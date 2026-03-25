メガネブランド「Zoff」と「プリキュアシリーズ」とのコラボレーションが実現　アイウェアコレクション「Zoff｜Precure」

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260319-7005/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、「プリキュアシリーズ」と初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜Precure」のWEB予約受付を2026年3月25日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで開始します。また、全国のZoff5店舗では試着コーナーを設置し、本コラボレーション限定のトレーディングメガネ拭きも販売します。

「Zoff｜Precure」は、『ふたりはプリキュア』『ふたりはプリキュアMax Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたアイウェアコレクションです。つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェア全4種を展開します。そのほか、メガネケースや大判メガネ拭きなどの雑貨もラインアップ。すべての商品の予約受付はWEB限定で、2026年10月下旬に出荷予定です。

｜商品概要

- 商品名｜「Zoff｜Precure」- 先行予約｜2026年3月25日（水）10時～2026年4月20日（月）- 商品出荷｜2026年10月下旬予定- 種類、価格｜メガネ 全4種 \13,300、\15,500（セットレンズ代込）※すべてのメガネにオリジナルケースとメガネ拭き付き妖精ふわふわメガネケース 全4種 \2,800モチーフ総柄大判メガネ拭き \1,500トレーディングメガネ拭きZoffオリジナルデザイン 全7種（試着5店舗限定店頭販売） \500トレーディングメガネ拭きZoffオリジナルデザイン 全7種コンプリートセット（WEB限定販売） \3,500- 対象サイト ｜Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/precure.aspx

｜5店舗限定 試着コーナー設置・キャラクターパネル設置・トレーディングメガネ拭き店頭販売

- 期間｜2026年3月25日（水）～2026年4月20日（月）- 対象店舗｜Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoff ヤエチカ店、Zoff 名古屋パルコ店、Zoff あべのキューズモール店、Zoff 京都河原町店※キャラクターパネルは、Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店のみでの展示となります。※数に限りがあります。無くなり次第終了します。開始時間は各店舗のオープン時間に準じます。

■商品詳細

キュアブラック＆メップルモデル ZA261017-44A1 \13,300（セットレンズ代込）

つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込みました。カジュアルな雰囲気の中に、サイドのキラキラとした輝きがアクセントに。つる先には、こっそりメップルがかくれんぼ。

キュアホワイト＆ミップルモデル ZN262005-14F1 \13,300（セットレンズ代込）

つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアホワイトの衣装をメガネに落とし込みました。知的な印象を与える細めの玉型と、ホワイトカラーのつるが、上品さを演出。つる先には、こっそりミップルがかくれんぼ。

シャイニールミナス&ポルン&ルルンモデル ZY262035-21E1 \13,300（セットレンズ代込）

揺れ動くリボンを表現した繊細なつるのデザインや、ピンクのカラーリングなど、シャイニールミナスの衣装の魅力をメガネに落とし込みました。丸みのあるボストン型で、顔周りの印象を柔らかく。つる先には、ポルンとルルンが仲良くかくれんぼ。

キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデル ZN261014-42A1 \15,500（セットレンズ代込）

『ふたりはプリキュア』のキュアブラック・キュアホワイト。ふたりの絆をデザインに落とし込んだ特別なメガネ。プレミアムメガネポーチ付き。左右のつるは、よく見るとデザインが異なるアシンメトリーなデザイン。キュアブラック、キュアホワイト、それぞれの衣装に使われているレースをあしらいました。つる先には、ふたりを象徴するリボンを添えて。

キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデルには、オリジナルケースとメガネ拭きのほか、「プレミアムメガネポーチ」も付属します。ふたりの絆をデザインに込めたオリジナルポーチには、『ふたりはプリキュア』のプリキュアマークがあしらわれています。

※各メガネ拭きの画像はイメージです。

｜付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネに、オリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセット。

｜雑貨

妖精たちと、いつでもいっしょ。毎日が楽しくなる雑貨をラインアップ。

妖精ふわふわメガネケース 全4種 \2,800

メップルミップルポルンルルン

モチーフ総柄大判メガネ拭き \1,500

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

｜トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン 全7種（６種＋シークレット１種）

Zoffオリジナルのメガネ拭きをご用意しました。本コラボレーション限定の全7種。

・Zoff 5店舗限定 店頭販売 トレーディングメガネ拭き全7種 \500

・WEB限定 トレーディングメガネ拭き 全7種コンプリートセット \3,500

※画像はイメージです。

｜キャラクターパネル

Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店ではキャラクターパネルがお出迎え。

※画像はイメージです

｜「プリキュアシリーズ」とは

2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズです。毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るために様々な敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描く物語です。TVシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしています。

(C)東映アニメーション

｜お問い合わせ先

- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- オンラインストアについてのお問い合わせ ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）