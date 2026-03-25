【共催セミナー】「組織が動かない」のは採用の問題ではない？戦略人事 × 認知科学コーチングで実現する「自走する組織」の創り方

株式会社武蔵野

■ 開催の背景と目的

多くの経営者が「良い人材が採れない」「指示待ち人間ばかりで組織が動かない」という悩みを抱えています。しかし、組織が停滞する真の原因は、個人の能力や採用の質ではなく、「組織の状況」と「個人の特性」の不一致にあります。



本セミナーでは、30年以上の採用実績をもって新卒の3年後定着率96%を成し遂げた武蔵野の「仕組み化」のノウハウと、ミズカラが提唱する「認知科学コーチング」による意識変革を融合。社員が自ら考え、動き出す「自走型組織」への転換プロセスを具体的に解説します。

また参加特典として、個人の特性が分かる人財アセスメントツール「マルコポーロ」を

無料でご受診いただけます。

セミナー内でデータの解説をしますので、ご自身の特性も掴んでいただく事ができます。

■ 本セミナーの主な内容

第一部 戦略人事・見極め

科学的人材配置の極意

ワーク：相互理解体験 ※マルコポーロのデータを用いて行います

第二部 認知科学コーチング

自走組織を創る認知科学

第三部 登壇者クロストーク

質疑応答

懇親会 ※セミナー会場にて立食形式



■ 講師紹介

株式会社武蔵野 取締役 小嶺 淳

採用基準の設計から定着・教育まで一貫して支援するKimete事業部の責任者。

人材アセスメントツール「マルコポーロ」を活用した見極めの実践知を多数の企業様へ

提供している。

株式会社ミズカラ 執行役員 山口 嘉竜 氏

脳科学・認知科学をベースにした組織コーチングを展開。エフィカシーの向上による

組織変革を専門とし、経営者・CHROを多数支援。大企業でも多数の支援実績を持つ。





■ 開催概要

日時： 2026年4月30日（木） 14:00～18:00

対象： 従業員50名以上300名以下の企業の経営者、人事責任者の方

※1社につき2名までのお申込みとさせていただきます

定員：40名・先着順

費用：1名につき5,500円(税込価格)

詳細・お申込みはこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar/strategic-hr-coaching/?utm_source=prtimes&utm_medium=prt

【株式会社武蔵野について】

「経営の仕組み化」を軸に、中小企業の業績アップを支援するコンサルティング会社。代表・小山昇の経営ノウハウを基に、全国の経営者へ「実践的な経営」を伝授しています。

URL：https://business.kimete.jp/

【株式会社ミズカラについて】

認知科学に基づいたコーチングプログラムを提供。個人のマインド変革を通じて、企業の生産性向上やリーダーシップ育成を支援しています。

URL：https://mizukara.com/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当部署：KIMETE事業部

TEL：0120-85-6340

E-mail：m-kimete@musashino.jp