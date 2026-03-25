アカチャンホンポで『ディズニーベビーフェア』開催！お花見やGWのおでかけ準備にぴったりな商品をご紹介

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https:// www.akachan.jp ）は、『ディズニーベビーフェア』を 2026年3月27日（金）から4月23日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（ https://shop.akachan.jp ）で開催いたします。

■デジタルチラシはこちら ：https://bit.ly/40NIGDr

■オンラインショップはこちら：https://bit.ly/4act2nO

『ディズニーベビーフェア』では、ディズニーキャラクターがデザインされたかわいいお洋服や子育てに役立つ便利グッズなどを豊富に取り揃えています。その中でも今回はお花見やピクニック、GWなどの「おでかけ」にオススメの商品をご紹介いたします。ディズニーキャラクターと一緒にお子さまとの「おでかけ」を楽しみましょう！

ベビー・キッズウエア

マリンスタイルがかわいい、Tシャツとブルマのセット。









■商品名：なりきりセット Tシャツ・ブルマ

■サイズ：70・80・90cm

■価格 ：2,980円（税込3,278円）

ディズニーキャラクターがデザインされたTシャツ。デザイン豊富にご用意しています。









■商品名：半袖Tシャツ 各種

■サイズ：80・90・95cm

■価格 ：各1,580円（税込1,738円）

かわいいだけじゃない！吸水速乾機能付きのサファリハット。おでかけにぴったりです！







■商品名 ：サファリハット ディズニー・ベイマックス 吸水速乾

■サイズ(約) ：50・52cm

■価格 ：2,480円（税込2,728円）

おしりふき

「水99%Superシリーズ」の厚手タイプからベイマックスデザインが新しく登場。





■商品名：水99%Super 新生児からのおしりふき 厚手

■容量 ：60枚×20個

■価格 ：3,480円（税込3,828円）

片手でらくらくワンプッシュオープン！おしりふきがグッと使いやすくなるフタップシリーズからベイマックスデザインが登場。ベイマックス柄のおしりふきと合わせるとさらにかわいい！





■商品名：ひらけ！フタップ

■価格 ：498円（税込547円）

おしょくじ

ディズニーの人気キャラクターと一緒におしょくじタイムを！

カトラリー置き付きでおでかけにも便利です。





■商品名 ：フワフワやさしい3層式ミニエプロン

■容量 ：10枚入り

■デザイン：ミッキーマウス&ミニーマウス／くまのプーさん

■デザイン：498円（税込547円）

ハサミがカーブしているので、具材が逃げにくい！テーブルの上に置いても刃先が付かない衛生的な形状。おでかけにうれしいケース付きです。





■商品名：離乳食フードカッター プーさん ピクニック

■価格 ：850円（税込935円）

ストローにはおもりが付いているのでどんな角度でも最後まで飲みやすい！









■商品名：ディズニー シッピーカップ 各種

■対象 ：6か月頃～

■サイズ：240mL

■価格 ：2,400円（税込2,640円）

b.boxのステンレスストローボトルは350mLの持ちやすい形状で水筒デビューにオススメ！









■商品名 ：ディズニー ステンレスドリンクボトル

■サイズ ：350mL

■デザイン：くまのプーさん／シンバ／バンビ

■価格 ：4,300円（税込4,730円）

おもちゃ

ベビーカーに取り付けできるリバーシブル仕様のミニメリー。





■商品名：ふんわりミニメリー くるりんパラソル ミッキー＆ミニー

■対象 ：0か月～

■価格 ：1,100円（税込1,210円）※フェア限定価格（メーカー希望小売価格 税込2,420円）

おでかけに便利なリング付き布えほん。触ると赤ちゃんが大好きなパリパリ音がします。





■商品名：めくってパリパリ いないいないばあ布えほん くまのプーさん

■対象 ：6か月頃～

■価格 ：1,600円（税込1,760円）※フェア限定価格

おしゃべりやたのしい音がたくさん入ったスマートフォン型知育玩具です。





■商品名：いないいないばあ スマートフォン くまのプーさん

■対象 ：6か月頃～

■価格 ：1,900円（税込2,090円）※フェア限定価格

■電池 ：単4×3本使用（別売り）

お散歩がもっと楽しくなるプーさんの三輪車。はじめての三輪車にプレゼントとしてもオススメ！





■商品名：ナチュラルトライク プー＆ハニー

■対象 ：1歳6か月頃～4歳頃

■価格 ：13,500円(税込14,850円)※フェア限定価格

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画像付きでご紹介頂く場合は、©Disney をご記載ください。また、トイ・ストーリーなどピクサーキャラクターの商品の画像を含む場合は©Disney ©Disney/Pixar、くまのプーさんの商品の画像を含む場合は ©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.とご記載ください。