シスメックス学術セミナー 「免疫治療の最前線」 2026年5月30日開催

シスメックス学術セミナー（以下、本セミナー）は、1978年の第1回開催以来、日本の医療に貢献する学術情報の提供に取り組んでおり、まもなく50年の節目を迎えます。企業PRを排した純粋な学術セミナーとして、多くの医療従事者にご支持をいただいています。本セミナーは、社外の企画委員の先生方の企画のもと、医学研究を中心とした幅広い領域からテーマを取り上げ、医学の進歩を実感いただける最新の知見をお届けしています。





第48回は、大阪大学総長 熊ノ郷 淳先生企画により、2025年ノーベル生理学・医学賞受賞で世界的な注目が高まる「免疫」をテーマとし、免疫学分野の第一線で活躍する4名の先生方を迎え、最先端の研究動向と治療の可能性について講演を行います。

近年、免疫のしくみを応用した治療は飛躍的な進歩を遂げています。世界の医薬品市場では免疫調節薬が売上の6～7割を占め、免疫を標的とした治療法は、現代医療の中心的存在となりつつあります。適応領域も従来の感染症・自己免疫疾患・アレルギーのみならず、糖尿病などの生活習慣病、心不全といった循環器疾患、さらにはアルツハイマー病・パーキンソン病などの神経変性疾患にまで拡大しています。

本セミナーでは、アトピー性皮膚炎、自己免疫疾患、がん免疫治療を中心に、最新の研究成果と臨床応用に向けた展望を紹介します。免疫研究をリードする専門家による貴重な講演となっています。医療従事者のみならず、ご興味のある方はぜひご参加ください。

開催概要

日時：2026 年5 月30 日(土) 10:00-16:40（参加費無料）

形式：神戸会場（神戸新聞 松方ホール）とオンラインのハイブリッド形式

申込方法

以下のリンクよりお申込みください。

第48回 シスメックス学術セミナー 申込フォーム

学術セミナー詳細

第48回 シスメックス学術セミナー専用サイト

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【本件に関するお問い合わせ先】

シスメックス学術セミナー運営事務局

SCP-madoguchi@sysmex.co.jp

シスメックス株式会社について

シスメックスは、グループ企業理念「Sysmex Way」において「ヘルスケアの進化をデザインする。」をミッションに掲げています。1968年の創立以来、血液や尿などを採取して調べる検体検査分野を中心として事業を展開し、現在は190以上の国や地域で、人々の健康を支えています。長期ビジョン「より良いヘルスケアジャーニーを、ともに。」のもと、一人ひとりの生涯にわたるヘルスケアの旅路「ヘルスケアジャーニー」がより良いものになるよう、検体検査領域でのさらなるイノベーション創出に加え、新たな領域にも挑戦しています。シスメックスは、独自のテクノロジーとソリューション、さらにはさまざまなパートナーとの協創を通じて新たな価値を提供し、健康で長生きしたいという人々の普遍的な願いに寄り添います。

※「ヘルスケアジャーニー」はシスメックス株式会社の登録商標です。

シスメックスの詳細については、シスメックスの公式ウェブサイト (www.sysmex.co.jp)をご覧ください。

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※本お知らせは、当社の学術活動をお知らせするために実施しています。製品に関するプロモーションや広告、医学的なアドバイス等を目的とするものではありません。また、掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。