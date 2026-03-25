鈴与シンワート、「あさレポ」が運行プラットフォームへ進化！2026年度ロードマップを発表

鈴与シンワート株式会社

鈴与シンワート株式会社(https://www.shinwart.co.jp/)（代表取締役 社長執行役員 徳田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」(https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/)を、アルコールチェックのデータ管理にとどまらず、運行管理全体を支える「運行プラットフォーム」へと進化させる新機能を盛り込んだ2026年度ロードマップを発表しました。

「あさレポ」は、これまでアルコールチェックの法令遵守・監査対応を支援するクラウドサービスとして多くの企業・自治体で利用されてきました。今後は、運転管理から自動点呼・安全運転評価・車両予約までの運行管理業務を一元化することで、ドライバーと管理者の業務をスマートに進化させます。

■2026年度「あさレポ」に追加される新機能

【2026年度「あさレポ」ロードマップ】

１. 業務後自動点呼（国土交通省認定申請済）

提供開始時期：2026年5月（予定）

アルコールチェックや健康状態などの業務後点呼を自動化！

管理者の「点呼のための残業ゼロ」を実現！

点呼にかかるドライバーや管理者の時間もコストも大幅削減

２. 安全運転管理（テレマティクス）

提供開始時期：2026年6月（予定）

車載機不要のテレマティクスで安全運転を見える化！

車載機不要で、導入と管理が簡単なテレマティクス！

ドライバー一人ひとりの運転状況をスコアリングして安全運転を一元管理

３. 車両予約

提供開始時期：2026年6月（予定）

車両予約で遊休車両の削減が可能に！

走行データから遊休車両を抽出し、無駄な車両コストの削減も支援！

車両管理をもっと賢く。遊休車両を減らしてコスト削減

４. 業務前自動点呼

提供開始時期：2026年度秋頃（予定）

早朝や深夜、休日の点呼を自動化して業務負荷を軽減！

管理者の「点呼のためだけの出社」をゼロに！

通知機能の利用で「うっかり未点呼」「点呼未実施」の発生を防止し、法令遵守を確実に支援！

■運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ(https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/)」は、運転前のアルコールチェックと検温※1記録を専用のクラウドサーバで一元管理するサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時運転を予防します。

道交法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

１.小型携帯用デバイスとスマホだけで、いつでもどこでもアルコールチェック＆検温※1

２.ログイン時のAI顔認証、GPS位置測定でなりすましを防止

３.測定データはクラウドサーバで一元管理

４.月額基本料0円の従量課金プランも用意

５.＋100円（月額／ユーザー）で運転日報※2が利用可能

６.拠点・部門・個人単位で実施状況を可視化するレポートPLUS※2で法令遵守を強力に支援

７.測定忘れを防止するアプリ通知機能、管理者への通知機能を搭載

運転前アルコールチェック＆検温※１クラウドサービス「あさレポ」のサービス詳細はこちら(https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/)からご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

※1 鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。

※2 「運転日報」「レポートPlus」は「あさレポ」のオプションサービス（有償）です。

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワート(https://www.shinwart.co.jp/)は、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発(https://www.shinwart.co.jp/business/system-development/)、物流ITコンサルティングサービス(https://logistics.shinwart.co.jp/)、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供(https://s-paycial.shinwart.co.jp/)、そしてデータセンター＆クラウドサービス(https://s-port.shinwart.com/)を展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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