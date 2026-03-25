親子間で相続の話し合いが進まない理由、最多は「話を始めるきっかけがない」31.3％！45歳～70歳を対象に弁護士法人 東京新宿法律事務所が「親子間での相続議論での心理的障壁 」に関する調査を実施

弁護士法人東京新宿法律事務所

弁護士法人 東京新宿法律事務所（所在地：東京都新宿区、代表者弁護士：中村 得郎、第二東京弁護士会所属）は、45歳～70歳の男女を対象に、「親子間の相続議論における心理的障壁」に関する調査を実施いたしました。

＜背景＞

将来の相続は、家族で早めに話し合っておくことが望ましい一方で、親が元気なうちは「まだ必要ない」と感じやすく、具体的な会話が先延ばしになりがちです。そこで今回は、相続について関心を持ちながらも、ご存命のご両親（またはどちらか一方）と将来の相続について具体的に話し合ったことがない45歳～70歳の方を対象に、話し合いが進まない理由や心理的なハードル、必要とされる支援について調査しました。本調査を通じて、相続準備の第一歩を踏み出しにくい背景と、家族で話し合いを始めるためのきっかけを整理します。

＜調査サマリー＞

・ 親と将来の相続について話したことがない理由は「話を始めるきっかけがない」が最多（31.3％）

・ 特に話しにくい話題は「お金まわりのこと（家計・貯金・借金など）」が4割近く（38.3％）

・ 話しにくいと感じる理由は「親に『死』を連想させてしまいそうで申し訳ない」が最多（25.3％）

・ 話しにくさを解消するために『あると助かるもの』は「何を決めればいいかわかるリスト」が最多（27.3％）

・ 相続の話を始める場合、最も現実的な『最初の一歩』は「やるべきことをまとめたリストを用意する」が最多（29.3％）

＜調査概要＞

調査期間：2026年3月5日～2026年3月9日

調査方法：インターネット調査

調査対象：相続人として相続未経験の45～70歳で、相続に関心はあるが親と具体的に相続について話し合えていない方

サンプル数：300

＜調査結果の引用・転載時のお願い＞

調査結果を引用する際は【「弁護士法人 東京新宿法律事務所】調べ】を引用元として本記事のURLとともにご記載ください

親と将来の相続について話したことがない理由は「話を始めるきっかけがない」が最多（31.3％）

親と将来の相続について話したことがない理由として最も多かったのは「話を始めるきっかけがない」（31.3％）であり、次いで「何から話せばいいかわからない」（26.0％）、「親が元気なので、まだ必要ないと感じる」（20.0％）が続きました。

相続への関心はあっても、具体的な会話の開始に至らない層が少なくないことがわかります。

特に話しにくい話題は「お金まわりのこと（家計・貯金・借金など）」が4割近く（38.3％）

特に話しにくい話題としては、「お金まわりのこと（家計・貯金・借金など）」（38.3％）が最多となりました。続いて「遺産の分け方」（17.7％）、「亡くなった後の葬儀やお墓に関すること」（17.0％）が続きました。

財産そのものだけでなく、死後の対応や家族内の役割分担を含め、生活に直結する話題ほど切り出しにくい傾向が見られました。

話しにくいと感じる理由は「親に『死』を連想させてしまいそうで申し訳ない」が最多（25.3％）

話しにくさの理由としては、「親に『死』を連想させてしまいそうで申し訳ない」（25.3％）が最も多く、次いで「理由はうまく言えないが、なんとなく抵抗がある」（21.3％）、「『お金目当て』と思われそうで気が引ける」（19.3％）という結果でした。

相続の話題は、単に法務・手続の問題ではなく、親への配慮や家族関係への遠慮といった感情面と強く結びついていることがわかります。

話しにくさを解消するために『あると助かるもの』は「何を決めればいいかわかるリスト」が最多（27.3％）

そうした話しにくさを解消するために役立つものとしては、「何を決めればいいかわかるリスト」（27.3％）、「家族で話し合うときの進め方ガイド」（26.0％）が上位となりました。

専門家への直接相談よりも前に、まずは家族内で何を整理し、どの順序で話せばよいかがわかる支援への需要が高いことがわかります。

相続の話を始める場合、最も現実的な『最初の一歩』は「やるべきことをまとめたリストを用意する」が最多（29.3％）

親と相続の話を始める際の最も現実的な最初の一歩としては、「やるべきことをまとめたリストを用意する」（29.3％）が最多で、「先に兄弟と情報を共有しておく」（20.0％）が続きました。



いきなり財産内容や遺言の有無を尋ねるのではなく、事前に論点や進め方を整理しておくことが、会話のハードルを下げる現実的な方法として受け止められていると考えられます。

まとめ

今回の調査では、親と将来の相続について話したことがない理由として「話を始めるきっかけがない」が最多となりました。また、特に話しにくいテーマは「お金まわりのこと」、話しにくい理由は「親に『死』を連想させてしまいそうで申し訳ない」が上位となっており、知識不足だけでなく、親への遠慮や心理的な抵抗感が相続の話し合いのハードルになっていることがうかがえます。一方で、話しにくさを和らげるためには「何を決めればいいかわかるリスト」や「家族で話し合うときの進め方ガイド」が求められており、相続の話を始める際も、まずはやるべきことを整理することが大切だと考えられます。

東京新宿法律事務所では、相続に関するご相談を承り、ご家族で話し合う際に整理しておきたい事項や、今の段階で確認しておくべきポイントについてご案内しています。相続について何から考え始めればよいか迷われている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

調査実施会社

弁護士法人 東京新宿法律事務所（第二東京弁護士会所属）

所在地： 〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階

代表者： 代表弁護士 中村 得郎

提供サービス：法律サービス（遺言・相続、労働問題、交通事故、離婚・親権、借金問題、刑事事件、B型肝炎、ネットトラブル、企業法務）



URL：https://www.shinjuku-law.jp/

相続サービス

東京新宿法律事務所では、相続手続きや遺産分割協議、遺言書作成、生前対策など、相続に関するご相談を総合的にお受けしています。状況に応じて、書類作成から金融機関・役所対応、税務面の連携までをワンストップでサポートし、明瞭な費用体系で安心してご利用いただける体制を整えています。

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