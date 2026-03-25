2026年3月25日（水）より春メニュー（季節限定）スタート！淡路サービスエリア上り線飲食ゾーン各店の新メニューが提供開始！《レストラン「ロイヤル」、カフェ a too、ラーメン「尊（みこと）」》

ユーアールエー株式会社ロイヤル上り線店 窓際席より明石海峡大橋を望む

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材などが味わえる、レストラン「ロイヤル」、カフェ atoo、ラーメン「尊（みこと）」等専門店を擁する淡路サービスエリア上り線飲食ゾーン(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)。2026年3月25日（水）よりスタートする、各店春の新メニューを一挙にご紹介します。

■レストラン「ロイヤル」上り線店

春のおすすめ御膳 2280円（税込）

季節の食材を一番おいしい形であじわうことができる御膳。

（お品書き）

淡路島産玉ねぎ天ぷら

玉ねぎのゆず漬け

桜もち

丸ごと淡路島玉ねぎ

春鰹のたたき

天ぷら盛り合わせ

春のミニしらす丼と鰹たたき御膳 1880円

春限定メニュー「春のミニしらす丼と鰹たたき御膳」を発売いたします。 淡路島産しらすをたっぷり使用したミニしらす丼は、ふんわりとした食感と上品な旨みが魅力。 香ばしく炙った鰹のたたきと組み合わせることで、春らしい爽やかさと海の恵みを一度に楽しめる御膳に仕上げました。

旬の味覚を気軽に味わえる、季節ならではの一品です。

■カフェ a too

サクふわ鶏天ドッグ 690円

外はサクッと、中はふんわりジューシーに揚げた鶏天を、ふわもち食感のドッグパンに挟んだ「サクふわ鶏天ドッグ」を発売いたします。 鶏天の軽やかな衣と旨みあふれる鶏肉に、相性抜群の特製ソースを合わせ、食べ応えがありながらも最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。

手軽に味わえるボリューム満点の新定番として、幅広いお客様におすすめできる商品です。

とろけるコーンクリームドッグ（北海道産コーン使用） 490円

北海道産コーンを贅沢に使った濃厚コーンクリームを、ふんわりとしたドッグパンにたっぷり挟んだ「とろけるコーンクリームドッグ」を発売いたします。 甘み豊かなコーンの旨みと、クリーミーでコクのあるソースが絶妙に調和し、ひと口ごとにやさしい味わいが広がる一品です。

軽食としてはもちろん、小腹満たしにもぴったりの、幅広い年代に愛されるスイート＆セイボリーなドッグメニューです。

■ラーメン尊（みこと）

【淡路玉ねぎの極太まぜそば】1090円（税込）

醤油ベースにポークの旨味とにんにくの風味。

ガツンと濃厚たれを太麺に絡めたっぷり味わってください。

淡路玉ねぎの甘みをしっかり感じられる淡路島では珍しいまぜそばです。

淡路島産玉ねぎの美味しさの秘密

兵庫県・淡路島といえば言わずと知れた全国屈指の「玉ねぎ王国」。兵庫県は全国でも上位の玉ねぎ収穫量を誇ります。甘い・柔らかい・瑞々しいと三拍子揃った淡路島の玉ねぎは言わずと知れた名産品。そのおいしさには淡路島ならではの秘密があります。第一に「日照時間が長く、温暖な瀬戸内海式気候であること」、第二に「水はけが良く、潮風が運ぶミネラルたっぷりの肥沃な土壌であること」。これらの生育条件が甘みと瑞々しさ、そして柔らかい果肉を生み出します。

◆淡路サービスエリア上り線

淡路サービスエリア（SA)上り線内レストラン「ロイヤル」の広々とした客席からは、雄大な明石海峡の大パノラマが広がります。特に窓際席からの景観は抜群で、まさに絶景が目の前に広がります。

レストラン・フ一ドコ一ト・売店・道路案内所・展望テラスなどがあり、ゆっくりとくつろぐことができます。

尚、淡路SA(上り)と淡路SA(下り)、淡路ハイウェイオアシスは自由に行き来できます。

◆運営会社概要

ロイヤル上り線店 窓際席より明石海峡大橋を望む

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ

明石海峡大橋明石海峡大橋上 通行画像

2020年3月29日開通。淡路市、株式会社夢舞台及び本州四国連絡高速道路株式会社が整備した、全国初の民間施設直結スマートインターチェンジです。

これにより、淡路島内からは、本スマートインターチェンジを入口として、淡路ハイウェイオアシス・淡路ＳＡで食事や買い物をした後、高速道路本線に乗ることができるほか、本線を通行せず淡路インターチェンジから出ることもできます（但し、ETC車載器を搭載した車長12ｍ以下の利用に限られます）。

淡路サービスエリア上り線レストラン「ロイヤル」

兵庫県淡路市岩屋3118-1淡路SA上り線内

TEL0799-73-2037 http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/

淡路北スマートインターチェンジについて(淡路市)

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html