M&Aの成否を分ける「潜在リスク」をどう見抜くか。「【リクエスト配信】中小企業を対象とする法務デューデリジェンス」セミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、TH弁護士法人（本社：東京都新宿区、代表社員：新井健一郎）と共催で、2026年4月2日（木）より「【リクエスト配信】中小企業を対象とする法務デューデリジェンス」セミナーを開催いたします。

M&Aの成功には、対象会社が抱える法務的なリスクを事前に正確に把握し、適切な意思決定を行う「法務デューデリジェンス（法務DD）」が欠かせません。本セミナーでは、好評を博した前回内容をリクエストに応え再配信いたします。法務DDの基本的な考え方はもちろん、中小企業の現場で実際に検出されることの多い問題点や注意すべきポイントについて、実務経験豊富な弁護士が詳しく解説いたします。

※本セミナーは2025年2月に開催したセミナーの再配信となります。

セミナー概要

【リクエスト配信】中小企業を対象とする法務デューデリジェンス詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260402?k3ad=prt

■セミナータイトル：【リクエスト配信】中小企業を対象とする法務デューデリジェンス

■開催日（期間）：2026年4月2日（木）11時30分～4月8日（水）17時00分

※講演時間は約30分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

・デューデリジェンス（DD）とは

・法務DDの目的とM&Aへ向けた対応策

・法務DDの流れ・手順

・中小企業を対象とする法務DDでよくある検出事項

■備考：

1）事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約30分となります）。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、TH 弁護士法人の共同開催です。

つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。

同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人 / TH弁護士法人（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260402?k3ad=prt申込期限：2026年4月1日（水）17時00分まで

大久保 映貴（おおくぼ えいき）大久保 映貴（おおくぼ えいき）TH弁護士法人 弁護士

司法試験合格後、都内法律事務所にて、主に企業法務に携わる。その後、TH弁護士法人に参画。現在、主に中小企業を対象としたM&Aにおいて、法務DD、株式譲渡契約書・投資契約書等のドラフト、レビュー等のリーガルアドバイザーを務めるほか、株主総会・取締役会等の運営支援、取引に関する法的助言等の一般企業法務に携わっている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/