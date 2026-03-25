好きな曲をリズムゲーム化できるアプリ「MagicalTakt」のiOS版をリリース！特許技術で譜面を自動生成

メロティ株式会社

アプリ・ゲームソフトウェア開発を手がけるメロティ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表：岡田和之）は、ユーザーが所有している楽曲をリズムゲームとして楽しめる譜面自動生成音楽ゲーム「MagicalTakt（マジカルタクト）」のiOS版を2026年3月5日にApp Storeで配信開始しました。

同アプリは2025年12月にGoogle PlayでAndroid版を先行配信しており、今回のiOS版リリースによりiPhone・iPadユーザーでも利用できるようになります。

■アプリの特徴

「MagicalTakt」は、ユーザーがデバイスに保存している音楽ファイルをリズムゲームとしてプレイできる音楽ゲームアプリです。

音楽配信サイト（DRMフリーの音楽ファイルをダウンロード購入できるサイト）やフリー音楽配布サイトからダウンロードした楽曲や取り込んだ楽曲などを、特許第7718035号・第7773820号の技術により、楽曲のパート分離と音楽情報検出などを組み合わせてリズムゲームの譜面の自動生成と演奏を楽しめるサービスです。

生成した譜面は

- EASY（簡単）- NORMAL（普通）- HARD（難しい）（※特定条件を達成することでアンロックされます）

の各モードで演奏することができ、音ゲー（音楽ゲーム）初心者から熟練者まで、幅広い方々にお楽しみいただけます。

対応している音楽ファイルは演奏時間が30秒以上10分未満の音楽ファイル（mp3、m4a(AAC)、flac、wav(PCM)など）です。

動画ファイルには対応していませんが、ユーザー側で音楽ファイルに変換していただくことで利用可能です。（mp4の拡張子はm4aに拡張子を変えるだけで利用可能となる可能性があります。）

一度生成した譜面はモードに関係なく何度でも繰り返しプレイできます。モードごとにハイスコアが端末に記録され、目標を見える化することでモチベーションアップにつなげます。

横持ち時の画面イメージ

「MagicalTakt」は縦持ち・横持ちそれぞれのスタイルのゲーム画面に対応しており、プレイ環境を問わず楽しめるゲームアプリとなっております。持ち方による譜面の違いはありません。

ボーカルと伴奏が色分けされているため、カラオケや弾き語りのアプリとしても楽しむことが可能です。

応用例としてドラムとベースだけの音から、何の曲かを当てるゲームなど、楽しみ方は無限大です。

さらに、本アプリは外部コントローラに対応しており、将来的にマット型コントローラやモーションセンサー系のコントローラなどが開発されることで、体を動かす運動効果も期待できます。

縦持ち時の画面イメージ

リスト追加画面のイメージ（※画像はAndroid版の開発画面です。実際の配信版は背景画像が加わります。）

楽曲をリズムゲームの譜面にする際にはアプリ内のチケットを1枚消費します。チケットは初回利用時に1枚付与されており、1曲目は無料で譜面化・プレイできます。

2曲目以降はアプリ内で追加のチケットを購入することで、譜面化できるようになります。チケットは1枚あたり300円（税込）です。

Android版は、最大10枚まで先にチケットを購入することができます。

iOS版は1枚のチケットの購入と音源のアップロードを同時に行う必要があります。

■開発の背景

「MagicalTakt」が誕生した背景は、既知の機械学習技術や音楽解析技術などから、音源からパート分離する技術と、音源からビートやオンセット、音階を検出する技術の存在を知り、リズムゲームに応用すると面白いという発想から生まれました。パート分離した音を自動でノート（音符）に割り当て、ユーザーの手で奏でる機能と相まって、魅力的なアプリとなっております。

多くのリズムゲームでは、ゲーム内に収録された楽曲しかプレイできないという制約があります。

その中で「MagicalTakt」は、リリースされたての最新曲や、広く世間に認知されておらず収録されてこなかった隠れた名曲までも、自分が演奏したいと思った楽曲を思い立ったときにリズムゲームとして楽しめるアプリに仕上がりました。

音楽ゲームファンだけでなく、普段から音楽を聴いているユーザーの方に、ただ聴くだけではない、リズムゲームとしての音楽の楽しみ方、手軽に演奏している気分になれる新たな体験を提案します。

■アプリの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179634/table/2_1_70e5aca00560e2531b68c0d5230e4ce2.jpg?v=202603251051 ]

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179634/table/2_2_55b35f7ca2e92265dc6308d9dc0d3a81.jpg?v=202603251051 ]

■本件のお問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179634/table/2_3_0068a30e04e6fbb3f53002978e79a9f1.jpg?v=202603251051 ]

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