感じられる企画展です。



◆企画展3 / 「パティスリーmarimoのお茶会へようこそ～チョコミント色の波間に漂う～」（art square）

インタラクティブな立体作品を制作するアーティスト・吉田マリモ氏が、架空のパティスリーになりきりアート作品としてチョコレートやお菓子を表現する、来場者参加型のアート作品展です。

現在好評開催中の企画展「目と感覚でお菓子を味わう～日々を彩るパティスリー marimo ～」が、鑑賞者を招待客としてアート空間に招き入れる不思議な”お茶会”に一部を模様替えしました。夏らしく、海とチョコミントをイメージしたテーブルにつき、お茶会に参加する気分で自らがアート作品の一部になる体験を楽しめます。テーブルには、吉田マリモ氏が生まれ育った京丹後の海のイメージから生まれた、生き物のようなお菓子が並び、ミントチョコ色のテーブルクロスは波のよう。そこに浮かぶカラフルなお菓子のオブジェとともに、来場者もゆっくりと一緒に漂うイメージです。

吉田マリモ

京都芸術短期大学 環境造形専攻科修了。大学時代から野外で触って遊べるインタラクティブアートを制作。

ディスプレイ制作会社、企画デザイン会社を経て、2006年よりフリーランスに。デザインワークを主に、パブリックアートやホスピタルアート、福祉施設のブランディングやグッズデザインに携わる。 近年は、京都市と地元高校とのコラボで公園遊具をペイントするイベントのディレクション、福祉事業所でアートやデザインの楽しさを伝える講師としても活動。

ウェブサイト＞＞ https://www.marimo-net.jp/

◆felissimo chocolate ｍuseum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

世界のチョコレートやカカオに関する文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信するミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約30年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate ｍuseumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。メインの収蔵品である世界のチョコレートパッケージはすべて寄贈により成り立っています。現在のコレクション保有数は約27,000点。パッケージの寄贈は法人・個人ともに常時受け付けています。（フェリシモへ郵送または直接ミュージアムの寄贈ボックスへお持ちください）

寄贈先＞＞ https://feli.jp/s/pr260325/2/

・開館時間/午前11:00～午後6:00 ※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期（※今秋の休館予定日：2026年10月5日(月)～10月9日(金)）

・来館事前予約とチケット購入＞＞ https://feli.jp/s/pr260325/3/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号（Stage Felissimo 2F）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260325/1/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/