ミニボトルの決定版「200ml Micro Hydro」が待望のアップデート！使いやすくなったストラップ脱着仕様＆春を彩る10色が4月1日より新登場。

アルコ株式会社アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：降幡昌弘）は、断熱ステンレスボトルブランド「Hydro Flask(R)（ハイドロフラスク）」より、圧倒的なコンパクトさで人気の「200ml Micro Hydro」の2026年新色およびアップデートモデルを、4月1日（水）より順次発売いたします。

■200ml Micro Hydroとは

「200ml Micro Hydro」は、その名の通り200mlというコンパクトな容量で、バッグの隙間やポケットにも収まる携帯性の高さが特徴です。ちょっとした外出や、オフィスでのサブボトルとして、多くのユーザーに愛用されています。

この新たな製品は、Hydro Flask(R)日本オフィシャルサイト(https://www.hydroflask.co.jp/)、並びに全国の小売店にて順次購入可能となります。

■新仕様について

旧仕様新仕様

キャップに付いたストラップの仕様が変更。これまでは取り外しに専用のツールが必要でしたが、新仕様では手だけで簡単に取り外すことが可能になりました。

これにより、ボトル全体の手洗いがスムーズで衛生的になったのはもちろん、お手持ちのバッグの金具やパンツのベルトループに直接カチッと装着することが可能に。「持ち歩く」から「身に着ける」へ、ファッションの一部としてボトルを楽しむ新しいスタイルをより手軽に叶えます。

■毎日連れだしたくなる10色の新カラー

今回の新色コレクションでは、あらゆるシーンにマッチする10色を展開します。エネルギッシュなPopstar Pinkから、静寂を感じさせる深みのあるCapri Blue、そしてベーシックなニュートラルカラーまで、あなたのスタイルに寄り添う一色が見つかります。

カラーラインナップ

【カラー展開（左から）】

Tonal White / Birch / Cloud Pink / Moon Shadow / Popstar Pink / Mermaid Green / Capri Blue / Harbor Blue / Shale Gray / Tonal Black

※White / Blackは、ロゴとボトル本体のカラーがトーナルにアップデートいたします。

※Moonshadowは好評につき復刻。APAC限定のカラーとなります。

■商品概要

商品名：200ml Micro Hydro

発売日：2026年4月1日（水）

価 格：3,520円（税込）

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

オフィシャルサイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.html公式Instagram :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/